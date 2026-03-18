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「彼はまだ決断を下していない」――マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、二重国籍を持つノアカイ・バンクスが、米国代表とドイツ代表のどちらでプレーするかについて、依然として検討中であることを認めた。
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以前、米国男子代表チームに関わっていた
バンクスはこれまで、さまざまな年代別代表チームで米国を代表し、3つの異なる年齢層でプレーしてきた。9月にポチェッティーノ監督が彼を合宿に招集した際、彼が引き続きシニア代表でプレーするものと見られていた。しかし、怪我のため参加できなかった。
「9月に彼を招集したのだが、少し不運だった。プレーの機会を与えたかったのだが、彼は怪我をしていたからだ。しかし、彼と顔を合わせ、話をし、互いを知るための素晴らしい機会にはなった」と、ポチェッティーノ監督は3月の合宿招集に関する記者会見で語った。
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好調な走り次第で状況は一変する
しかし、アウクスブルクでレギュラーの座を確立して以来、この高く評価されている19歳の選手がドイツ代表を選ぶのではないかという憶測が高まっている。
ユース代表では米国代表としてプレーしてきたものの、バンクスは育成期をヨーロッパで過ごし、現在も両国の代表資格を有している。
今回の招集を辞退した彼の決断は、代表としての将来をめぐる不透明感をさらに強める結果となった。
「彼はまだ決断を下していない。深く考えている。彼にとって容易ではない状況にある」とポチェッティーノ監督は語った。「我々は彼に非常に注目している。なぜなら、彼を追い続けているからだ……現時点では、決断を下していないため代表に選出されることはできないという状況を、彼は非常に明確に伝えている」
ポチェッティーノが支持を表明
ポチェッティーノ監督は、バンクスが代表での将来について決断を下す間も、引き続き彼をサポートし、協力していくと強調した。
「[アシスタントコーチの]ヘスス・ペレスがアウクスブルクで彼と話していた」とポチェッティーノは語った。「私も彼と話した。FaceTimeやZoomでやり取りした。我々は素晴らしい関係を築いており、彼には本当に感謝している…… 「米国代表として、彼の決断が我々の望む方向に向かうことを願っている。なぜなら、これは現在だけでなく、将来にとっても重要なことだと思うからだ。我々は彼を、そして代表チーム全体を支援したい。説得しようというわけではないが、我々代表チームは彼を心から大切に思っている」
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まだ電話をかける時間はあります
バンクス選手は、ドイツサッカー連盟から接触があったことを認めた。シニア代表での出場経験があれば、バンクス選手は米国代表に縛られることになるが、現時点では、彼は自由に選択できる立場にある。
ドイツ代表は今月、スイスとガーナとの試合を控えており、その後、5月下旬から6月上旬にかけて行われるワールドカップ前の親善試合2試合に注力する予定だ。6月6日にはアメリカ代表と対戦する。
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