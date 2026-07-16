しかし2年半後、ギリシャ出身の若手は復帰した。当時、キンダーマンスは古巣との距離が広がり、2024年1月末に退任。豆知識：彼は2週間前からアンデルレヒトU-23のテクニカルディレクターとして再任している。

キンダーマンスがクラブを去る直前、歴史が生まれた。2023年9月1日、カレツァスは2部ジョン・ゲンクで右足で初得点を挙げ、ベルギー最年少得点者となった。相手はRSCアンデルレヒトだった。

彼はKRCスタジアムからわずか200メートルの場所で育ち、デビュー戦では決勝点をアシスト。いずれもベルギー最年少記録だった。ゲンクのセカンドチームでは15歳ながらリーグ戦最初の9試合に連続先発した。 「16歳になったら『ヨング・ヘンク』で時折出場できると思っていたが、スタメンで出られるとは予想していなかった」と当時、リンブルフ州紙『ヘット・ベラン・ファン・リンブルフ』に語っている。