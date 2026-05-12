しかしその日、『ビルト』紙は、オーストリア・ブンデスリーガの同クラブが、ガドゥの獲得に際し、以前合意した2000万ユーロを大幅に上回る移籍金を要求していると報じた。同紙によると、ザルツブルクは基本移籍金約2500万ユーロに加え、400万～600万ユーロのボーナスを求めていたという。しかし、スポーツディレクターのオーレ・ブックとラース・リッケンはこの要求を拒否した。

ビルト紙によると、現在は1950万ユーロで合意し、ボーナス最大450万ユーロが支払われる可能性がある。

ガドゥはすでにファンに別れを告げ、「心に残る思い出、忘れ得ぬ瞬間、そして出会えた素晴らしい人々を胸に抱いて去ります。コーチ、スタッフ、チームメイト、支えてくれたすべての方々に感謝します」とインスタグラムに綴った。

195cmのガドゥは2024年にPSGユースからオーストリアへ移籍。今季ザルツブルクで公式戦33試合に出場し、ELで国際経験も積んだ。

ドルトムントはセンターバックの補強が急務だ。ニクラス・ズーレの現役引退、エムレ・カンの長期離脱、ニコ・シュロッターベックの去就未定を受け、BVBは守備の要となる人材を探していた。