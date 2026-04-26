現在、審判の判定ほど話題になるものはない。火曜日にパリ・サンジェルマンで行われるチャンピオンズリーグ準決勝第1戦のFCバイエルン・ミュンヘン戦でも、審判が注目されるだろう。UEFAが発表した審判は、ドイツの最多優勝クラブにとって良い思い出ばかりではない。
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彼はすでにBVBの試合で物議を醸した。PSG戦を担当するこの審判は、FCバイエルンにとって不吉な前兆か？
サンドロ・シェーラー氏（スイス）が、パルク・デ・プランスで行われるヴィンセント・コンパニー監督率いるチームの試合を裁く。バイエルンは2020年以来の決勝進出を狙い、今年はハンガリー・ブダペストのプスカシュ・アリーナで決勝が行われる。
バイエルンはこれまでにシャラー主審の下でCL2試合を戦っており、20/21シーズンのロコモティフ・モスクワ戦（2-0）では勝利した。しかしミュンヘンでは、彼が担当した直近の試合を良い思い出として振り返る者は少ないだろう。
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シェーラーはBVBの対戦相手に不快感を与えた
当時、彼の裁きは非の打ち所がないと評価されていた。しかし昨季準々決勝第1戦でバイエルンはホームでインテルに1-2敗戦。第2戦サン・シーロでも2-2の引き分けに終わり、敗退した。良い前兆とは言えない。
一方、シェーラー監督率いるドルトムントはラウンド16第2戦でリールを2-1で破り準々決勝に進んだ。この結果に敗れたフランス人選手からは不満の声も上がった。
シェーラー：「僕は手のかかる子だった、本当にひどかった」
「主審がドイツ系スイス人だと知ったとき、かなり異例だと感じた。ハーフタイムにはドルトムントの選手とドイツ語だけで話していた」とリールのオリヴィエ・レタン会長は不満を漏らし、敗退の責任をその主審に負わせた。
だが、シェーラーも立場が逆転する辛さは理解している。37歳の彼は元選手で、タゲスアンツァイガー紙が「反逆者」と呼んだほど問題児だった。「僕は扱いにくい選手だった。本当にひどかった」と彼は語る。