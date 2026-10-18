レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、日曜日のセビージャとのラ・リーガでの対戦を前に、21歳のMFアルダ・ギュレルの成長に言及した。レアル・マドリーが国内と欧州の過密日程をこなす中、トルコ代表のギュレルにはますます注目が集まっている。

ヴィニシウス・ジュニオールが出場停止となり、前線の選択肢となる複数の選手も欠場する中、ギュレルの戦術的な柔軟性は指導陣にとって重要な解決策となる。

モウリーニョ監督は、若きMFの献身的な働きと適応ぶりに全面的な満足感を示した。