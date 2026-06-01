「彼はそのために戦うだろう」。ロベルト・マルティネス監督は、2030年ワールドカップを目指す41歳のクリスティアーノ・ロナウドを支持する。彼は今も成功への「飢え」を失っていない。

ポルトガルがスペイン、モロッコと2030年ワールドカップを共催することで、45歳のロナウドが最前線でプレーする可能性が話題になっている。ポルトガルサッカー連盟のペドロ・プロエンサ会長は身体面を理由に難しく見るとしたが、マルティネス監督は楽観的だ。

マルティネス監督は、5度のバロンドール受賞者が2030年大会に出場できるよう全力を尽くすと断言。「彼はそのために戦う。 誰も疑うべきではない。彼はその権利を勝ち取っている」と語り、さらに「これはコーチングスタッフでも常に話題だ。ロナウドの姿勢をポルトガルの若い選手たちに伝えたい」と続けた。



