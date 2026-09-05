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「彼はそのグループには入っていない」 エンツォ・マレスカが、フィル・フォーデンが「生え抜き」でありながらマンチェスター・シティのキャプテン序列から外された理由を説明
エティハドでリーダーシップの序列が確認された
マレスカ監督は新シーズンに向けたマンチェスター・シティのリーダーシップグループを正式に決定したが、注目すべきことにフォーデンの名前は含まれていなかった。下部組織からトップチームに台頭して以降、長く主力を務めてきた26歳は役割を担う候補として検討されたものの、最終的に主要4人には入れなかった。
今季の正式なキャプテンアームバンドの役割は、4人の特定の選手で分担されると指揮官は認めた。序列について説明した金曜の記者会見で、指揮官は記者団に対し「キャプテンはルベン・ディアス、アーリング・ハーランド、マーク・グエイ、ジャンルイジ・ドンナルンマだ」と語った。ディアスとハーランドがすでに確立されたチームの中核を代表する一方で、比較的新しいスターであるグエイとドンナルンマの選出は、新たな指導体制の下でのリーダーシップに対する新しいアプローチを示している。
- Craig Mercer
なぜフォーデンは正式な最終選考から外れたのか
マレスカは、フォーデンがクラブのアイデンティティーにとって重要な存在であることをすぐに認め、地元出身でシティのファンと長年つながりがあることから、彼を「クラブ育ちの選手」と表現した。しかし、このイタリア人指揮官は、最終的な選考にあたっては、主将としての特定の経験を以前から持つ選手を優先したと説明した。シティのボスは、2023-24シーズンのPFA年間最優秀選手をめぐる自身の考えについてさらに詳しく語り、この決断は難しいものだったと認めた。
「まず第一に、マルクはすでにパレスでキャプテンを務めていたからだ」とマレスカは語った。「だから経験がある。ジージョはイタリア代表のキャプテンなので、やはり経験がある。彼らを選んだ理由は、チームメートやロッカールームが正しい振る舞いをするように助けてくれると私が見ているからだ」
さらにこう続けた。「この4人がキャプテンを務めることになる。ただ、フィルについても考えていた。フィルはクラブ育ちの選手の1人だからだ。彼はそのグループには入っていないが、私にとっては彼もまたキャプテンの1人であり、そのグループに属する選手の1人だ」
イングランド代表スターのポジション変更
主将を巡る議論に加え、マレスカは自身の戦術システムにおけるフォーデンの役割についても語っている。多才なアタッカーはプレミアリーグ開幕から数週間、主にジェレミー・ドクの負傷の影響で右ウイングで起用されてきた。
イタリア人指揮官は「フィルのベストポジションは中央だと思う」と強調。「ただ、彼はチームを助けるために努力してくれている。最初の2試合はワイドのエリアで選択肢がなかった。ジェレミーが負傷していたからだ。
「フィルのポジションが中央の方がずっといいのは間違いない。それでも、初日からフィルにはとても、とても満足している。彼は非常によく取り組んでいるし、直近2試合でワイドでプレーした時も良かった」
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適応力と今後の道筋
マレスカがフォーデンをさまざまな役割で起用する姿勢は、その選手が持つ高いフットボールIQと技術力を物語っている。指揮官は、特に負傷者が相次ぐ状況では、チーム全体のために複数の役割をこなせることが一流の才能には求められると考えている。また、毎試合を通して自身が最も得意とするトップ下のスペースでプレーできていないにもかかわらず、フォーデンがこうした戦術的な調整に対してプロフェッショナルな姿勢を保っている点を称賛した。
最後に指揮官は、フォーデンが前線のどの位置からでも試合に影響を与えられるという信頼をあらためて強調し、こう語った。「ピッチの中では、彼がずっと良くなっているのが分かる。だが最終的に、フィルは違うポジションでプレーすることになる。なぜなら彼は優れた選手であり、優れた選手はさまざまなポジションでプレーできるからだ」
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