彼はすでにバロンドールを受賞している。レアル・マドリードは、「世界で最も過小評価されている選手」に、トニ・クロースの後継者としてふさわしい選手を見出したのだ。

しかし、このウルグアイ人選手が現在これほど輝いているのは、アレクサンダー＝アーノルドの存在も関係している。というのも、この右サイドバックが――正キャプテンのダニ・カルバハルと同様に――長期の怪我からの復帰を果たして以来、バルベルデは再び主に中盤でプレーできるようになったからだ。 中盤のセンターでプレーするにせよ、サイドから攻め上がるにせよ、試合が進むにつれて、この27歳の選手はピッチの至る所で見かけることになる。

レアルでは多くの選手が欠場しており、最近ではキリアン・エムバペもその一人となった（ただし、マンチェスター・シティとの第2戦では復帰を果たす可能性がある）。こうした状況下、バルベルデには現在、さらに大きな責任を担うことが求められており、彼はそれを見事に果たしている。マンチェスター・シティとの対戦前にも、めったに怪我をせず、ほぼフル出場しているこのミッドフィールダーは、セルタ・ビーゴ戦での2-1の勝利に貢献するゴールを決めていた。 そして週末のエルチェ戦（4-1で勝利）では、ゴール隅に突き刺さる見事なカーブシュートを決めた。

チームプレーを重んじるバルベルデは、他のスター選手たちが不在のときこそ、その得点力を最も発揮しているかのようにさえ見える。彼が時折見せる以上の攻撃的な潜在能力を持っていることは、元監督のアンチェロッティもすでに指摘していた。「彼と、1シーズンで10ゴールを決めるという賭けをしたんだ。 達成できなければ、監督ライセンスを返上すると言ったんだ」と、この伝説的監督は、バルベルデが通算12ゴールを挙げた2022/23シーズン（彼にとってこれまでで最も得点力が高かったシーズン）に明かしていた。この記録は今シーズン、揺らぎを見せている。現在、このウルグアイ人選手は全大会通算で7ゴール（および12アシスト）を記録している。

バルベルデがこの調子でプレーを続け、すでに台無しになったと思われていた今シーズンにおいて、レアルを1つ、あるいはそれ以上のタイトルへと導くことができれば、それは彼のキャリアにおける重要なマイルストーンとなるだろう。そして、さらなるマイルストーンについても突然憶測が飛び交っている。マンチェスター・シティとの第1戦後、プライム・ビデオのスタジオで、あるイタリア人テレビレポーターがスタジオの笑いを誘いながら、バルベルデにバルドン・ドールの写真が写った自分の携帯電話を即座に手渡したのだ。 本物のバロンドールはバルベルデにとってまだ遠い存在だが、このままの調子なら決して手の届かないものでもない。何しろ、彼のおかげでレアルは、少なくともチャンピオンズリーグで勝ち進む絶好のチャンスを掴んでいるのだから。そして、冬の時期に世界サッカー界最大の個人賞が授与される際、それが重要な選考基準となることは周知の事実だ。