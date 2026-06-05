トゥヘル監督のチームでは、ケインの代役候補としてアストン・ヴィラのオリー・ワトキンスとアル・アハリのイヴァン・トニーが挙げられている。専門家は、ケインがクロアチアとの開幕戦で先発すると予測。ガーナ戦では出場時間を減らし、最良の場合はパナマ戦で休養させる可能性もあるという。

7月末に33歳になるケインは昨季バイエルンで公式戦51試合・4050分出場。9月以降も親善試合と代表5試合（400分超）を戦っている。

トゥヘル監督がこうした采配を取るとすれば、イングランドが勝ち進んだ際に決勝トーナメントの重要な試合でケインが最高の状態でプレーできるよう調整していると考えられる。

スリー・ライオンズはグループステージをテキサス州アーリントン、マサチューセッツ州ボストン、ニュージャージー州イーストラザフォードで戦う。