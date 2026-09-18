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「彼はどこへ行くのか？」。フラムの神童ジョシュ・キングを巡る大きな疑問。ボビー・ザモラが、アーセナル、リヴァプール、ボルシア・ドルトムントからの関心が報じられるなか、この10代選手を称賛
欧州の強豪クラブがキングの成長を注視している
現時点で正式なアプローチはまだなく、キング本人はクラベン・コテージでの活動に完全に集中し、身を捧げている。現在のクラブとの契約は2029年夏まで残っている。
フラムとしては、アカデミー育ちの選手にそれ以降も長く残ってほしい考えだろう。しかし、長期的にその戦力を引き留めるのは難しいものになる可能性がある。というのも、これほどの将来性を持つ有望株には、必然的に外部から関心が集まるからだ。
アーセナル、リヴァプール、マンチェスター・シティ、ボルシア・ドルトムントがいずれもキングの成長を注意深く見守っているとの話がある。まだ19歳ながら、すでに公式戦出場は50試合を突破し、プレミアリーグで初ゴールも記録。さらに2026年ワールドカップを前に、イングランドのフル代表ともトレーニングを行っている。
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キングは高額移籍を完了させることが避けられないのか。
今後の移籍市場で高額移籍が実現するのは避けられない流れなのかと問われた元フラムのザモラは、BetWrightのプレミアリーグのベッティングに関連して『GOAL』にこう語った。「そう思う。
「チェルシー対フラムの試合で見た選手の中にも1人いたが、本当に素晴らしい才能だ。ファンタスティックな才能だよ。またしても19歳で、ボールを受けることを恐れず、ボールを欲しがり、ああいうポジションに入りたがり、チャンスを作りたがり、ゴールを決めたがる。
「もちろん、イングランドが彼を招集してメンバーに入れたことも、彼の自信に非常に大きなプラスになっていると思う。そして彼はさらに伸びていくだけだろうし、間違いなく注目しておくべき素晴らしい才能の1人だ。
「問題は、彼がどこへ行くかだ。最近はプレミアリーグから多くのスター選手が去っていくのを目にしているが、私はそれが好きではない。最高の選手たち、そして特にイングランド人選手にはイングランドでプレーしてほしい。問題なのは、イングランド人選手はたいてい値段がつり上がるか、あるいはもう少し多くの金額を求めることが多い点で、それは少し残念だ。プレミアリーグでイングランド人選手全員がプレーする姿をぜひ見たいからね。」
キングが将来への希望について語ったこと
ただ、現時点でフラムが恐れる必要はなさそうだ。キングは以前、『Standard Sport』の取材で、自身に大きな飛躍のきっかけを与えてくれたクラブへの忠誠心を感じているかと問われると、こう語っていた。「100パーセントだ。フラムには本当に多くを負っている。僕の最初のホームは……今住んでいる場所だけど、フラムは僕の第2のホームだ。ここは僕の学校でもある。心の中で特別な場所を占めている」
さらに、より目先の目標についてはこう付け加えた。「まだ僕は［トップチームの］リーダーではないけど、将来的にはそうなりたいと思っている。間違いなく意識していることだ。フラムでそれが実現するにせよ、イングランドで実現するにせよ、そうなれば信じられないことだ。
「自分がその責任を担う準備ができているとは決して言わない。まだまだ長い道のりがある。でも、このクラブのレジェンドになり、ここでリーダーシップグループの一員になることは、僕にとって夢なんだ。プレーで示して引っ張るのが一番のやり方だ」
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生え抜きのスーパースターの引き留めは難しくなるだろう
「クラブのレジェンド」になるという話は、フラムのサポーターにとって実に心地よく響くはずだ。生え抜きのスターをできるだけ長く声援し続けたいと願うのは当然だからである。もっとも、現代サッカーでは金がものを言うことも、彼らは十分に理解している。
今後どこかの段階で巨額のオファーが舞い込めば、フラムがいかなる交渉にも耳を貸さず、見て見ぬふりをするのは難しいだろう。キングは現時点ではテムズ川のほとりにあるクラブの構想にしっかり組み込まれているが、将来がどうなるかはまだ分からない。
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