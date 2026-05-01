クロースはポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で、オリスの前半は「ただただ圧巻」と語った。フランス出身の右ウイングは、PKにつながるファウルの直前にルイス・ディアスをアシスト（20分）、ジョアン・ネヴェスにオウンゴールの危機を招き（32分）、さらに見事なドリブルから2-2の同点ゴールを決めた（41分）。
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「彼はその選手を思うままに操っている」：トニ・クロースはPSG戦でバイエルンのある選手に深い感銘を受けた。
オリゼをマークしたヌノ・メンデスは、ほとんど抑えられなかった。 クロースは「彼は世界最高の左SBを相手にやりたい放題だった」と語った。一方、メンデスは「多くの強力な右WGを抑え込んできた」と主張。クロースは23歳のポルトガル人が「こいつにはフィジカルで勝てない。それ alone で厄介だ」と感じたと推測した。
今季は公式戦47試合で20ゴール29アシストをマークし、バロンドール候補にも名を連ねる。
フランスTV解説のクリストフ・デュガリーはPSG戦後、オリゼをジダンに例えた。 「言い過ぎかもしれないが、この選手には『ジズー』を思わせるものがある。ボールコントロール、体の使い方、ライン間での動き、そして視野の広さがそうだ」とRMCで語った。
5対4の激戦後、称賛を浴びているのはマイケル・オリゼだけではない。
国際的な専門家たちは、5対4の接戦で最も輝いた選手について意見が分かれた。マッツ・フンメルスはミュンヘンのルイス・ディアスを「ピッチ最高の選手」と称え、クラレンス・セードルフはPSGの左ウイング、クヴィチャ・クヴァラツヘリアを「世界最高」と絶賛した。 一方、UEFAは現世界最優秀選手ウスマン・デンベレをマン・オブ・ザ・マッチに選んだ。
第2戦は来週水曜21時、ミュンヘンのアリアンツ・アレーナで行われる。