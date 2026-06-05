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Harry Kane England 2026Getty Images

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「彼はこれまでそんなことは一度もしたことがない」：イングランド代表関係者が明かす、トーマス・トゥヘル監督のワールドカップ戦略――バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインを起用

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ハリー・ケインは「スリー・ライオンズ」とFCバイエルンでともに不可欠な captain 兼得点源だ。それでも、ワールドカップでは予想より出場時間が少なくなる可能性がある。

米国、メキシコ、カナダで開催されるW杯のイングランド代表グループリーグ各試合では、極めて高い気温が予想されている。スカイ・スポーツが報じた。トゥヘル監督は、可能な限りケインに休息を与える見込みだ。

  • これにより、スリー・ライオンズのドイツ人監督が本大会に3人の本物のセンターフォワードを選んだ理由がわかる。

    この選択は多くの専門家を驚かせた。スカイ・スポーツのロブ・ドーセット記者は「予選では一度もなかった」と伝え、W杯最終調整中のイングランド代表がマイアミで合宿を行い、カンザスシティでニュージーランド戦に臨むと報じた。


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  • England World Cup 2026 Camp Thomas TuchelThe FA

    オリー・ワトキンスとイヴァン・トニーがケインの控えとして待機している

    トゥヘル監督のチームでは、ケインの代役候補としてアストン・ヴィラのオリー・ワトキンスとアル・アハリのイヴァン・トニーが挙げられている。専門家は、ケインがクロアチアとの開幕戦で先発すると予測。ガーナ戦では出場時間を減らし、最良の場合はパナマ戦で休養させる可能性もあるという。

    7月末に33歳になるケインは昨季バイエルンで公式戦51試合・4050分出場。9月以降も親善試合と代表5試合（400分超）を戦っている。

    トゥヘル監督がこうした采配を取るとすれば、イングランドが勝ち進んだ際に決勝トーナメントの重要な試合でケインが最高の状態でプレーできるよう調整していると考えられる。

    スリー・ライオンズはグループステージをテキサス州アーリントン、マサチューセッツ州ボストン、ニュージャージー州イーストラザフォードで戦う。

  • 2025/26シーズンのハリー・ケイン：パフォーマンスデータ


    チーム

    試合

    ゴール

    アシスト

    出場時間

    FCバイエルン

    51

    61

    7

    4050

    イングランド

    5

    5

    -

    411

    合計

    56

    66

    7

    4461


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