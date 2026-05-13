『Sport Bild』が報じた。2010年の出来事であり、当時のズーレは14歳だった。
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彼はそこでフォワードとして起用される予定だった！ニクラス・ズーレの移籍破談をめぐる奇妙な経緯が明らかに
当時ズーレはSVダルムシュタット98のユースに所属し、移籍合意済みだった。
しかし、提携校のベルトルト・ブレヒト・シューレへの入学が叶わず、移籍は白紙に。両親もフランケンへの引っ越しを断念した。
ニュルンベルクではズーレはフォワードとして起用される予定だった。しかし最終的に彼はニュルンベルクではなくTSGホッフェンハイムへ移籍した。
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ズーレはフォワードとしてキャリアをスタートさせた
2016年、ズーレの父ゲオルクは『Bild』紙のインタビューで、息子が以前はフォワードだったと語った。Fユースで1シーズンに100ゴール、Eユースでもすぐに70ゴールを決めたという。
その後フォワードとしてクライヒガウへ移籍。センターバックに定着した理由について父は「U-15でセンターバックが欠場し、ニクラスが代役で出場。後ろでヘディングでボールをすべてクリアし、そのままポジションを得た」と説明した。
それでもゲオルクは10年前、「ニキならフォワードでも成功しただろう」と信じていた。
ズーレ、マクドナルドの袋で最後のインタビューを中断
先週、元ドイツ代表は今シーズン限りで現役を引退するとポッドキャスト「Spielmacher」で発表した。
BVBとの契約は今季限り。インタビューでは13年のプロ生活で最も印象的だった場面や体重トラブルを振り返った。終盤には話を切り、隣の部屋からマクドナルドの袋を大量に持って帰還。
数分前、ズーレは体重問題がキャリアに大きな負担だったと告白。バイエルン時代、体重測定の前日は断食し、レインコートを着てサウナで汗を流し、体重を落としたという。
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ニクラス・ズーレ：キャリアの成績と統計
統計 BVB FCバイエルン TSGホッフェンハイム 試合 110 171 117 得点 3 7 8 アシスト 5 5 4 出場時間 7,499 12,654 9,813