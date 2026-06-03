「彼はすべてを台無しにしてしまった！」ドイツの超新星が移籍失敗でベンチ外になる可能性も。

「彼は完全に自滅した」と『Sport Bild』紙は報じた。フライブルクはアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ決勝敗退後、契約延長を拒否したアトゥボルに今後出場機会を与えないと通告した。

すでに後任が確保されているためだ。正GKにはヴェルダー・ブレーメンからミオ・バックハウスが移籍金1200万ユーロで加入し、控えにはDFBポカールで実績のあるフロリアン・ミュラーが予定されている。アトゥボルーが新クラブを見つけられなければ、ベンチ外となる可能性もある。

さらに、長期にわたる契約交渉でアトゥボルーが「無礼すぎる」態度を取ったため、クラブは後戻りできないと判断した。意思決定者の間ではその見方が支配的だ。 23/24シーズンのブンデスリーガデビューでミスがあったにもかかわらず、クラブは彼を擁護してきただけに、失望は大きい。