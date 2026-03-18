しかし、アウクスブルクでレギュラーの座を確立して以来、この高く評価されている19歳の選手がドイツ代表を選ぶのではないかという憶測が高まっている。

ユース代表では米国代表としてプレーしてきたものの、バンクスは育成期をヨーロッパで過ごし、現在も両国の代表資格を有している。

今回の招集を辞退した彼の決断は、代表としての将来をめぐる不透明感をさらに強める結果となった。

「彼はまだ決断を下していない。深く考えている。彼にとって容易ではない状況にある」とポチェッティーノ監督は語った。「我々は彼に非常に注目している。なぜなら、彼を追い続けているからだ……現時点では、決断を下していないため代表に選出されることはできないという状況を、彼は非常に明確に伝えている」