フランス代表はワールドカップで再び決勝進出へ突き進んでいるが、チーム内では波紋が広がっている。報道によると、議論の焦点はザイール＝エメリーにあるという。
AFP
翻訳者：
彼はまだ1秒もプレーしていない！PSGのスター選手はフランス代表で再びディディエ・デシャンの犠牲となった。
パリ・サンジェルマンのMFは、今大会まだ出場していない。デシャン監督はモロッコとの準々決勝を控えた最初の5試合でこの20歳の若手を先発起用せず、本人に少なからぬ影響を与えたと報じられている。
この状況を受け止めきれず、彼は苛立ちを募らせているという。だが怒っているわけではなく、むしろ困惑しているようだ。クラブでは成功したシーズンを終えたばかりであり、その思いは強い。リーグ・アンではPSGの主力として活躍し、その実績にふさわしい野心を抱いて本大会に臨んでいた。
- AFP
ウォーレン・ザイア＝エメリーに不満：欧州選手権でも出場機会なし
代表での降格はチーム内に不和をもたらした。それでもザイール＝エメリーは、以前親しい友人や家族に話したように、フランス代表のコーチ陣に率直な不満を伝える機会を得た。
彼にとってこれはスポーツ界での「デジャブ」だ。代表デビュー当時の記憶がよみがえる。2年前、欧州選手権（2024年）で1分もプレーできずベンチにいた経験が、今再び繰り返されようとしている。
ザイール＝エメリーはモロッコ戦でフランス代表デビューを果たすのか？
デシャン監督の下、このMFは序列下位に甘んじている。現在は中盤の4番手または5番手で、右SBクンデの代役候補でもない。
ただ、オーレリアン・チュアメニの負傷の可能性があれば出番が回るかもしれない。厳しい状況でもパリ出身の彼は諦めておらず、PSGユース出身としてノックアウトステージでの突然の出場に備え、準備を続けているという。
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