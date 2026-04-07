「彼はまさに挑発の達人だ」：レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールに対する出場停止処分について、FCバイエルン・ミュンヘンに特別な対策が推奨される

「ヴィニ・ジュニアは生粋の挑発者だが、何よりも挑発に乗せられやすい」とクラマーは述べ、このブラジル人攻撃的MFが、イエローカードを招くような行動につい走ってしまう可能性があることを示唆した。 「彼に対して早い段階でイエローカードをもらってはいけない。80分以降――まだイエローカードをもらっていないなら――彼と一対一で対峙し、両者ともイエローカードをもらうという手もある」と、元ドイツ代表選手は提案した。

2014年ワールドカップでクラマーと共に優勝を果たしたチームメイトで、同じく『プライム』の解説を務めるマッツ・フンメルスは、それに続いて、ヴィニシウスにイエローカードを出させるという任務をコンラート・ライマーには任せないと付け加えた。というのも、このオーストリア人選手もイエローカードによる出場停止の危機に瀕しているからだ。 「彼（ライマー）は第2戦でも必要だ。ルイス・ディアスやハリー・ケイン、あるいはオリゼといった選手――その中の誰か――と、ほんの少しの間、頭と頭をぶつけ合うような状況を作れば、イエローカードにつながるような押し合いが自然と起こる。そうすれば、イエローカードは確実なものになる」とフンメルスは語った。