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ライブ
imago-sport-1084627069.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
翻訳者：

「彼はまだ完成された選手ではない！」ジョゼ・モウリーニョ、メディアからの批判を受けるアルダ・ギュレルを擁護

レアル・マドリー
アルダ・ギュレル
ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー 対 セビージャ
セビージャ
ラ・リーガ

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、ラ・リーガでのセビージャ戦を前にアルダ・ギュレルを擁護し、21歳の同選手が複数の役割をこなせる才能を称賛した。外部からの批判にも反論し、トルコ人MFは今も目覚ましい成長を続けていると強調した。

  • 注目が高まる中、モウリーニョがギュレルを支持

    レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、日曜日のセビージャとのラ・リーガでの対戦を前に、21歳のMFアルダ・ギュレルの成長に言及した。レアル・マドリーが国内と欧州の過密日程をこなす中、トルコ代表のギュレルにはますます注目が集まっている。

    ヴィニシウス・ジュニオールが出場停止となり、前線の選択肢となる複数の選手も欠場する中、ギュレルの戦術的な柔軟性は指導陣にとって重要な解決策となる。

    モウリーニョ監督は、若きMFの献身的な働きと適応ぶりに全面的な満足感を示した。

  • imago-sport-1082195848.jpgPS Images

    監督、メディアの否定的な論調に反論

    モウリーニョは、メディアが若手選手の前向きな貢献を見過ごす一方で、小さなつまずきを大きく取り上げる傾向を批判した。「あなた方にとって、取り組みを評価するのは非常に難しいことのように思える」と、モウリーニョは記者会見で述べた

    「最も否定的なことには責任を負う人がいて、良いことは運の結果だと見なされているようだ。だが、アルダは非常に才能のある選手だ。それは誰もが知っている」

    「彼は21歳で、幸いにもまだ完成された選手ではない。複数の役割をこなせるし、私はとても満足している」

  • ギュレル、セビージャ戦に臨む強力な陣容のレアル・マドリーでメンバー入り

    ギュレルは、同じMFのジュード・ベリンガム、エドゥアルド・カマヴィンガ、フェデリコ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニとともに、レアル・マドリーの試合メンバーに入った。中盤の中央から攻撃的なポジションまでこなせることは、モウリーニョにとって試合中の起用に重要な柔軟性をもたらす。

    「セビージャは常に競争力を見せるが、我々は勝ちたい」と、モウリーニョはチームを待ち受ける一戦について続けた。

    「間違いなく厳しい試合になるが、我々は勝ちたい」

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  • imago-sport-1084544661.jpgABACAPRESS

    要塞ベルナベウ、大一番に備える

    レアル・マドリーは、リーグ5位につけるセビージャをホームに迎え、今季のホーム全勝記録の継続を狙う。

    ギュレルが中心的な役割を担おうとする中、レアル・マドリーは若さと経験を融合させ、ルイス・ガルシア率いる手強いチームを退けたいところだ。

    サンティアゴ・ベルナベウで勝利すれば、レアル・マドリーは国内での好調な勢いを維持できる。

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