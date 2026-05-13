彼はそこでフォワードとして起用される予定だった！ニクラス・ズーレの移籍破談をめぐる奇妙な経緯が明らかに

当時ズーレはSVダルムシュタット98のユースに所属し、移籍合意済みだった。

しかし、提携校のベルトルト・ブレヒト・シューレへの入学が叶わず、移籍は白紙に。両親もフランケンへの引っ越しを断念した。

ニュルンベルクではズーレはフォワードとして起用される予定だった。しかし最終的に彼はニュルンベルクではなくTSGホッフェンハイムへ移籍した。