米国、メキシコ、カナダで開催されるW杯のイングランド代表グループリーグ各試合では、極めて高い気温が予想されている。スカイ・スポーツが報じた。トゥヘル監督は、可能な限りケインに休息を与える見込みだ。
Getty Images
翻訳者：
「彼はこれまでそんなことは一度もしたことがない」：イングランド代表関係者が明かす、トーマス・トゥヘル監督のワールドカップ戦略――バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインを起用
これにより、スリー・ライオンズのドイツ人監督が本大会に3人の本物のセンターフォワードを選んだ理由がわかる。
この選択は多くの専門家を驚かせた。スカイ・スポーツのロブ・ドーセット記者は「予選では一度もなかった」と伝え、W杯最終調整中のイングランド代表がマイアミで合宿を行い、カンザスシティでニュージーランド戦に臨むと報じた。
- The FA
オリー・ワトキンスとイヴァン・トニーがケインの控えとして待機している
トゥヘル監督のチームでは、ケインの代役候補としてアストン・ヴィラのオリー・ワトキンスとアル・アハリのイヴァン・トニーが挙げられている。専門家は、ケインがクロアチアとの開幕戦で先発すると予測。ガーナ戦では出場時間を減らし、最良の場合はパナマ戦で休養させる可能性もあるという。
7月末に33歳になるケインは昨季バイエルンで公式戦51試合・4050分出場。9月以降も親善試合と代表5試合（400分超）を戦っている。
トゥヘル監督がこうした采配を取るとすれば、イングランドが勝ち進んだ際に決勝トーナメントの重要な試合でケインが最高の状態でプレーできるよう調整していると考えられる。
スリー・ライオンズはグループステージをテキサス州アーリントン、マサチューセッツ州ボストン、ニュージャージー州イーストラザフォードで戦う。
2025/26シーズンのハリー・ケイン：パフォーマンスデータ
チーム
試合
ゴール
アシスト
出場時間
FCバイエルン
51
61
7
4050
イングランド
5
5
-
411
合計
56
66
7
4461