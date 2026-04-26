彼はすでにBVBの試合で物議を醸した。PSG戦を担当するこの審判は、FCバイエルンにとって不吉な前兆か？

サンドロ・シェーラー氏（スイス）が、パルク・デ・プランスで行われるヴィンセント・コンパニー監督率いるチームの試合を裁く。バイエルンは2020年以来の決勝進出を狙い、今年はハンガリー・ブダペストのプスカシュ・アリーナで決勝が行われる。

バイエルンはこれまでにシャラー主審の下でCL2試合を戦っており、20/21シーズンのロコモティフ・モスクワ戦（2-0）では勝利した。しかしミュンヘンでは、彼が担当した直近の試合を良い思い出として振り返る者は少ないだろう。