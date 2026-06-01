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「彼はそのために戦うだろう」。ロベルト・マルティネス監督は、2030年ワールドカップを目指す41歳のクリスティアーノ・ロナウドを支持する。彼は今も成功への「飢え」を失っていない。
ロナウドの長期活躍の秘訣
マルティネス氏は、ロナウドの内なる原動力が他と一線を画すと語る。多くの人が彼の身体能力に注目するが、元ベルギー代表監督は、アル・ナスルに所属する彼の心理的な強さが加齢を超えさせるという。マルティネス氏は、数多くのトロフィーを獲得してもロナウドの向上心は衰えないと指摘する。
マルティネスはラジオ番組『エル・ラルゲロ』でこう語った。「私は一つの結論に至った。ロナウドはチームでも個人でも特定のタイトルを求めてプレーしているわけではない。彼の秘密は食事ではなく『飢え』だ。何を手に入れても、翌日にはまた同じ『向上心』を抱いている。 その目標をずっと持ち続けることが、長く活躍できる理由だ。私は多くの選手を見てきたが、チャンピオンズリーグやバロンドールを取った次の日に、同じ飢えを保てない選手が多い。」
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2030年ワールドカップの夢を追いかけて
ポルトガルがスペイン、モロッコと2030年ワールドカップを共催することで、45歳のロナウドが最前線でプレーする可能性が話題になっている。ポルトガルサッカー連盟のペドロ・プロエンサ会長は身体面を理由に難しく見るとしたが、マルティネス監督は楽観的だ。
マルティネス監督は、5度のバロンドール受賞者が2030年大会に出場できるよう全力を尽くすと断言。「彼はそのために戦う。 誰も疑うべきではない。彼はその権利を勝ち取っている」と語り、さらに「これはコーチングスタッフでも常に話題だ。ロナウドの姿勢をポルトガルの若い選手たちに伝えたい」と続けた。
レアル・マドリードをめぐる問題
将来について話題になっているのはロナウドだけではない。マルティネス監督も去就を問われた。ポルトガル代表監督契約は次回のワールドカップで満了となり、レアル・マドリードの監督就任に関心があるか尋ねられた。同クラブの会長選候補者は現役スペイン人監督との交渉を示唆しており、マルティネス監督が有力候補に挙げられている。
「ベルナベウから電話があっても出られるように、携帯の電源を入れておきますか？」との質問には、一瞬沈黙したあと、こう冗談で返した。「ポルトガルには電波が通じないんだ」。
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ロナウドの過去の引退示唆
ロナウドの将来をめぐる議論は、彼が以前、引退時期について語ったことでさらに複雑になった。2025年11月当時、彼は2026年の大会が自身にとって最後のワールドカップになると確信していた。 41歳になるし、その時が引退のタイミングだ。とはいえ、どうなるかは分からない。今はこの瞬間を楽しんでいる」
しかし母国開催予定の2030年大会に出場したいという思いが心を動かした。マルティネス監督の支持とサウジアラビアでの得点力もあり、「最後のダンス」は数年間延びるかもしれない。今は代表サイクルに集中しているが、2030年の影が伝説の背番号7の計画に大きくのしかかる。