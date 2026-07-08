パリ・サンジェルマンのMFは、今大会まだ出場していない。デシャン監督はモロッコとの準々決勝を控えた最初の5試合でこの20歳の若手を先発起用せず、本人に少なからぬ影響を与えたと報じられている。

この状況を受け止めきれず、彼は苛立ちを募らせているという。だが怒っているわけではなく、むしろ困惑しているようだ。クラブでは成功したシーズンを終えたばかりであり、その思いは強い。リーグ・アンではPSGの主力として活躍し、その実績にふさわしい野心を抱いて本大会に臨んでいた。