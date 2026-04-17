BVBのレジェンド、ローマン・ヴァイデンフェラーは、スカイの番組『Triple - der Hagedorn-Fussballtalk』で、ドイツ代表監督の謝罪について「最初に強硬姿勢を示し、後に態度を軟化させるようなやり方では何の得にもならない」と語った。
翻訳者：
「彼はそれで自らを弱めている」：元代表選手たちが、ユリアン・ナーゲルスマン監督のデニズ・ウンダフへの対応に批判的
3月のガーナ戦で2-1の勝利を収めた後、ナゲルスマン監督がFWウンダフへの対応を巡り国内で議論が起きた。終盤に決勝点を決めたVfBシュトゥットガルトのストライカーに対し、38歳の監督は「70分間走っていたら、あのゴールはなかったかもしれない」と公に批判した。 70分間走り続けたあと、しかも気温42度の夏であれば、あのゴールは難しかったかもしれない」と説明。さらに「得点王がスタメンの座を求め、自分で自分を追い詰めている」と指摘した。 「だから、彼がもう得点を取らなくても私は構わない。彼自身がそれでいいなら、それでいい」
その後、ナゲルスマンは180度態度を変えた。MagentaTVの番組「Bestbesetzung」で「あの発言は間違いで、公の場で言うには辛辣すぎた」と謝罪。この認識は妻レナとの会話でも得たという。
「彼はそれで自分を強くしているわけではなく、むしろ弱めている」とヴァイデンフェラーは語った。同席したオリバー・カーンも、ナゲルスマンが公の場で自己反省し、指導スタイルを批判した理由に疑問を呈した。 「選手に電話で『やりすぎた』と伝え、説明して済ませることもできた」と述べ、「いずれにしても話は漏れる。だが、今公で話すのは違和感がある」と付け加えた。
- Getty Images
ドイツ代表で最も得点力のあるフォワード：ウンダフは引き続きDFB代表の切り札
ナゲルスマン監督は「翌日にデニズに謝罪した」と明かし、ウンダフも「ありがたいことに」受けたという。
それでもナゲルスマン監督は、シュトゥットガルトのファンに愛されるウンダフを「挑戦者」と位置づける。彼は「ジョーカーとして重要な役割を果たせる」と証明したが、その状況は「いつでも変わる可能性がある」。
VfBでは不動のレギュラーだ。 40試合で23得点13アシストをマークし、今季これほど得点を重ねるドイツ人攻撃選手は他にはいない。このためクラブは2027年までの契約延長を模索しているが、29歳の彼は破格の年俸を要求しているとされる。
代表戦中断以降、彼は個人的な成功を待っている。BVBやHSV戦では得点に絡めず、ハンブルク戦では決定機を複数外し、PKも失敗した。
ドイツ代表におけるデニズ・ウンダヴの成績
使用例 7 90分以上の出場 0 得点 4 アシスト 1