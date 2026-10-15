高額で獲得されながら、マンチェスター・ユナイテッドに疑問を抱かせた選手はマウントが初めてではない。ジェイドン・サンチョ、アントニー、ラスムス・ホイルンドらも、過去5年間に同じような例となっている。

疑問の残る補強と、移籍金に見合う価値を得ることの難しさについて、パーカーはこう付け加えた。「それだけではない。今の選手の獲得方法や、データなどに頼るやり方について、私は疑問に思う。

「実際に選手を見て、周囲の人たちに話を聞くことの何がいけないのか。選手を追い、観察して、どう振る舞うかを見る。試合での姿を見に行けばいい。例えば、11月の寒い夜にストーク・シティでプレーするような状況で、ホームでのプレーと比べてどういうパフォーマンスを見せるかを確かめるんだ。

「チームが打ちのめされているときに、どうプレーするか。負けているときでも、チームメイトにもっとやるよう求めるか。チャンスを2度逃したら、うなだれて動きが止まってしまうのか。それとも挑戦し続けるのか。また外してしまう、枠を外してブーイングを浴びるのが怖くて、シュートを打たなくなるのか。

「選手を見極めるには、いつも数字を見るのではなく、そういうところを見るべきだ。統計からは、その人の精神面や、特定の状況でどう振る舞うかは分からない。マンチェスター・ユナイテッドでプレーするには、ある種の選手である必要があるが、そうではない選手があまりにも多かった。

「それがどういう選手か、書き出したり明確に説明したりしろと言われても難しい。ただ、私がいた頃、あそこでうまくいかなかった選手たちを見てきたから分かる。彼らの能力が足りなかったわけではない。マンチェスター・ユナイテッドでプレーするという仕事に伴う要求があり、心の中で自分には対処できないと思ってしまったんだ。

「そういうことは起こり得るし、今も一部の選手に起きている。求められるものが大きすぎる。誰かが家のドアをたたいて『お前はひどい選手だ』と言うわけではない。ただ、街を歩いたり、人に会って話し方に触れたりする中で、それを感じるんだ。

「その人たちが攻撃的なわけではない。このクラブの存在そのものが、そうさせるんだ。今もクラブはピッチ内外で厳しい時期にあるが、要求は変わらない。人々はただ見ているし、その大半は君が失敗するのを待っている。そこで何かを示せるかどうかは自分次第だ。そうすれば突然、普段はマンチェスター・ユナイテッドを嫌っている人たちからも敬意を得られる。『あいつらのところでよくやっているな』とね。彼らはクラブの名前を言わず、『あいつら』と言うんだ。

「メイソン・マウントの話に戻ると、最終的には彼にもそういうことが起きているのかもしれない。彼はチェルシーがどういうクラブで、なぜ自分がそこにいて、何を成し遂げたかを考えた。そして突然、マンチェスター・ユナイテッドはチェルシーとは違うクラブだと気づいた。まったく違うクラブなんだ。

「ロンドンでプレーするのと、ロンドン以外でプレーするのはまったく違う。大きな変化だ。事実上、街に有力なクラブが一つしかないような環境で暮らすことになるから、要求も少し大きくなる。マンチェスターには二つあるが、それでも状況は一変する。トップリーグに4、5チーム、少なくとも4チームがあるロンドンでプレーするのとは、まったく違う。試合に勝っても負けても、生活のあり方がまったく違うんだ」