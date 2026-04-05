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「彼はまた得点するだろう」――USMNTのスター、クリスチャン・プリシッチは得点不振について「普通のことだ」と語った。ACミランのチームメイトは、このアメリカ人FWがクラブと代表での14試合連続無得点の記録を打ち破ると後押ししている。
ロフタス＝チークがアメリカのスター選手を擁護
ルベン・ロフタス＝チークは、長年のチームメイトであるアメリカ代表のプリシッチが調子の低迷に苦しむ中、彼を擁護した。かつてチェルシーで同じロッカールームを共にした後、サン・シーロで再会したこの2人は、この1年間、ロッソネリの攻撃陣を支える重要な柱となってきた。
『スポルトメディアセット』の取材に対し、ロフタス＝チークは、プリシッチの現在の不振は、トッププレイヤーなら誰もが経験する一時的なものに過ぎないと強調した。「時折、苦しい時期を経験するのは普通のことだ。彼はきっとまたゴールを決めるだろう。いずれにせよ、彼はチームのために懸命にプレーし、守備にも戻ってくる。ゴールを決められなくても、彼はチームに多くのものを与えてくれている」と、このイングランド人MFは語った。
不慮の怪我からの回復
ピリシッチがピッチ上で調子の回復に奮闘する一方、ロフタス＝チークはベンチ外で自身の苛立ちと向き合ってきた。元イングランド代表の彼は、顎の骨折という不運な怪我により、最近スタンドから試合を見守ることを余儀なくされている。この怪我は、ミランの中盤の要としての彼のリズムを乱すものとなった。
しかし、この怪我の性質上、このパワフルなミッドフィルダーはコンディションを維持することができている。過去に彼のキャリアを悩ませてきた筋肉系の問題とは異なり、顎の骨折は制限の多いリハビリを必要としないため、ロフタス＝チークはトレーニングを継続できており、シーズンを力強く締めくくることを目指している。
サン・シーロでの今後の計画
ピッチ上の当面の課題を超えて、ロフタス＝チークはすでにこのイタリアの強豪クラブでの長期的な将来を見据えている。プレミアリーグを離れてセリエAで新たな活路を見出した30歳の彼は、今後数ヶ月のうちに契約状況を確定させたいと意欲を示している。
このミッドフィルダーは現在の環境への愛着を明かし、契約更新交渉の可能性についてほのめかした。「契約は2027年末まで残っている。夏にはクラブと話し合うことになると思う。ACミランとミラノという街が大好きだが、今はシーズン終了に向けて集中している」とロフタス＝チークは明言した。
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ミランのシーズン終盤の追い上げ
スクデット争いと欧州カップ戦出場権争いが佳境を迎える中、ミランにはロフタス＝チークとプリシッチの両選手が最高のパフォーマンスを発揮することが不可欠だ。プリシッチの守備への献身ぶりはコーチ陣からの信頼を勝ち取っているが、シーズン終盤を迎えるロッソネリは、彼にゴールを決めてほしいと切望している。
ロフタス＝チークが試合メンバーに復帰することは、彼の縦への突破力とフィジカルな存在感を欠いていた中盤にとって大きな後押しとなるだろう。クラブが交渉の多忙な夏に備える中、元チェルシーのこの注目度の高い2人のパフォーマンスが、移籍市場に向けたチームの雰囲気を左右することになりそうだ。