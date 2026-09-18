今後の移籍市場で高額移籍が実現するのは避けられない流れなのかと問われた元フラムのザモラは、BetWrightのプレミアリーグのベッティングに関連して『GOAL』にこう語った。「そう思う。

「チェルシー対フラムの試合で見た選手の中にも1人いたが、本当に素晴らしい才能だ。ファンタスティックな才能だよ。またしても19歳で、ボールを受けることを恐れず、ボールを欲しがり、ああいうポジションに入りたがり、チャンスを作りたがり、ゴールを決めたがる。

「もちろん、イングランドが彼を招集してメンバーに入れたことも、彼の自信に非常に大きなプラスになっていると思う。そして彼はさらに伸びていくだけだろうし、間違いなく注目しておくべき素晴らしい才能の1人だ。

「問題は、彼がどこへ行くかだ。最近はプレミアリーグから多くのスター選手が去っていくのを目にしているが、私はそれが好きではない。最高の選手たち、そして特にイングランド人選手にはイングランドでプレーしてほしい。問題なのは、イングランド人選手はたいてい値段がつり上がるか、あるいはもう少し多くの金額を求めることが多い点で、それは少し残念だ。プレミアリーグでイングランド人選手全員がプレーする姿をぜひ見たいからね。」