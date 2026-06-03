『Sport Bild』によると、2027年までSCフライブルクと契約するGKアトゥボルーには、本人にもクラブにも具体的なオファーが届いていない。24歳の彼はキャリアアップを望み、理想はプレミアリーグでのプレーだったが、現状では難しいようだ。
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「彼はすべてを台無しにしてしまった！」ドイツの超新星が移籍失敗でベンチ外になる可能性も。
「彼は完全に自滅した」と『Sport Bild』紙は報じた。フライブルクはアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ決勝敗退後、契約延長を拒否したアトゥボルに今後出場機会を与えないと通告した。
すでに後任が確保されているためだ。正GKにはヴェルダー・ブレーメンからミオ・バックハウスが移籍金1200万ユーロで加入し、控えにはDFBポカールで実績のあるフロリアン・ミュラーが予定されている。アトゥボルーが新クラブを見つけられなければ、ベンチ外となる可能性もある。
さらに、長期にわたる契約交渉でアトゥボルーが「無礼すぎる」態度を取ったため、クラブは後戻りできないと判断した。意思決定者の間ではその見方が支配的だ。 23/24シーズンのブンデスリーガデビューでミスがあったにもかかわらず、クラブは彼を擁護してきただけに、失望は大きい。
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ノア・アトゥボルは、イングランドでのGK入れ替わりを待つしかないようだ。
アトゥボルは依然としてプレミアリーグ移籍を狙う。U-21代表に22回選ばれた彼は、かねてよりニューカッスル加入が噂されていた。 マグパイズは夏にGK陣の刷新を計画していたが、最近はRCランスのリッサーやバイエルンのニュベルに注目が集まっている。
ただし、アトゥボル側にもまだ望みはある。同誌は「彼は今、イングランドのGK市場の連鎖を待つしかない。リヴァプール、チェルシー、アストン・ヴィラでも動きがある。フライブルク出身の彼は現時点では正GKではない」と結んでいる。
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FCバイエルンのヨナス・ウルビックが、当面はアトゥボルの座を奪ったようだ
一方、アトゥボルは現所属クラブの対応と「一貫した姿勢」に「非常に驚いている」という。 とはいえ、財政的に堅実なブライスガウのクラブにとって、アトゥボルの売却は必須ではない。しかし、最大2500万ユーロの移籍金を見込める選手を1年間ベンチに置き、来季移籍金なしで放出するのは痛手だ。
しかし2028年の欧州選手権と2030年のワールドカップをにらみ、ドイツ代表の正GKの座を狙うなら、1年間も実戦から離れる余裕はない。マヌエル・ノイアー、オリバー・バウマン、マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンが数年内に引退する中、彼は長年、後継候補の筆頭に挙げられてきた。
移籍市場が迫る中、かつてU-21代表で競争し、年齢の差で正GKの座を奪ったバイエルンのジョナス・ウルビッグは、A代表として米加墨W杯に臨んでいる。