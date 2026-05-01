「彼はその選手を思うままに操っている」：トニ・クロースはPSG戦でバイエルンのある選手に深い感銘を受けた。

オリゼをマークしたヌノ・メンデスは、ほとんど抑えられなかった。 クロースは「彼は世界最高の左SBを相手にやりたい放題だった」と語った。一方、メンデスは「多くの強力な右WGを抑え込んできた」と主張。クロースは23歳のポルトガル人が「こいつにはフィジカルで勝てない。それ alone で厄介だ」と感じたと推測した。

今季は公式戦47試合で20ゴール29アシストをマークし、バロンドール候補にも名を連ねる。

フランスTV解説のクリストフ・デュガリーはPSG戦後、オリゼをジダンに例えた。 「言い過ぎかもしれないが、この選手には『ジズー』を思わせるものがある。ボールコントロール、体の使い方、ライン間での動き、そして視野の広さがそうだ」とRMCで語った。