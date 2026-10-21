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ライブ
imago-sport-1084565190.jpgUlrich Hufnagel
Adhe Makayasa
翻訳者：

「彼はそのトロフィーにふさわしい」セルジュ・ニャブリ、アーセナルとのチャンピオンズリーグ対戦を前にバイエルン・ミュンヘンの同僚ハリー・ケインのバロンドール受賞を支持

セルジュ・ニャブリ
ハリー・ケイン
バイエルン
ブンデスリーガ
バイエルン 対 アーセナル
アーセナル
UEFAチャンピオンズリーグ

バイエルン・ミュンヘンのウイング、セルジュ・ニャブリが、得点を量産する前線のパートナー、ハリー・ケインの今年のバロンドール受賞を支持した。水曜日に行われる古巣アーセナルとのチャンピオンズリーグの大一番を前に、ドイツ代表のニャブリは、驚異的なペースで得点を重ねているイングランド代表主将は受賞にふさわしいと強調した。

  • ドイツ人ウインガー、ゴールを量産するストライカーを支持

    ニャブリは、バイエルンの攻撃の中心選手がサッカー界で最も権威ある個人賞を獲得すると、水曜夜に行われる古巣とのリーグフェーズでの対戦を前に太鼓判を押した。この33歳のFWは、ラ・リーガとワールドカップを制したバルセロナのラミン・ヤマルと同賞を争っている。昨季のブンデスリーガ優勝につながったクラブでの驚異的な61得点に加え、主将としてイングランド代表をアルゼンチンとのワールドカップ準決勝に導いたことが、受賞を後押しする実績となっている。

  • imago-sport-1082686602.jpgSven Simon

    安定したパフォーマンスが高い基準を打ち立てる

    イングランド代表主将はその勢いを2026-27シーズンにも持ち込み、チャンピオンズリーグ2試合での3得点を含め、公式戦10試合で9得点6アシストを記録している。こうした活躍もあり、チームは勝ち点14でボルシア・ドルトムントと並び、ブンデスリーガの首位に立っている。

    チームメイトが今年の賞にふさわしい理由についてTNT Sportsに説明したニャブリは、こう語った。「彼がどれほど貴重な存在か、何度も示してきた。ここに来てからどれだけ成長したか。本当に素晴らしい選手だ」

    「受賞に十分ふさわしい。先ほど記者会見でもそう話した。誰が受賞に値するかを判断する基準を、誰が決めているのかは分からないが、彼は素晴らしい1年を過ごした。今も好調で、多くのゴールを決め続けており、我々のチームにとって非常に貴重な存在だ。彼に受賞してほしい。彼はそのトロフィーにふさわしい」

    ミュンヘンでこのFWと共にプレーすることの意味を問われると、ニャブリは「大きな手本」と評し、こう続けた。「彼は多くのゴールを決める。正しい心構えを持ち、常に試合に集中している。そういう意味で、難しい状況でも冷静さを保ち、高い基準を示している」

  • 元アーセナル選手が北ロンドンを称賛

    水曜日の一戦では、ニャブリが2016年に退団した古巣とも対戦する。アーセン・ヴェンゲル監督の下で出場機会を得られず、ヴェルダー・ブレーメンに加入した後、翌年にはバイエルンへ移籍。2017-18シーズンはTSGホッフェンハイムに期限付き移籍していた。

    ロンドン北部での在籍時にミケル・アルテタとチームメートだったニャブリは、今度は敵将としてスペイン人指揮官と対峙する。元チームメートが昨季に成し遂げた見事な変貌とタイトル獲得を称賛し、ニャブリはこう語った。「簡単なプロジェクトではなかった。彼があれほど長く続け、成功を収め、彼らを再び王者に導いたのは非常に大きな偉業だ。おそらく、より名高い監督たちが成し遂げた偉業の中にも、それに及ばないものがあるだろう」

    「僕もあのクラブでプレーしたから、ある意味では彼らのことをうれしく思う。でも、もちろん明日はバイエルン・ミュンヘンの選手としてプレーする。今の僕のクラブだし、明日は勝たなければならない」

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  • Ballon d'Or trophygetty

    欧州での試練に続き、ロンドンで式典

    水曜日の大陸舞台での大一番が終われば、注目はすぐに10月26日（月）のバロンドール授賞式へ移る。ケインがバロンドールを手にするかどうかに加え、今後数週間で長期的なクラブでの去就も明らかにするとみられる。得点力に優れるストライカーは、バイエルンで新たな契約延長にサインするとの見方が強い。現行契約は2027年夏に満了する。

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