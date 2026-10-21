Ulrich Hufnagel
翻訳者：
「彼はそのトロフィーにふさわしい」セルジュ・ニャブリ、アーセナルとのチャンピオンズリーグ対戦を前にバイエルン・ミュンヘンの同僚ハリー・ケインのバロンドール受賞を支持
ドイツ人ウインガー、ゴールを量産するストライカーを支持
ニャブリは、バイエルンの攻撃の中心選手がサッカー界で最も権威ある個人賞を獲得すると、水曜夜に行われる古巣とのリーグフェーズでの対戦を前に太鼓判を押した。この33歳のFWは、ラ・リーガとワールドカップを制したバルセロナのラミン・ヤマルと同賞を争っている。昨季のブンデスリーガ優勝につながったクラブでの驚異的な61得点に加え、主将としてイングランド代表をアルゼンチンとのワールドカップ準決勝に導いたことが、受賞を後押しする実績となっている。
- Sven Simon
安定したパフォーマンスが高い基準を打ち立てる
イングランド代表主将はその勢いを2026-27シーズンにも持ち込み、チャンピオンズリーグ2試合での3得点を含め、公式戦10試合で9得点6アシストを記録している。こうした活躍もあり、チームは勝ち点14でボルシア・ドルトムントと並び、ブンデスリーガの首位に立っている。
チームメイトが今年の賞にふさわしい理由についてTNT Sportsに説明したニャブリは、こう語った。「彼がどれほど貴重な存在か、何度も示してきた。ここに来てからどれだけ成長したか。本当に素晴らしい選手だ」
「受賞に十分ふさわしい。先ほど記者会見でもそう話した。誰が受賞に値するかを判断する基準を、誰が決めているのかは分からないが、彼は素晴らしい1年を過ごした。今も好調で、多くのゴールを決め続けており、我々のチームにとって非常に貴重な存在だ。彼に受賞してほしい。彼はそのトロフィーにふさわしい」
ミュンヘンでこのFWと共にプレーすることの意味を問われると、ニャブリは「大きな手本」と評し、こう続けた。「彼は多くのゴールを決める。正しい心構えを持ち、常に試合に集中している。そういう意味で、難しい状況でも冷静さを保ち、高い基準を示している」
元アーセナル選手が北ロンドンを称賛
水曜日の一戦では、ニャブリが2016年に退団した古巣とも対戦する。アーセン・ヴェンゲル監督の下で出場機会を得られず、ヴェルダー・ブレーメンに加入した後、翌年にはバイエルンへ移籍。2017-18シーズンはTSGホッフェンハイムに期限付き移籍していた。
ロンドン北部での在籍時にミケル・アルテタとチームメートだったニャブリは、今度は敵将としてスペイン人指揮官と対峙する。元チームメートが昨季に成し遂げた見事な変貌とタイトル獲得を称賛し、ニャブリはこう語った。「簡単なプロジェクトではなかった。彼があれほど長く続け、成功を収め、彼らを再び王者に導いたのは非常に大きな偉業だ。おそらく、より名高い監督たちが成し遂げた偉業の中にも、それに及ばないものがあるだろう」
「僕もあのクラブでプレーしたから、ある意味では彼らのことをうれしく思う。でも、もちろん明日はバイエルン・ミュンヘンの選手としてプレーする。今の僕のクラブだし、明日は勝たなければならない」
- getty
欧州での試練に続き、ロンドンで式典
水曜日の大陸舞台での大一番が終われば、注目はすぐに10月26日（月）のバロンドール授賞式へ移る。ケインがバロンドールを手にするかどうかに加え、今後数週間で長期的なクラブでの去就も明らかにするとみられる。得点力に優れるストライカーは、バイエルンで新たな契約延長にサインするとの見方が強い。現行契約は2027年夏に満了する。
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