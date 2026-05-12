しかしその日、『ビルト』紙は、オーストリア・ブンデスリーガの同クラブがガドゥー獲得のため、当初の2000万ユーロを大きく上回る移籍金を要求していると報じた。同紙によると、ザルツブルクは基本移籍金約2500万ユーロにボーナス400万～600万ユーロを要求。スポーツディレクターのオーレ・ブックとラース・リッケンはこの要求を拒否した。

ビルト紙によると、現在は1950万ユーロで合意し、ボーナス最大450万ユーロ。ガドゥは5年契約にサインする。

ガドゥはすでにザルツブルクファンに別れを告げ、「忘れられない思い出と出会えた素晴らしい人々を胸にここを去ります。コーチ、スタッフ、チームメイト、支えてくれたすべての方に感謝します」とインスタグラムに綴った。

195cmのガドゥは2024年にPSGユースからオーストリアへ移籍。今季ザルツブルクで公式戦33試合に出場し、ELで国際経験も積んだ。

ドルトムントはセンターバックの補強が急務で、ニクラス・ズーレの引退、エムレ・カンの長期離脱、ニコ・シュロッターベックの去就未定を受け、守備の軸となる人材を探していた。