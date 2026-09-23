パーマーが最新のイングランド代表から離脱した。今後のネーションズリーグに向けてのことだ。チェルシーのスターは、今年のワールドカップのメンバーから外れたことで物議を醸した後、当初はトゥヘルに再招集されていた。しかし、パーマーはイングランドがスペインと対戦するわずか5日前に、キャンプを離脱した5選手のうちの1人となった。

長い離脱者リストには、コビー・メイヌー、マーカス・ラッシュフォード、デクラン・ライス、ティノ・リブラメントも名を連ねている。パーマー欠場の公式な理由として発表されたのは、軽度の筋肉系の問題だ。それでも、この通常のメディカルアップデートにもかかわらず、彼の離脱は予想外の論争を呼び、真の動機をめぐる激しい憶測を招いている。