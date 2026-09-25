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「彼はとてつもない努力家だ」 ビセンテ・リザラズが、フランス代表デビューを前にジネディーヌ・ジダンの指導スタイルの内情を明かす
ジダン、フランス代表での歩みをスタートへ
ジダンは、フランス代表がトルコと対戦する試合で、タッチラインでの初采配を振るう。サポーターが、この象徴的なフランス人が母国を率いる姿を見ようと準備を進めるなか、期待は急速に高まっている。試合を前に、元チームメートのリザラズがフランス紙『レキップ』の取材に応じ、ジダンの手法について光を当てた。1998年ワールドカップ優勝メンバーは、新たな代表監督を特徴づける性格的特質について、非常に興味深い一面を明かしている。
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努力と謙虚さの価値
リザラズは、ジダンが監督として成功を収めたのは、生まれ持った才能だけではなく、驚異的な労働倫理によるものだとすぐに強調した。さらに、元レアル・マドリー指揮官は常に極めてプロフェッショナルな姿勢を備えていたと説明した。
「ジズーはまず何より、その並外れた才能によって一般の人々から称賛され、認識されている」とリザラズは説明した。「しかし、非常に高い才能を持つ多くの人たちと同じように、彼がまた、そして何よりも努力家であり、非常にプロフェッショナルで、極めて良心的かつ細部にまで気を配る人物であることを、私たちはしばしば忘れてしまう」
選手たちとつながるためにシャイな性格を克服する
戦術面の準備にとどまらず、ジダンは対人面でも驚くほど優れた気配りを身につけている。リザラズは、代表チームのクレールフォンテーヌのトレーニング拠点で最近見られた場面を取り上げ、それがチームとの関係構築に尽力する姿勢を完璧に表していたと強調した。
「クレールフォンテーヌでの練習後、彼がすべての選手を祝福し、一人ひとりと握手を交わしていた姿を見て、周囲への気配りを象徴していると感じた」とリザラズは付け加えた。「この緻密な一面は、物事だけでなく人にも深い関心を持ち、学ぼうとする姿勢にも表れており、彼の人格の中で非常に強く存在している。現役引退後、彼はこの部分をうまく伸ばしてきた。もともと内気で謙虚な性格を考えれば、必ずしも自然なものではなかったが」
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トルコがジダンの最初の試金石となる
ジダンが綿密なメソッドをうまく導入できるかが注目される今週金曜のトルコ戦では、すべての視線がベンチに注がれることになる。ジダンは間違いなく、代表監督としてのキャリアを好スタートで切るべく、初陣での勝利を狙っている。
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