『サバ・スポル』によると、ザクセン州のクラブがトラブゾンスポールのクリスト・イナオ・オウライに注目している。20歳の同選手はワールドカップでコートジボワール代表として活躍し、パリ・サンジェルマン、FCバルセロナ、チェルシーFCも関心を示しているという。
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彼はすでにドイツ代表を苦しめた。RBライプツィヒがW杯出場選手をクラブ史上最高額で獲得か？
オウライはトルコのクラブと2030年まで契約を結んでいる。トラブゾンスポルは彼の獲得に最大5000万ユーロを要求するとされる。この金額はRBライプツィヒにとってクラブ史上最高額で、PSGから加入したシャビ・シモンズ以来の大型移籍となる。
オウライは昨夏、移籍金550万ユーロでSCバスティア（フランス）からトルコへ移籍。加入直後はリーグ戦4試合の出場停止だった。バスティアでの最終戦でベンチに座っていた際、口論の末にレッドカードを受け、フランスサッカー連盟から4試合の出場停止を科されていた。
その後、彼はチームに定着し、1シーズンで2度の警告による出場停止を受けながらも公式戦31試合に出場し、2得点4アシストを記録した。
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オウライはドイツ戦で好パフォーマンスを見せた
11月、オウライは代表デビュー。アフリカネイションズカップでレギュラーを務め、ワールドカップ第2戦・ドイツ戦では献身的なプレーを見せた。エクアドルとの開幕戦では77分に投入された。
ザヴェル・シュラーガーのフリー移籍で中盤補強が急務となったライプツィヒは、レアル・ベティスのセルジ・アルティミラにも関心を寄せている。
ポルトガルの『ア・ボラ』紙によると、RBライプツィヒは今シーズン3位だったブンデスリーガのクラブで、この24歳にオファーを検討中。スポルティング・リスボンが提示した1700万ユーロのオファーをレアル・ベティスは拒否したが、アルティミラはオウライより安く獲得できる見込みだ。