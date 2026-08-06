アーセナルはギマランイス獲得に向けて素早く動き、報道によるとニューカッスルと7500万ポンドの移籍金で合意したという。しかし、元ニューカッスルのクリス・ワドルは、中盤にすでに十分な層を備えるチームにとって、この移籍が本当に理にかなっているのかについて完全には納得していない。ワドルはこの取引について語る中で、現プレミアリーグ王者にとってこの補強が戦術的に必要なのか、困惑していることを認めた。

「ブルーノ・ギマランイスが移籍して北ロンドンに行ったとして、アーセナルでどこでプレーするのか分からない」と、ワドルは『BetBrain』に語った。「デクラン・ライスは昨季、より高い位置の役割を担っていて、マルティン・スビメンディはより低い位置にいた。昨年は良い中盤のシステムがあったわけだから、彼がどこにはまるのかは疑問視せざるを得ない。

「ギマランイスはオールラウンドな選手で、ボールを持つことを恐れないし、ピッチを上下動できる走力もある。だが、アーセナルにはすでに非常によく似たタイプの選手がいるので、彼に全力で行ったことにはかなり驚いている」



