彼はどこにも行かない！リヴァプールが狙うヤン・ディオマンデには1億ポンドのオファーがなく、今夏の移籍はなし。

シーズン終了後の休暇から戻るディオマンデの去就は依然として微妙だ。裏では複数のクラブに口約束したと報じられ、リヴァプール、PSG、マンチェスターの2クラブは優位だと考えている。W杯期間中、彼は「クラブを離れるだろう」と語った。

それでもライプツィヒ首脳陣は移籍争奪戦を避けられると楽観視している。ディオマンデもシェーファー監督と新契約を話しつつ、もう1年残留する意向を示している。クラブ側は、レッドブル・アリーナ首脳陣と強い信頼関係を築いていることを踏まえ、今すぐ移籍を強行して将来の雇用主との関係を断ち切るようなことは、選手自身も望んでいないとみている。