20歳のこの選手は、ロベルト・デ・ゼルビ監督就任後、スパーズでの状況に強い不満を抱いている。Skyやデイリー・メールによると、すでにクラブ関係者に今夏移籍したいと伝えたという。

デ・ゼルビ体制下で彼はわずか112分しか出場していない。その前には足首のけがで約3か月戦列を離れた。ベルグヴァルは2024年7月、移籍金2000万ユーロでユルゴーデンから加入し、すぐにレギュラーに定着していた。 リーグ戦は低迷したが、マンチェスター・ユナイテッドを破ったヨーロッパリーグの試合も、彼は怪我で欠場した。

バイエルン・ミュンヘンは、ヘルタの若手ケネット・アイヒホルンの代替としてベルグヴァルに興味を持っている。FCBはアイヒホルンを欲しがったが、数千万ユーロのサインボーナスを払えず、彼は最終的にレバークーゼンへ移籍した。