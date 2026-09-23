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「彼はへそを曲げている！」 コール・パーマー、イングランドとトーマス・トゥヘルを袖にするために負傷を装ったと非難される
パーマー、イングランド代表メンバーから離脱
パーマーが最新のイングランド代表から離脱した。今後のネーションズリーグに向けてのことだ。チェルシーのスターは、今年のワールドカップのメンバーから外れたことで物議を醸した後、当初はトゥヘルに再招集されていた。しかし、パーマーはイングランドがスペインと対戦するわずか5日前に、キャンプを離脱した5選手のうちの1人となった。
長い離脱者リストには、コビー・メイヌー、マーカス・ラッシュフォード、デクラン・ライス、ティノ・リブラメントも名を連ねている。パーマー欠場の公式な理由として発表されたのは、軽度の筋肉系の問題だ。それでも、この通常のメディカルアップデートにもかかわらず、彼の離脱は予想外の論争を呼び、真の動機をめぐる激しい憶測を招いている。
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コリンズが仮病の疑いを主張
ウェールズ代表とウェストハムでプレーした元DFコリンズは、パーマーのコンディション不良の正当性に公然と疑問を呈した。コリンズは『No Tippy Tappy Football』のポッドキャストで、チェルシーのスターがトゥヘルにわだかまりを抱いているとの見方を示した。
離脱について語る中で、コリンズは「彼は不満を抱えていると言うだろう」と述べた。「ワールドカップに行けなかったことに腹を立てていて、それで辞退したんだ。いいかい、これは私の意見だ」
チェルシー主力選手のコンディションに厳しい視線が注がれる
パルマーは昨季、長引く鼠径部の負傷に苦しみ、プレミアリーグでの先発出場はわずか24試合にとどまるなど、もどかしいシーズンを送った。しかし、新シーズンは素晴らしいスタートを切っており、チェルシーのここまで7試合すべてに出場し、4ゴール2アシストを記録している。
自身のプロとしての経験を踏まえ、コリンズは今回の突然のコンディション不良に強い懐疑的な見方を示し、こう語った。「彼のことは知らないが、正直に言って、元選手、そして選手目線で見れば、私には彼が不満を抱いているように思える。
「元選手としての感覚で言えば、彼はフィットネスコーチのところへ行って、『本当か？ ちょっと気が乗らないな……何か言ってくれ、負荷管理ってことで』と言ったように聞こえる。いいかい、そうじゃないかもしれないが、私は実際にプレーしてきたんだ」
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イングランド、ネーションズリーグの試練に備える
パーマーの離脱が正式に決まり、代役としてエヴァートンのジェームズ・ガーナーとノッティンガム・フォレストのモーガン・ギブス＝ホワイトがイングランド代表に追加招集された。トゥヘル監督は、好調のチェルシー所属選手を欠く中で攻撃陣の構成を見直さなければならない。
イングランドはネーションズリーグ初戦で、ウェンブリーでスペインと対戦する。その後、来週火曜日にチェコ代表と戦うためプラハへ向かう。トゥヘル監督率いるチームは、10月3日にリエカで行われるクロアチア戦で過密日程を続ける。今回の代表ウィークは、10月6日にウェンブリーで行われるチェコ代表との再戦でようやく終了する。
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