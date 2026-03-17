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Valverde KroosIMAGO / AFLOSPORT
Tobias Empl

翻訳者：

彼はすでにバロンドールを受賞している。レアル・マドリードは、「世界で最も過小評価されている選手」に、トニ・クロースの後継者としてふさわしい選手を見出したのだ。

マンチェスター・シティ戦での活躍により、フェデリコ・バルベルデはかつてないほど脚光を浴びている。このウルグアイ人選手は、トニ・クロースの後継者としてふさわしい存在だ――たとえ彼のプレースタイルがクロースとは全く異なっていたとしても。

チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のレアル・マドリード対マンチェスター・シティ戦後ほど、「マン・オブ・ザ・マッチ」の選出がこれほど容易だったことは稀だ。 レアルのキャプテン、フェデリコ・バルベルデ（27）は、前半だけで3ゴールを挙げ、チームを3-0の勝利に導き、スペインの最多優勝クラブに、火曜日（21時）にマンチェスターで行われる第2戦に向けて絶好のスタートを切らせた。 

エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウでのこの夜がいかに歴史的なものだったかは、最初に祝福に駆けつけた人物の一人が物語っている。試合終了のホイッスルが鳴った直後、バルベルデはホセ・マルティネス・サンチェス（81）――スペインでは「ピリ」の愛称で知られる、レアル・マドリードの元MFで現在は名誉会長を務める人物――と記念撮影を行った。 記念写真のためにバルベルデが即座にトロフィーを手に渡したピリは、58年前にチャンピオンズリーグでハットトリックを達成した最後のレアル・マドリードMFだった。

  • 元レアル・マドリードの監督からも祝福のメッセージが届いた。現在はブラジル代表監督を務めるカルロ・アンチェロッティは、スペイン紙『マルカ』の取材に対し、ウルグアイの首都モンテビデオ出身の元教え子に試合後、「ブラジル国籍を持っていないのが残念だね」という冗談めかしたメッセージを送ったことを明かした。 

    3得点のうちの1つ、42分目の3-0となるゴールは、まさにブラジルらしいものだった。かつて偉大なるペレが1958年のワールドカップ決勝でスウェーデン戦で見せたように、バルベルデは相手DFのマルク・ゲヒを軽やかにかわしてボールを浮かせ、そのままボレーで鋭くファーサイドのゴール隅に突き刺した。 

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    アルベロアは熱く語る。「レアル・マドリードの精神を体現する選手がいるとすれば、それはフェデだ」

    これまでCL通算75試合に出場しながらわずか3ゴールしか決めていなかったバルベルデを、いきなり史上最高の選手の一人と比較するのは、確かに少しやりすぎだろう。 しかし、試合終了のホイッスルが鳴った直後、チームメイトのトレント・アレクサンダー＝アーノルドも彼を称賛する言葉を口にした。「言葉が出ない。彼は間違いなく、世界で最も過小評価されている選手だ」と、このイングランド人選手はTNTスポーツで語った。

    実際、このウルグアイ人選手はここ数年、先週ほど脚光を浴びることはめったになかった。それは彼の多才さとチームへの献身性にも関係している。 バルベルデは典型的なオールラウンダーであり、攻撃面でも守備面でも優れた資質を持ち、マドリードのスター揃いのチームにおいて常にチームのために自己を犠牲にしている。マンチェスター・シティ戦のようなハイライトシーンを次々と生み出すわけではないが、実際には目立った弱点はほとんどない。 27歳の彼はダイナミックで、技術に優れ、1対1の局面ではアグレッシブであり、ピッチ上で多くのことを的確にこなしている。さらに、ダニ・カルバハルに次ぐ副キャプテンとして、今やリーダーシップも発揮している。「レアル・マドリードの精神を体現する選手がいるとすれば、それはフェデだ。彼は本当に何でもできる」と、マンチェスター・シティ戦での圧勝後、アルヴァロ・アルベロア監督は絶賛した。 

    彼のチームスピリットと抑えきれない勝利への意欲を象徴するのが、6年ほど前の出来事だ。それはゴールを生んだのではなく、ゴールを防いだプレーだった。 当時、若きバルベルデは、アトレティコ・マドリードとのスペイン・スーパーカップの延長戦、115分にレッドカードを受けることを厭わず、アルバロ・モラタの同点ゴールを阻止した。そのプレーに対し、敗れたアトレティコのディエゴ・シメオネ監督からさえも称賛を受けたほどである。

  • トニ・クロース：「フェデには上限がない。」

    27歳の彼は、着実な成長を遂げてきた。 10年近く前、ウルグアイのアトレティコ・ペニャロールでプロデビューを果たした直後、彼はレアル・マドリードに獲得された。ヴィニシウス・ジュニアや、最近ではフランコ・マスタンツォーノといった南米出身の他の才能ある選手たちとは異なり、彼には大きな期待が寄せられていたわけではなかった。バルベルデはまず自分の居場所を見つける必要があり、1年間セカンドチームでプレーした後、さらに1シーズン、デポルティーボ・ラ・コルーニャへレンタル移籍した。 2018年からはトップチームの一員となり、トニ・クロース、ルカ・モドリッチ、カゼミーロといったミッドフィールドの巨匠たちから学びました。当時、小柄なこの若者はまだ「エル・パハリート（小鳥）」という愛称で呼ばれていました。しかし今では、その成長を象徴するように、「エル・ハルコン（鷹）と呼ばれています。

