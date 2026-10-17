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「彼はどこでもプレーできる！」ルイス・エンリケ、マグネス・アクリウシュに最も魅力を感じる点を明かす
PSGの好調な滑り出しの中、エンリケがアクリウシュの貢献を称賛
パリ・サンジェルマン（PSG）のルイス・エンリケ監督は、マグネス・アクリウシュがフランスの首都に加入して以降のパフォーマンスに全面的な満足を示した。PSGはリーグ・アン4連勝を目指し、第7節でストラスブールの本拠地スタッド・ドゥ・ラ・メノーに乗り込む。
出遅れて順位表の6位につけるPSGは、国内でブレスト、マルセイユ、ル・マンに勝利した勢いを維持したいところだ。
アクリウシュは複数のポジションでプレーし、エンリケ監督の攻撃陣における重要なチャンスメーカーとしての地位を確立している。
- Getty Images Sport
監督はゴール数よりも全体的なパフォーマンスを重視
土曜日の試合を前に報道陣の取材に応じたエンリケ監督は、代表MFアクリウシュの多才さと献身的なプレーを称賛した。「彼の性格は皆さんもよく知っているだろう。彼は代表選手でもある」とアクリウシュについて語り、「どんな性格であろうと、私が最も関心を持っているのは彼のサッカーの能力だ」と続けた。
「彼は今季、非常に良いスタートを切った。どこでもプレーできるし、うまく馴染んでいることをうれしく思う」
「彼が何点取ったか、アシストをいくつ記録したかはそれほど気にしていない。何よりも、彼が素晴らしいパフォーマンスを見せていることに注目している」
エンリケの高強度な戦術システムの鍵を握るアクリウシュ
エンリケ監督は自身の戦術の基本方針を示し、攻撃的な選手全員がボールを持たない場面でのプレスに積極的に貢献しなければならないと強調した。「シンプルだ。たくさん走って、魅力的なサッカーをしなければならない」とPSGの指揮官は説明した。
「年齢の問題では決してない。資質と考え方次第だ。チームとして攻撃し、守らなければならない。それだけのことだ！」
アクリウシュの戦術的な柔軟性により、PSGは国内と欧州の試合が続く厳しい日程の中でも、効果的に選手を入れ替えることができる。
- AFP
PSG、メノーでトップ3入りを狙う
パリ・サンジェルマンは、ホームで無敗のストラスブールとの厳しい一戦に臨む。ストラスブールにはフィリップ・ヨルゲンセンやコンラッド・ハーダーといった中心選手がいる。
ルイス・エンリケ監督率いるチームは、3日後にUEFAチャンピオンズリーグの戦いに戻る前に、アルザスで勝ち点3を獲得したいところだ。
メノーで勝利すれば、パリ・サンジェルマンはリーグ・アンの順位表で再びトップ3に浮上する。
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