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「彼はどれほど負傷していたのか？」メイソン・マウント、移籍金5500万ポンドのマンチェスター・ユナイテッドの失敗補強と酷評。ユナイテッドは2027年に元チェルシーMFへの獲得オファーを募るとの見方
マンチェスター・ユナイテッドでのマウントの成績：出場試合数と得点数
ユナイテッドは大型補強に成功したとみられていた。2023年にマウントをスタンフォード・ブリッジから引き抜いた当時、マウントにはイングランド代表での36キャップとチャンピオンズリーグ優勝という輝かしい実績があったからだ。
しかし、調子とコンディションの両方を維持するのは難しく、いわゆる「夢の劇場」での3年間は苦しいものとなった。マンチェスター・ユナイテッドでの出場はわずか75試合、得点は8にとどまる。創造性をもたらす存在と目されていただけに、もっと多くが期待されていた。
マウントは現在、マイケル・キャリック監督の下で先発メンバーに入っておらず、オールド・トラッフォードの中盤にはさらなる補強も行われている。2026-27シーズンが終わる頃には、契約期間は残り12カ月となる。
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マンチェスター・ユナイテッドはマウントへのオファーを募るべきか？
果たしてユナイテッドは売却による収入を狙うのか。多額の投資から少しでも回収しようとする中、この問いを投げかけられたのは、プレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドDFのパーカーだ。FreeBetsとの提携で取材に応じたパーカーは、GOALにこう語った。「もしユナイテッドが彼にもう1年与えるなら、失敗した選手が報われてきた、この10年間に起きたことを蒸し返すだけだと思う」
「うまくいかなかった。父親が応援するクラブで結果を出せなかったことは、本人にとって失敗と感じられるだろう。父親は当然、息子に活躍してほしかったはずだ」
「彼は負傷に妨げられすぎたと思う。実際、どれほどのけがだったのだろうか。完全に回復するまで休むのではなく、プレーを続けながら乗り越えられるものではなかったのか。普通の人だって、仕事に行くときに調子が良くないことはある。それでも仕事をこなし、何とか乗り切って、勤務が終わる頃には気分が良くなっていることを願うものだ」
「だが、彼は十分なことをしてこなかった。自分を証明する機会を得て出場するたびに、誰もが『ああ、何かを見せてくれたかもしれない』と思う。ところが次の試合になると、突然けがで欠場する。期待を高めては人々を失望させてきたんだ」
「彼の持つものと、これまでのユナイテッドを見て、今でも彼の活躍を望む人はかなりいる。誰もが、その爆発の予感を感じていたんだ。だが、彼にとってはうまくいかなかった。だから時には『クラブは合っていたが、時期が悪かった』と言わなければならない」
オールド・トラッフォードでの高額移籍を巡る問題
高額で獲得されながら、マンチェスター・ユナイテッドに疑問を抱かせた選手はマウントが初めてではない。ジェイドン・サンチョ、アントニー、ラスムス・ホイルンドらも、過去5年間に同じような例となっている。
疑問の残る補強と、移籍金に見合う価値を得ることの難しさについて、パーカーはこう付け加えた。「それだけではない。今の選手の獲得方法や、データなどに頼るやり方について、私は疑問に思う。
「実際に選手を見て、周囲の人たちに話を聞くことの何がいけないのか。選手を追い、観察して、どう振る舞うかを見る。試合での姿を見に行けばいい。例えば、11月の寒い夜にストーク・シティでプレーするような状況で、ホームでのプレーと比べてどういうパフォーマンスを見せるかを確かめるんだ。
「チームが打ちのめされているときに、どうプレーするか。負けているときでも、チームメイトにもっとやるよう求めるか。チャンスを2度逃したら、うなだれて動きが止まってしまうのか。それとも挑戦し続けるのか。また外してしまう、枠を外してブーイングを浴びるのが怖くて、シュートを打たなくなるのか。
「選手を見極めるには、いつも数字を見るのではなく、そういうところを見るべきだ。統計からは、その人の精神面や、特定の状況でどう振る舞うかは分からない。マンチェスター・ユナイテッドでプレーするには、ある種の選手である必要があるが、そうではない選手があまりにも多かった。
「それがどういう選手か、書き出したり明確に説明したりしろと言われても難しい。ただ、私がいた頃、あそこでうまくいかなかった選手たちを見てきたから分かる。彼らの能力が足りなかったわけではない。マンチェスター・ユナイテッドでプレーするという仕事に伴う要求があり、心の中で自分には対処できないと思ってしまったんだ。
「そういうことは起こり得るし、今も一部の選手に起きている。求められるものが大きすぎる。誰かが家のドアをたたいて『お前はひどい選手だ』と言うわけではない。ただ、街を歩いたり、人に会って話し方に触れたりする中で、それを感じるんだ。
「その人たちが攻撃的なわけではない。このクラブの存在そのものが、そうさせるんだ。今もクラブはピッチ内外で厳しい時期にあるが、要求は変わらない。人々はただ見ているし、その大半は君が失敗するのを待っている。そこで何かを示せるかどうかは自分次第だ。そうすれば突然、普段はマンチェスター・ユナイテッドを嫌っている人たちからも敬意を得られる。『あいつらのところでよくやっているな』とね。彼らはクラブの名前を言わず、『あいつら』と言うんだ。
「メイソン・マウントの話に戻ると、最終的には彼にもそういうことが起きているのかもしれない。彼はチェルシーがどういうクラブで、なぜ自分がそこにいて、何を成し遂げたかを考えた。そして突然、マンチェスター・ユナイテッドはチェルシーとは違うクラブだと気づいた。まったく違うクラブなんだ。
「ロンドンでプレーするのと、ロンドン以外でプレーするのはまったく違う。大きな変化だ。事実上、街に有力なクラブが一つしかないような環境で暮らすことになるから、要求も少し大きくなる。マンチェスターには二つあるが、それでも状況は一変する。トップリーグに4、5チーム、少なくとも4チームがあるロンドンでプレーするのとは、まったく違う。試合に勝っても負けても、生活のあり方がまったく違うんだ」
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マウントは2027年に新たなスタートを切る必要があるのか？
マウントのチェルシー在籍中のプレミアリーグ出場数は、どのシーズンも24試合以上だった。しかし、マンチェスター・ユナイテッド加入後は一度もその数字に届いていない。ハムストリングの問題が足かせとなっている。
まだ27歳であり、トップレベルでプレーできる時間は十分に残っているはずだ。しかし、最後にイングランド代表としてプレーしてから4年が経った。かつての輝きを完全に取り戻すには、オールド・トラッフォードを離れて新たなスタートを切る必要があるかもしれない。
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