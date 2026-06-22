ムバッペは、現在米国のクラブ「インター・マイアミ」の共同オーナーを務める元プロ選手からアプローチを受けたことを、報道陣の前で率直に認めた。「彼はすでに何度かその件について私に話しかけてきた」とフォワードは語った。
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「彼はすでに何度かその件について私に話してきた」：デビッド・ベッカムは、W杯のスーパースターをMLSに招きたい意向だ。
ムバッペは現時点で欧州を離れる予定はないが、完全否定はしなかった。MLS移籍について問われると口を閉ざし、「あの文化は好きだ」とだけ述べ、さらに追及されると「分からない。いつかそうなるかもしれない」と語った。
ワールドカップでは、ムバッペが最近大きな話題を呼んだ。フランス代表のグループリーグ初戦で、彼は代表通算57ゴール目を決め、オリヴィエ・ジルーの記録に並んだ。 ロスタイムにはミドルシュートで3-1の決勝点を奪い、通算58ゴール目をマークした。
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ムバッペ、フランス代表歴代最多得点者となる
ジルーは137試合目で記録を達成したが、ムバッペは代表99試合目で大台に到達した。フランス代表歴代得点ランキングでは、ティエリ・アンリが123試合で51得点を挙げている。
しかしムバッペは、卓越した実績にもかかわらず母国やレアル・マドリードで物議を醸す。先日、同クラブのファンが退団を求める署名運動を起こし、大きな反響があった。
先日、彼は現役引退後に政治へ進出するという噂を否定した。こうした憶測が浮上したのは、27歳の彼が母国の政治問題に頻繁に意見を表明し、特に右派政治に明確に反対しているからだ。
マドリードでのムバッペ、光と影の間で
ムバッペはレアルで個人として活躍した一方で、チームは失敗続きだった。 個人としては2年連続でクラブMVPに選ばれ、25得点を挙げて2度目のゴールデンシューも獲得。しかしタイトルlessなシーズンにファンは不満を爆発させ、ベルナベウは騒動に包まれた。
個人としては25得点を挙げリーガ得点王に輝き、2年連続でゴールデンシューを獲得した。 公式戦44試合で42得点7アシストをマーク。パリ・サンジェルマンからのフリー移籍後、通算103試合で86得点12アシストとなっている。