「彼はまた得点するだろう」――USMNTのスター、クリスチャン・プリシッチは得点不振について「普通のことだ」と語った。ACミランのチームメイトは、このアメリカ人FWがクラブと代表での14試合連続無得点の記録を打ち破ると後押ししている。

ピリシッチがピッチ上で調子の回復に奮闘する一方、ロフタス＝チークはベンチ外で自身の苛立ちと向き合ってきた。元イングランド代表の彼は、顎の骨折という不運な怪我により、最近スタンドから試合を見守ることを余儀なくされている。この怪我は、ミランの中盤の要としての彼のリズムを乱すものとなった。

しかし、この怪我の性質上、このパワフルなミッドフィルダーはコンディションを維持することができている。過去に彼のキャリアを悩ませてきた筋肉系の問題とは異なり、顎の骨折は制限の多いリハビリを必要としないため、ロフタス＝チークはトレーニングを継続できており、シーズンを力強く締めくくることを目指している。







