キリアン・ムバッペは「誰も到達できない数字を叩き出している」ため、今後もフランス代表の「MVP」であり続けるだろう。しかしアンリは、「最も重要な選手はマイケル・オリゼだ」と確信する。FCバイエルンのスーパースターは「異才」であり、ディディエ・デシャン監督がセネガル戦の後半から起用したポジションで才能を際立たせている。

バイエルンでは右ウイングだが、代表ではムバッペの背後で10番としてプレーする。W杯6試合で5アシストを記録しており、「彼は他が見えないものを見ている。視界が完璧で、しかも瞬時だ。 なんて素晴らしい選手なんだ」とアンリは語り、さらにオリゼが守備面でも決して手を抜かない点を強調した。「ボールから離れた場所での彼の働きは比類がない。通常、これほど技術に長けた選手は守備の義務を忘れがちだが、彼は違う。」

オリゼのプレーに今も驚かされているエスクデも同意見だ。「フランスでは攻守の間に生じる可能性のあるギャップや、チームが二分されることについて多くの議論があった。しかし、ウスマン・デンベレとオリゼがボールを奪い返すために絶え間なく尽力していることは守備の助けにもなっている」

オリゼは準々決勝のモロッコ戦（2-0）でも説得力のあるプレーを見せ、フランス代表は火曜21時（中央ヨーロッパ時間）の準決勝でスペインと対戦する。