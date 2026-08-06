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「彼はどこでプレーするのか？」 元ニューカッスルのスターが、アーセナルによる7500万ポンドのニューカッスル主将ブルーノ・ギマランイス獲得という「驚き」の動きに疑問を呈す
中盤の適性を巡る戦術的な懸念
アーセナルはギマランイス獲得に向けて素早く動き、報道によるとニューカッスルと7500万ポンドの移籍金で合意したという。しかし、元ニューカッスルのクリス・ワドルは、中盤にすでに十分な層を備えるチームにとって、この移籍が本当に理にかなっているのかについて完全には納得していない。ワドルはこの取引について語る中で、現プレミアリーグ王者にとってこの補強が戦術的に必要なのか、困惑していることを認めた。
「ブルーノ・ギマランイスが移籍して北ロンドンに行ったとして、アーセナルでどこでプレーするのか分からない」と、ワドルは『BetBrain』に語った。「デクラン・ライスは昨季、より高い位置の役割を担っていて、マルティン・スビメンディはより低い位置にいた。昨年は良い中盤のシステムがあったわけだから、彼がどこにはまるのかは疑問視せざるを得ない。
「ギマランイスはオールラウンドな選手で、ボールを持つことを恐れないし、ピッチを上下動できる走力もある。だが、アーセナルにはすでに非常によく似たタイプの選手がいるので、彼に全力で行ったことにはかなり驚いている」
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負傷者とローテーション
この28歳のMFの加入は、エミレーツ・スタジアムで大きな陣容の入れ替えを引き起こすとみられている。元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガー氏はすでに、この動きがマルティン・スビメンディの終わりを意味する可能性があると指摘している。スビメンディは前季終盤に安定感を維持できずに苦しんだ。ワドル氏はこの選手の実力を認めつつも、この補強は先発XIの戦術面をすぐに改善するというより、スカッドローテーションに関するものかもしれないと考えている。
「来季に3つか4つのタイトルを争うつもりなら、彼が良い補強であることに疑いはない。選手を休ませる必要があるからだ」とワドル氏は付け加えた。「ただ、彼が先発XIにどう組み込まれるのかは分からない」2025年のカラバオカップ優勝後、このブラジル人は1955年以来初めてニューカッスルを国内タイトルに導いた主将となり、大きな足跡を残してタインサイドを去る。
接近を巡りフラストレーションを募らせるニューカッスル
金銭面での条件はまとまっているものの、アーセナルがこのMF獲得に動いた進め方は、セント・ジェームズ・パークにしこりを残したと報じられている。『Sky Sports』によれば、ニューカッスルは移籍騒動の初期段階でクラブ間の直接的な対話が欠けていたことに苛立ちを募らせていたという。
「この5、6週間でニューカッスルが困惑していたのは、アーセナルの進め方だったと思う」と、記者のキース・ダウニーは説明した。「直接の接触はなく、正式オファーもなく、すべてが仲介者を通じて進められていた。それがニューカッスルをある程度、本当に混乱させたんだ」
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アーセナルの積極補強は続く
ワドルの懸念があるにもかかわらず、アーセナルが持続的な王朝の確立を目指す中、ミケル・アルテタ監督は積極的な補強策を引き続き推し進める構えだ。ギマランイスは、この移籍市場で新たに加わる目玉補強となる寸前にある。すでにアーセナルはクリストス・ツォリスに多額の投資を行っており、さらに昨季の成功したレンタル期間を経て、ピエロ・インカピエを完全移籍で確保している。
その支出に減速の気配はなく、クラブは依然としてレアル・マドリーのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールとの関連が強く報じられている。ただ、最近の報道では、このブラジル人ウインガーがスペインの名門に残留するため、新契約延長の締結にさらに近づいていると伝えられている。
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