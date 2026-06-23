オウライはトルコのクラブと2030年まで契約を結んでいる。トラブゾンスポルは彼の獲得に最大5000万ユーロを要求するとされる。この金額はRBライプツィヒにとってクラブ史上最高額で、PSGから加入したシャビ・シモンズ以来の大型移籍となる。

オウライは昨夏、移籍金550万ユーロでSCバスティア（フランス）からトルコへ移籍。加入直後はリーグ戦4試合の出場停止だった。バスティアでの最終戦でベンチに座っていた際、口論の末にレッドカードを受け、フランスサッカー連盟から4試合の出場停止を科されていた。

その後、彼はチームに定着し、1シーズンで2度の警告による出場停止を受けながらも公式戦31試合に出場し、2得点4アシストを記録した。