ドイツ紙『ビルト』によると、RBザルツブルクの19歳センターバック、ジョアン・ガドゥがボルシア・ドルトムントへ移籍することが決定的となった。月曜日にメディカルチェックに合格したという。
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彼はすでにメディカルチェックを通過。BVBは夏の大型補強第1弾を正式決定したようだ。
しかしその日、『ビルト』紙は、オーストリア・ブンデスリーガの同クラブがガドゥー獲得のため、当初の2000万ユーロを大きく上回る移籍金を要求していると報じた。同紙によると、ザルツブルクは基本移籍金約2500万ユーロにボーナス400万～600万ユーロを要求。スポーツディレクターのオーレ・ブックとラース・リッケンはこの要求を拒否した。
ビルト紙によると、現在は1950万ユーロで合意し、ボーナス最大450万ユーロ。ガドゥは5年契約にサインする。
ガドゥはすでにザルツブルクファンに別れを告げ、「忘れられない思い出と出会えた素晴らしい人々を胸にここを去ります。コーチ、スタッフ、チームメイト、支えてくれたすべての方に感謝します」とインスタグラムに綴った。
195cmのガドゥは2024年にPSGユースからオーストリアへ移籍。今季ザルツブルクで公式戦33試合に出場し、ELで国際経験も積んだ。
ドルトムントはセンターバックの補強が急務で、ニクラス・ズーレの引退、エムレ・カンの長期離脱、ニコ・シュロッターベックの去就未定を受け、守備の軸となる人材を探していた。
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BVBがガドゥを獲得：「この年齢で、すでにダヨ・ウパメカノより成長している」
ドルトムントがガドゥーに興味を示したのは少し前のこと。BVBでブックの前任者だったセバスティアン・ケルも春にはこの若手に注目していた。
ザルツブルガー・ナッハリヒテン紙スポーツ担当副部長ミヒャエル・ウンフェルドルベン氏は、BVBがガドゥを獲得すれば「この年齢で当時のダヨ・ウパメカノより一歩先を行く」DFを手に入れると語る。
「彼はザルツブルクで最高のセンターバックだ。並外れた才能とポテンシャルを持ち、1対1とヘディングに優れる。国際レベルで必要な要素を全て備え、大きな移籍になると前から分かっていた」とウンフェルドルベン氏は5月初めにSPOXに語った。