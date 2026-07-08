フランス代表はワールドカップで再び決勝進出へ突き進んでいるが、チーム内ではザイール＝エメリーを巡る混乱が報じられている。
AFP
翻訳者：
彼はまだ1秒もプレーしていない！PSGのスター選手が、フランス代表で再びディディエ・デシャンに犠牲となった
パリ・サンジェルマンのMFは、今大会まだ出場していない。ディディエ・デシャン監督はモロッコとの準々決勝を控えた最初の5試合でこの20歳の若手を先発起用せず、本人に少なからぬ影響を与えたと報じられている。
この状況を受け止めきれず、彼は苛立ちを募らせているという。だが怒っているわけではなく、むしろ困惑しているようだ。クラブでは成功したシーズンを終えたばかりであり、その思いは強い。リーグ・アンではPSGの主力として活躍し、その実績にふさわしい野心を抱いて本大会に臨んでいた。
- AFP
ウォーレン・ザイア＝エメリーに不満：欧州選手権でも出場機会なし
代表での降格はチーム内に不和をもたらした。それでもザイール＝エメリーは、以前友人や家族に話したように、フランス代表のコーチ陣に率直な不満を伝える機会を得た。
彼にとって現在の状況はスポーツ界での「デジャブ」だ。代表デビューした頃を思い出させる。2年前の欧州選手権（2024年）では1分もプレーできずベンチにいた。その経験が繰り返されそうで、思いは強まる。
ザイール＝エメリーはモロッコ戦でフランス代表デビューを果たすのか？
デシャン監督の下、このMFは序列下位に甘んじている。現在は中盤の4番手または5番手で、右SBクンデの代役候補でもない。
ただ、オーレリアン・チュアメニの負傷リスクがあれば出番が回る可能性も。パリ生まれの彼は諦めておらず、PSGユース出身としてノックアウトステージでの突如の出場に備え、準備を続けているという。
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