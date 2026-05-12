ドイツ紙『ビルト』によると、RBザルツブルクの19歳センターバック、ジョアン・ガドゥがボルシア・ドルトムントへ移籍することが決定的となった。彼は月曜日にメディカルチェックに合格した。
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彼はすでにメディカルチェックをクリアした。BVBは今夏の大型移籍第1弾を正式に決定したようだ。
しかしその日、『ビルト』紙は、オーストリア・ブンデスリーガの同クラブが、ガドゥの獲得に際し、以前合意した2000万ユーロを大幅に上回る移籍金を要求していると報じた。同紙によると、ザルツブルクは基本移籍金約2500万ユーロに加え、400万～600万ユーロのボーナスを求めていたという。しかし、スポーツディレクターのオーレ・ブックとラース・リッケンはこの要求を拒否した。
ビルト紙によると、現在は1950万ユーロで合意し、ボーナス最大450万ユーロが支払われる可能性がある。
ガドゥはすでにファンに別れを告げ、「心に残る思い出、忘れ得ぬ瞬間、そして出会えた素晴らしい人々を胸に抱いて去ります。コーチ、スタッフ、チームメイト、支えてくれたすべての方々に感謝します」とインスタグラムに綴った。
195cmのガドゥは2024年にPSGユースからオーストリアへ移籍。今季ザルツブルクで公式戦33試合に出場し、ELで国際経験も積んだ。
ドルトムントはセンターバックの補強が急務だ。ニクラス・ズーレの現役引退、エムレ・カンの長期離脱、ニコ・シュロッターベックの去就未定を受け、BVBは守備の要となる人材を探していた。
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BVBがガドゥを獲得：「この年齢で、すでにダヨ・ウパメカノよりも上だ」
ドルトムントがガドゥーに興味を示したのは少し前のこと。BVBでブックの前任者だったセバスティアン・ケルも春にはこの若手に注目していた。
ザルツブルガー・ナッハリヒテン紙スポーツ担当副部長ミヒャエル・ウンフェルドルベン氏は「BVBは、この年齢で当時のダヨ・ウパメカノより一歩先を行くディフェンダーを得る」と語る。
「彼はザルツブルクで最高のセンターバックだ。並外れた才能とポテンシャルを持ち、1対1とヘディングに優れる。国際レベルで通用する素材で、大きな移籍になると前から言われていた」とウンフェルドルベン氏は5月初めにSPOXに語った。