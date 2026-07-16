当時、ジャン・キンダーマンズが何を考えていたのかは不明だ。現在61歳の彼は、ベルギーの名門RSCアンデルレヒトで約19年間ユースコーディネーターを務めた。2020年夏には、現在BVBが熱心に獲得を打診しているコンスタンティノス・カレツァスをKRCゲンクのユースから引き抜いた。
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彼はどうしてもBVBに行きたい。ラミン・ヤマルを超え、国中を魅了した「サッカーの天才」。
しかし2年半後、ギリシャ出身の若手は復帰した。当時、キンダーマンスは古巣との距離が広がり、2024年1月末に退任。豆知識：彼は2週間前からアンデルレヒトU-23のテクニカルディレクターとして再任している。
キンダーマンスがクラブを去る直前、歴史が生まれた。2023年9月1日、カレツァスは2部ジョン・ゲンクで右足で初得点を挙げ、ベルギー最年少得点者となった。相手はRSCアンデルレヒトだった。
彼はKRCスタジアムからわずか200メートルの場所で育ち、デビュー戦では決勝点をアシスト。いずれもベルギー最年少記録だった。ゲンクのセカンドチームでは15歳ながらリーグ戦最初の9試合に連続先発した。 「16歳になったら『ヨング・ヘンク』で時折出場できると思っていたが、スタメンで出られるとは予想していなかった」と当時、リンブルフ州紙『ヘット・ベラン・ファン・リンブルフ』に語っている。
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コンスタンティノス・カレツァス：「サッカーの天才」にトップクラブが法外な金額を提示
カレツァスがプロサッカー選手として最初の成果を生まれ故郷のクラブで挙げたことは、アンデルレヒト周辺で大きな議論を呼んだ。同クラブの複数のユースコーチは彼を「サッカーの天才」と呼んでいた。カレツァスは12、13歳の頃からベルギー屈指の才能と評価されていた。
アンデルレヒトは長年にわたり国内屈指の育成組織を誇り、ロメル・ルカク、ユーリ・ティエレマンス、ジェレミー・ドクなどを輩出した。しかしカレツァスが台頭した時期、クラブ経営は不安定だった。 オーナーが2度交代し、人事の失敗が重なり、クラブは長期にわたる財政危機に陥った。
カレツァスの両親は息子への悪影響を懸念し、その噂は業界に広まった。最初に名乗りを上げたのはOSCリールで、彼を「新たなエデン・アザール」に育てようとした。 ベルギーの強豪クラブも接触を図り、マンチェスター・シティ、チェルシー、ユヴェントス、ACミラン、PSV、ボルシア・ドルトムントからも最初のオファーが届いた。提示された金額は、14歳には破格のものだった。
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カレツァスはゲンクで賢明な決断をした
カレツァス一家はほとんどのオファーを断っていた。アヤックス・アムステルダムだけが現地を視察し、その結果、ゲンクが彼らの基準に最も合うと判断した。
「アンデルレヒトは私を丁寧にケアし、残留する確信もくれた。だが、ゲンクの提示したプランの方が自分に合っていた」と彼は語った。「このクラブは若手にチャンスを与え、多くの選手をトップチームへ昇格させることで知られている」。例えば、ケヴィン・デ・ブライネやティボ・クルトワがいる。
3年半がたった今、彼の選択は正しかった。15歳でプロ契約を結び、その後、驚異的な成長を遂げている。
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KRCゲンク所属のカレツァスは112試合で40得点を記録。
「若くしてトップ選手として頭角を現した」とベルギー大手サッカーサイト「VoetbalPrimeur.be」編集長ダーン・スリンガース氏はSPOXに語った。カレツァスは技術に優れ、 素早い方向転換、卓越したドリブル、決定的なパスを送る洞察力を備える。並外れたゲームビジョンで高いレベルで試合を読み、正確に流れを変え、常にチームメイトと連携する。」
プロ通算112試合に出場し、うち92試合はトップチームで2024年5月にデビューしてすぐレギュラーとなった。12得点28アシストと高い決定力を誇る。
2025年10月、彼はベルギー代表ではなくギリシャ代表を選択し、ゲンクだけでなく国内サッカー界に衝撃を与えた。U-15からU-21で計20試合に出場していたが、将来を期待されていたベルギー協会にとっては大きな損失となった。 スリンガーズ氏は「これは、ここ数年間で同国が逃した最大のチャンスの一つであり続けるだろう」と確信している。
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ネーションズリーグ：カレツァスがヤマルを抜き去った
カレツァスはギリシャ代表2試合目で実力を示した。 2025年3月、ハンプデン・パークでのネイションズリーグ・プレーオフ・スコットランド戦（3－0で勝利）で2点目を決め、17歳124日でラミン・ヤマルを超え大会最年少得点者となった。同時にギリシャ代表史上最年少得点記録も更新した。
昨年11月、ゲンクは彼の契約を2029年まで延長。ドルトムントの強い関心から、ゲンクは有利に交渉を進めている。SPOXによると、ゲンクが交渉しているのはBVBだけ。ゴールデン・ボーイ賞候補に挙げられたカレツァスは、ボルシア・ドルトムントへの移籍を強く希望している。 双方は長期戦を望んでいないが、ゲンクが求める総額3500万ユーロは非現実的だ。
もしカレツァスが加入すれば、ボール保持時に最終ラインからペースを支配し、決定的なパスを供給できる攻撃的な選手を手に入れることになる。現在18歳の彼は、高い技術とゲームセンス、創造性と予測不能なプレーが魅力だ。
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コンスタンティノス・カレツァス：彼の長所と短所
ゲンクでは4-3-3や4-2-3-1の10番としてプレーし、終盤は右ウイングも務めた。カレツァスは右翼でプレーする際、左足でカットインしシュートを狙う。カーブのかかったシュートが武器だが、直近49試合で3ゴールと結果が出ない。
173cmと小柄なだけに、ペナルティエリアへの走り込みのタイミングやゴール前での決定力はまだ改善の余地がある。90分間を通じた安定感や、空中戦を含む1対1での身体的な強さも向上が必要だ。
ベルギー専門家：「カレツァスはあくまでアシスト役にとどまるだろう」
「私の見解では、カレツァスはあくまでアシスト役であり続け、得点王にはなりにくいだろう。アシストを出すことは、間違いなく彼の最大の強みだ」と、ベルギーサッカーの専門家スリンガース氏は語る。「とはいえ、彼は得点力のある選手になるための技術的な能力を十分に備えている。」
カレツァスはYouTubeでネイマールやロナウジーニョのプレーを参考にしており、ピッチ上で華麗な技を披露することも楽しんでいる。
VVセント・トルイデンとのダービーでアシストを記録した後、彼に「アシストと、その直前に相手選手に見せた足の間を通すドリブル、どちらがもっと楽しかったか」と尋ねられた。 「コス」の愛称で呼ばれるカレツァスは即座に「足の間を通したプレー」と答えた。しかし1秒後、メディアトレーニングを思い出したのか訂正した。「ごめんなさい、アシストです！」
コンスタンティノス・カレツァス：キャリア通算成績
期間 チーム 公式戦 得点 アシスト 2023-2024 ヨン・ヘンク 20 6 5 2024年より KRCゲンク 92 6 23
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