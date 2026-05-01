「毎朝、練習場に行くと、マイケルは車の中で眠っていた」と、FCレディングでオリゼを指導したマーク・ボウエンは、ZDFの番組『ボルツプラッツ』で振り返った。
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「彼はただ車の中で眠っていた」：バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼをめぐる奇妙なエピソードが明らかに
当時10代だったオリゼは、イングランド2部（現3部）のクラブでトップチームデビューしたものの、ロンドンの実家から通っていた。そのため、毎朝激しい渋滞に巻き込まれながらレディングまで運転しなければならなかった。
「渋滞が嫌で、車に長時間座りたくないと彼は言っていました。遅刻しないよう、朝5時半には出ていたでしょう」と語るボーウェンは、現在5部フォレスト・グリーン・ローヴァーズのスポーツディレクターだ。 練習場に着くとハンドルを握ったまま眠り込み、9時の練習開始に遅刻した。ベテラン選手が「マイケルはどこだ？」と尋ねると、私は「君たちが寝ている間に彼はすでに駐車場にいたんだ」と説明した」と振り返る。 そこで私は『君たちがまだベッドの中にいる間に、彼はすでに駐車場で車の中にいたんだ。彼はまだ若かったから、つい眠ってしまったんだ。窓をノックして、練習に来るように呼び起こさなければならなかった』と答えた」とボーウェンは語った。
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マイケル・オリゼはチェルシーとマンチェスター・シティで戦力外となった
オリゼはユース時代、アーセナルFCで短期間プレーした後、チェルシーFCで7年間過ごした。14歳のとき才能 despite 放出され、マンチェスター・シティに移籍するも1年で退団。
15歳で加入したレディングでは、2年後にトップチームへ昇格した。 「なぜ彼はあのトップクラブを経てレディングに落ち着いたのか」と、育成担当のボーウェンは今も自問する。「考えられる理由はひとつ。彼を自信過剰と見たクラブが、もう少し謙虚さを求めたのかもしれない。」
ボーウェンの下でレギュラーとなり、2021年にクリスタル・パレスへ移籍してプレミアリーグで地位を確立。2024年にはバイエルンが5300万ユーロの移籍金を支払い、その投資は2年足らずで回収された。 バイエルンでは世界屈指の選手に成長し、直近のパリ・サンジェルマン戦でも4-5の激闘で存在感を示した。今季は47試合で20ゴール29アシストを記録している。
マイケル・オリゼ：これまでの所属クラブ
期間
クラブ
2009年
アーセナルFC
2009年から2016年
チェルシーFC
2016年～2017年
マンチェスター・シティ
2017年～2021年
レディングFC
2021年～2024年
クリスタル・パレス
2024年〜
FCバイエルン・ミュンヘン