「彼はすでに何度かその件について私に話してきた」：デビッド・ベッカムは、W杯のスーパースターをMLSに招きたい意向だ。

ジルーは137試合目で記録を達成したが、ムバッペは代表99試合目で大台に到達した。フランス代表歴代得点ランキングでは、ティエリ・アンリが123試合で51得点を挙げている。

しかしムバッペは、卓越した実績にもかかわらず母国やレアル・マドリードで物議を醸す。先日、同クラブのファンが退団を求める署名運動を起こし、大きな反響があった。

先日、彼は現役引退後に政治へ進出するという噂を否定した。こうした憶測が浮上したのは、27歳の彼が母国の政治問題に頻繁に意見を表明し、特に右派政治に明確に反対しているからだ。