『デイリー・メール』紙によると、イスマエル・サイバリとナサニエル・ブラウンの獲得目前とされるドイツの最多優勝クラブが、トッテナム・ホットスパーのルーカス・ベルグヴァルの状況も注視している。
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彼はすでに移籍の意思を示した。FCバイエルンは大きなサプライズ移籍を実現させるのか？
20歳のこの選手は、ロベルト・デ・ゼルビ監督就任後、スパーズでの状況に強い不満を抱いている。Skyやデイリー・メールによると、すでにクラブ関係者に今夏移籍したいと伝えたという。
デ・ゼルビ体制下で彼はわずか112分しか出場していない。その前には足首のけがで約3か月戦列を離れた。ベルグヴァルは2024年7月、移籍金2000万ユーロでユルゴーデンから加入し、すぐにレギュラーに定着していた。 リーグ戦は低迷したが、マンチェスター・ユナイテッドを破ったヨーロッパリーグの試合も、彼は怪我で欠場した。
バイエルン・ミュンヘンは、ヘルタの若手ケネット・アイヒホルンの代替としてベルグヴァルに興味を持っている。FCBはアイヒホルンを欲しがったが、数千万ユーロのサインボーナスを払えず、彼は最終的にレバークーゼンへ移籍した。
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FCバイエルンは中盤のセンターに問題がないように見える。
『デイリー・メール』の報道によると、守備的中央MFに有名選手を獲得する妥当性には疑問がある。 レオン・ゴレツカは6月30日に契約満了で退団するものの、FCバイエルンはすでにヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチを中盤の軸としており、控えには才能あるトム・ビショフもいる。
緊急時にはコンラッド・ライマーもこのポジションをカバーできる。さらに、ハノーファー96から買い戻したノエル・アセコや、セネガル代表としてW杯を経験したバラ・サポコ・ンディアイにも、プロチームで定位置を争うチャンスが与えられる見込みだ。
さらに、ブラウンとサイバリ獲得に1億1000万ユーロを投じる予定もあり、ベルグヴァルに多額の移籍金を払うのかは疑問だ。本人が移籍を希望しても、スウェーデン代表の契約は2031年まで残っている。
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FCバイエルン：パルヒニャはベルグヴァル監督の切り札になるか？
バイエルンがベルグヴァル獲得に本腰を入れる場合、レンタル中のジョアン・パリニャが交渉の切り札になる。パリニャは、降格寸前まで行ったスパーズで数少ない希望だった。 完全移籍を希望するトッテナムだが、バイエルンが設定した3000万ユーロの買い取りオプションは高額で二の足を踏んでいる。
パルヒニャは2028年までバイエルンと契約しているが、同クラブでの将来はなし。財政再建と他の補強資金を確保するため、売却が予定されている。ベルグヴァルとの交換要員となる可能性もある。
一方、ベルグヴァルはスウェーデン代表としてW杯ノックアウトステージ進出を争っている。 第2戦ではチュニジアに5-1で大勝したが、第3戦でオランダに1-5と完敗し、チームは苦境に立たされた。ベルグヴァルは両試合で途中出場し、チュニジア戦ではアシストを記録している。
バイエルン以外にもノッティンガム・フォレストが強く関心を示しており、ベルグヴァルは中盤でエリオット・アンダーソンの後継者と見込まれている。アンダーソンはW杯後にビッグクラブへ移籍する可能性が高い。