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「彼はすぐに怒るから」――元チームメイトが語る、クリスティアーノ・ロナウドが監督に向かない理由。だがCR7のオールド・トラッフォード復帰は別の役割で歓迎すべきだと語る。
ロナウド、通算1,000ゴールとワールドカップ制覇を目指す
41歳のロナウドは、いまだ衰えを知らない。中東のアル・ナセルでも驚異的な個人技を示し、2025-26シーズンはサウジ・プロリーグ制覇に貢献した。
今夏のW杯ではポルトガル代表としてキャプテンを務めることが期待され、キャリア1000ゴール達成も狙う。残る目標は少ないが、彼は常に新しい挑戦を見出し、情熱を燃やし続けている。
ピッチでは、宿敵リオネル・メッシが所属するMLSのインテル・マイアミへの移籍が噂される。引退後はクラブのオーナーや顧問になる可能性も取り沙汰されている。
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監督かディレクターか？ マンチェスター・ユナイテッドでのロナウドの最適役割
その時点では、イングランド復帰が魅力的だ。マンチェスター・ユナイテッドとの強い絆があるからだ。元チームメイトのジェンバ・ジェンバはToonieBetの独占インタビューで、ロナウドがベンチや役員室の役職に就けるか問われ、GOALにこう語った。「彼には取締役の方がずっと合っている。 彼は常に上を目指す男だから、監督としては想像できない。
41歳でもプレーしていても驚かない。17歳の頃から知っているが、彼はいつももっと欲しがる。 トレーニングの後は一緒に歩き、食事に行き、テレビを見た。僕の家か彼の家で過ごし、母親もいたし、父親がポルトガルから訪れることもあった。彼はいつも「もっと、もっと」と求め続けていた。
「41歳でもプレーする彼に驚かない。なぜなら彼を知っているからだ。コーチ業は難しいだろう、彼はすぐに怒るから。だが優れた指導者になれると思う。」
ロナウドのオールド・トラッフォードへの電撃復帰が期待される。
ジェンバ・ジェンバは、ロナウドがオールド・トラッフォードで裏方の役割を担う可能性を指摘した最初の元チームメイトではない。ダニー・シンプソンは以前GOALにこう語った。「彼のメンタリティを見れば、クラブを愛していることは明らかだ。別の形で戻りたいと彼も言うだろう。 去り方が気に入らなかったはずなので、何らかの意思決定の立場で復帰し、ユナイテッドを再び偉大なクラブにしたいと思っているはずです。
「経営は異なる世界だが、彼もビジネスマンだ。彼を支えるチームは否定できない。彼にはその分野でも貢献できるものがある。彼のメンタリティは、何事にも成果を上げる。それこそがユナイテッドに必要なものだ。」
ウェス・ブラウンも「彼は役員室へ移れる。コーチではなく経営陣として進む能力は100％ある。なぜしないのか？ 彼が楽しめば、完璧だ」と語った。
クイントン・フォーチュンは「マンチェスター・ユナイテッドで共同オーナーとして活躍する彼の姿が目に浮かぶ。サッカー界でもビジネスでも驚異的な成果を残し、クラブを愛する彼なら何にでも挑戦できる。クラブも彼を愛している。裏方での機会があれば、彼は喜んで加わるだろう」と語った。
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不老不死のロナウドは、当分引退しない。
ロナウドはアル・ナセルと2027年夏までの契約を結んでいる。彼は長男クリスティアーノ・ジュニアとの出場を望んでおり、この10代がアカデミーを卒業すればリヤドで実現する可能性もある。
多くの人が、CR7が40代半ばを過ぎてもプレーを続け、キャリアをさらに延ばす可能性があると指摘する。マンチェスター・ユナイテッドは、ファンに愛され「背番号7」の伝説を背負う彼に、いつでも帰還の門戸を開いておくはずだ。