「彼はそのグループには入っていない」 エンツォ・マレスカが、フィル・フォーデンが「生え抜き」でありながらマンチェスター・シティのキャプテン序列から外された理由を説明

マレスカは、フォーデンがクラブのアイデンティティーにとって重要な存在であることをすぐに認め、地元出身でシティのファンと長年つながりがあることから、彼を「クラブ育ちの選手」と表現した。しかし、このイタリア人指揮官は、最終的な選考にあたっては、主将としての特定の経験を以前から持つ選手を優先したと説明した。シティのボスは、2023-24シーズンのPFA年間最優秀選手をめぐる自身の考えについてさらに詳しく語り、この決断は難しいものだったと認めた。

「まず第一に、マルクはすでにパレスでキャプテンを務めていたからだ」とマレスカは語った。「だから経験がある。ジージョはイタリア代表のキャプテンなので、やはり経験がある。彼らを選んだ理由は、チームメートやロッカールームが正しい振る舞いをするように助けてくれると私が見ているからだ」

さらにこう続けた。「この4人がキャプテンを務めることになる。ただ、フィルについても考えていた。フィルはクラブ育ちの選手の1人だからだ。彼はそのグループには入っていないが、私にとっては彼もまたキャプテンの1人であり、そのグループに属する選手の1人だ」