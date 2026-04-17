「彼はそれで自らを弱めている」：元代表選手たちが、ユリアン・ナーゲルスマン監督のデニズ・ウンダフへの対応に批判的

3月のガーナ戦で2-1の勝利を収めた後、ナゲルスマン監督がFWウンダフへの対応を巡り国内で議論が起きた。終盤に決勝点を決めたVfBシュトゥットガルトのストライカーに対し、38歳の監督は「70分間走っていたら、あのゴールはなかったかもしれない」と公に批判した。 70分間走り続けたあと、しかも気温42度の夏であれば、あのゴールは難しかったかもしれない」と説明。さらに「得点王がスタメンの座を求め、自分で自分を追い詰めている」と指摘した。 「だから、彼がもう得点を取らなくても私は構わない。彼自身がそれでいいなら、それでいい」

その後、ナゲルスマンは180度態度を変えた。MagentaTVの番組「Bestbesetzung」で「あの発言は間違いで、公の場で言うには辛辣すぎた」と謝罪。この認識は妻レナとの会話でも得たという。

「彼はそれで自分を強くしているわけではなく、むしろ弱めている」とヴァイデンフェラーは語った。同席したオリバー・カーンも、ナゲルスマンが公の場で自己反省し、指導スタイルを批判した理由に疑問を呈した。 「選手に電話で『やりすぎた』と伝え、説明して済ませることもできた」と述べ、「いずれにしても話は漏れる。だが、今公で話すのは違和感がある」と付け加えた。