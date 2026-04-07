「チーム内では、『おい、あの選手を第2戦に向けてどうにかして抑え込まなきゃ』と言っているんじゃないかと思う」と、クラマーは火曜日の夜の試合を前に、Primeのテレビ解説者としてこう推測した。 その背景には、第1戦でヴィニシウスがイエローカードを受けた場合（今シーズンのチャンピオンズリーグで3枚目の警告となる）、来週水曜日にミュンヘンで行われる準々決勝第2戦に出場停止となるという事情がある。
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「彼はまさに挑発の達人だ」：レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールに対する出場停止処分について、FCバイエルン・ミュンヘンに特別な対策が推奨される
「ヴィニ・ジュニアは生粋の挑発者だが、何よりも挑発に乗せられやすい」とクラマーは述べ、このブラジル人攻撃的MFが、イエローカードを招くような行動につい走ってしまう可能性があることを示唆した。 「彼に対して早い段階でイエローカードをもらってはいけない。80分以降――まだイエローカードをもらっていないなら――彼と一対一で対峙し、両者ともイエローカードをもらうという手もある」と、元ドイツ代表選手は提案した。
2014年ワールドカップでクラマーと共に優勝を果たしたチームメイトで、同じく『プライム』の解説を務めるマッツ・フンメルスは、それに続いて、ヴィニシウスにイエローカードを出させるという任務をコンラート・ライマーには任せないと付け加えた。というのも、このオーストリア人選手もイエローカードによる出場停止の危機に瀕しているからだ。 「彼（ライマー）は第2戦でも必要だ。ルイス・ディアスやハリー・ケイン、あるいはオリゼといった選手――その中の誰か――と、ほんの少しの間、頭と頭をぶつけ合うような状況を作れば、イエローカードにつながるような押し合いが自然と起こる。そうすれば、イエローカードは確実なものになる」とフンメルスは語った。
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レアル・マドリード：オーレリアン・チュアメニがイエローカード累積による出場停止処分を受ける
一方、火曜日のバイエルンとの第2戦において、アルヴァロ・アルベロア監督がイエローカードによる出場停止で欠くことになりかねないレアルのスター選手は、ビニシウスだけにとどまらなかった。 キリアン・エムバペ、ディーン・ホイセン、アルバロ・カレラス、オーレリアン・チュアメニの4名も、レアルの先発メンバーとしてイエローカードによる出場停止の危機に瀕していた。そのうちチュアメニは前半37分にイエローカードを受け、これにより来週のミュンヘンでの試合に出場できなくなった。
さらに、当初ベンチスタートだったジュード・ベリンガムも、もう1枚警告を受ければ出場停止となる。
バイエルンがヴィニシウスら選手たちのイエローカードによる出場停止を意図的に狙っていたのではないかという憶測については、FCBのヴィンセント・コンパニー監督が否定した。月曜日の記者会見で、このベルギー人監督は「それは戦術にはなり得ない」と強調した。 ドイツの最多優勝クラブであるバイエルン・ミュンヘン側では、ライマーに加え、センターバックのダヨ・ウパメカノも、第2戦でのイエローカードによる出場停止の危機に瀕している。
レアル・マドリード対FCバイエルン・ミュンヘン：先発メンバー
レアル・マドリードの先発メンバー：
GK
アンドリー・ルニン
DF
トレント・アレクサンダー＝アーノルド、アントニオ・リュディガー、ディーン・ホイセン、アルバロ・カレラス
MF
フェデ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、チアゴ・ピタルチ、アルダ・ギュレル
フォワード
キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール
FCバイエルンの先発メンバー：
GK
マヌエル・ノイアー
ディフェンス
コンラッド・ライマー、ダヨ・ウパメカノ、ヨナタン・ター、ヨシップ・スタニシッチ
MF
ヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ - ミカエル・オリゼ、セルジュ・グナブリ、ルイス・ディアス
フォワード
ハリー・ケイン