「彼はただ車の中で眠っていた」：バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼをめぐる奇妙なエピソードが明らかに

当時10代だったオリゼは、イングランド2部（現3部）のクラブでトップチームデビューしたものの、ロンドンの実家から通っていた。そのため、毎朝激しい渋滞に巻き込まれながらレディングまで運転しなければならなかった。

「渋滞が嫌で、車に長時間座りたくないと彼は言っていました。遅刻しないよう、朝5時半には出ていたでしょう」と語るボーウェンは、現在5部フォレスト・グリーン・ローヴァーズのスポーツディレクターだ。 練習場に着くとハンドルを握ったまま眠り込み、9時の練習開始に遅刻した。ベテラン選手が「マイケルはどこだ？」と尋ねると、私は「君たちが寝ている間に彼はすでに駐車場にいたんだ」と説明した」と振り返る。 そこで私は『君たちがまだベッドの中にいる間に、彼はすでに駐車場で車の中にいたんだ。彼はまだ若かったから、つい眠ってしまったんだ。窓をノックして、練習に来るように呼び起こさなければならなかった』と答えた」とボーウェンは語った。