リザラズは、ジダンが監督として成功を収めたのは、生まれ持った才能だけではなく、驚異的な労働倫理によるものだとすぐに強調した。さらに、元レアル・マドリー指揮官は常に極めてプロフェッショナルな姿勢を備えていたと説明した。

「ジズーはまず何より、その並外れた才能によって一般の人々から称賛され、認識されている」とリザラズは説明した。「しかし、非常に高い才能を持つ多くの人たちと同じように、彼がまた、そして何よりも努力家であり、非常にプロフェッショナルで、極めて良心的かつ細部にまで気を配る人物であることを、私たちはしばしば忘れてしまう」