    2024年のトニ・クロースの現役引退は、彼にとってさらなる責任を担う一歩となりました。彼はクロースから背番号8を引き継ぎました。当時、クロースは彼を「ふさわしい後継者」と呼び、こう言葉を贈りました。「フェデには上限がない。」

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    バルベルデはどこでもプレーするのが好きだが、右サイドバックはそれほど好きではない

    バルベルデはクロースを「生涯を通じて憧れてきた」自身のアイドルだと評した。しかし、彼はクロースとは異なるタイプの選手だ――戦略家というよりは、疲れを知らないランナーである。そうでなければ、シャビ・アロンソが、負傷で離脱したダニ・カルバハルとアレクサンダー＝アーノルドの穴を埋めるため、今シーズン頻繁に彼を右サイドバックとして起用しようとは考えなかっただろう。 

    本来はチームのために尽くすタイプの選手だが、このポジションには馴染めなかった。とはいえ、アロンソの前任者であるアンチェロッティの下でも、何度か同じ運命をたどっていた。「僕は右サイドバックをやるために生まれてきたわけじゃない」と、彼は秋に公の場で語った。緊急事態の助けにはなったが、そのポジションでは居心地が悪かったという。 

    バルベルデは、自身の発言が大きな波紋を呼んだ後、ポジションに関わらず常にチームのために全力を尽くすと強調したが、そのことが原因で、アルロンソとの関係は決して良好ではなかったとされる。スペインのメディアは、ヴィニシウス・ジュニアやジュード・ベリンガムに加え、彼がアルロンソ解任の背後にある原動力の一つだったとさえ推測している。

  • マンチェスター・シティ戦後のガラ：バルベルデが「バーチャル」バロンドールを受賞

    しかし、このウルグアイ人選手が現在これほど輝いているのは、アレクサンダー＝アーノルドの存在も関係している。というのも、この右サイドバックが――正キャプテンのダニ・カルバハルと同様に――長期の怪我からの復帰を果たして以来、バルベルデは再び主に中盤でプレーできるようになったからだ。 中盤のセンターでプレーするにせよ、サイドから攻め上がるにせよ、試合が進むにつれて、この27歳の選手はピッチの至る所で見かけることになる。 

    レアルでは多くの選手が欠場しており、最近ではキリアン・エムバペもその一人となった（ただし、マンチェスター・シティとの第2戦では復帰を果たす可能性がある）。こうした状況下、バルベルデには現在、さらに大きな責任を担うことが求められており、彼はそれを見事に果たしている。マンチェスター・シティとの対戦前にも、めったに怪我をせず、ほぼフル出場しているこのミッドフィールダーは、セルタ・ビーゴ戦での2-1の勝利に貢献するゴールを決めていた。 そして週末のエルチェ戦（4-1で勝利）では、ゴール隅に突き刺さる見事なカーブシュートを決めた。 

    チームプレーを重んじるバルベルデは、他のスター選手たちが不在のときこそ、その得点力を最も発揮しているかのようにさえ見える。彼が時折見せる以上の攻撃的な潜在能力を持っていることは、元監督のアンチェロッティもすでに指摘していた。「彼と、1シーズンで10ゴールを決めるという賭けをしたんだ。 達成できなければ、監督ライセンスを返上すると言ったんだ」と、この伝説的監督は、バルベルデが通算12ゴールを挙げた2022/23シーズン（彼にとってこれまでで最も得点力が高かったシーズン）に明かしていた。この記録は今シーズン、揺らぎを見せている。現在、このウルグアイ人選手は全大会通算で7ゴール（および12アシスト）を記録している。

    バルベルデがこの調子でプレーを続け、すでに台無しになったと思われていた今シーズンにおいて、レアルを1つ、あるいはそれ以上のタイトルへと導くことができれば、それは彼のキャリアにおける重要なマイルストーンとなるだろう。そして、さらなるマイルストーンについても突然憶測が飛び交っている。マンチェスター・シティとの第1戦後、プライム・ビデオのスタジオで、あるイタリア人テレビレポーターがスタジオの笑いを誘いながら、バルベルデにバルドン・ドールの写真が写った自分の携帯電話を即座に手渡したのだ。 本物のバロンドールはバルベルデにとってまだ遠い存在だが、このままの調子なら決して手の届かないものでもない。何しろ、彼のおかげでレアルは、少なくともチャンピオンズリーグで勝ち進む絶好のチャンスを掴んでいるのだから。そして、冬の時期に世界サッカー界最大の個人賞が授与される際、それが重要な選考基準となることは周知の事実だ。

  • フェデリコ・バルベルデ：2025/26シーズンの成績

    使用例40
    出場時間3,361
    得点7
    アシスト12

よくある質問

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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