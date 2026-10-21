「彼はそのトロフィーにふさわしい」セルジュ・ニャブリ、アーセナルとのチャンピオンズリーグ対戦を前にバイエルン・ミュンヘンの同僚ハリー・ケインのバロンドール受賞を支持

イングランド代表主将はその勢いを2026-27シーズンにも持ち込み、チャンピオンズリーグ2試合での3得点を含め、公式戦10試合で9得点6アシストを記録している。こうした活躍もあり、チームは勝ち点14でボルシア・ドルトムントと並び、ブンデスリーガの首位に立っている。

チームメイトが今年の賞にふさわしい理由についてTNT Sportsに説明したニャブリは、こう語った。「彼がどれほど貴重な存在か、何度も示してきた。ここに来てからどれだけ成長したか。本当に素晴らしい選手だ」

「受賞に十分ふさわしい。先ほど記者会見でもそう話した。誰が受賞に値するかを判断する基準を、誰が決めているのかは分からないが、彼は素晴らしい1年を過ごした。今も好調で、多くのゴールを決め続けており、我々のチームにとって非常に貴重な存在だ。彼に受賞してほしい。彼はそのトロフィーにふさわしい」

ミュンヘンでこのFWと共にプレーすることの意味を問われると、ニャブリは「大きな手本」と評し、こう続けた。「彼は多くのゴールを決める。正しい心構えを持ち、常に試合に集中している。そういう意味で、難しい状況でも冷静さを保ち、高い基準を示している」