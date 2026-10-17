パリ・サンジェルマン（PSG）のルイス・エンリケ監督は、マグネス・アクリウシュがフランスの首都に加入して以降のパフォーマンスに全面的な満足を示した。PSGはリーグ・アン4連勝を目指し、第7節でストラスブールの本拠地スタッド・ドゥ・ラ・メノーに乗り込む。

出遅れて順位表の6位につけるPSGは、国内でブレスト、マルセイユ、ル・マンに勝利した勢いを維持したいところだ。

アクリウシュは複数のポジションでプレーし、エンリケ監督の攻撃陣における重要なチャンスメーカーとしての地位を確立している。