ジェンバ・ジェンバは、ロナウドがオールド・トラッフォードで裏方の役割を担う可能性を指摘した最初の元チームメイトではない。ダニー・シンプソンは以前GOALにこう語った。「彼のメンタリティを見れば、クラブを愛していることは明らかだ。別の形で戻りたいと彼も言うだろう。 去り方が気に入らなかったはずなので、何らかの意思決定の立場で復帰し、ユナイテッドを再び偉大なクラブにしたいと思っているはずです。

「経営は異なる世界だが、彼もビジネスマンだ。彼を支えるチームは否定できない。彼にはその分野でも貢献できるものがある。彼のメンタリティは、何事にも成果を上げる。それこそがユナイテッドに必要なものだ。」

ウェス・ブラウンも「彼は役員室へ移れる。コーチではなく経営陣として進む能力は100％ある。なぜしないのか？ 彼が楽しめば、完璧だ」と語った。

クイントン・フォーチュンは「マンチェスター・ユナイテッドで共同オーナーとして活躍する彼の姿が目に浮かぶ。サッカー界でもビジネスでも驚異的な成果を残し、クラブを愛する彼なら何にでも挑戦できる。クラブも彼を愛している。裏方での機会があれば、彼は喜んで加わるだろう」と語った。