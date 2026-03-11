彼はこれまでそれを達成したことがなかった！マイケル・オリゼがFCバイエルンで新記録を達成

いずれにせよ、その統計はオリゼを自動的にバロンドールの候補者リストに押し上げている。37試合に出場した右ウイングは、すでに41得点を記録している。15ゴールと26アシスト、ヨーロッパのトップ5リーグでこれ以上のアシスト数を記録している選手はいない。 オリゼは、FCバイエルンでの最初のシーズンに記録した43得点を上回るために、あと3得点が必要だ。

この印象的な数字にもかかわらず、オリゼはベルガモでの2得点で新たな記録を達成しました。バイエルン・ミュンヘンでの、真に重要なチャンピオンズリーグの試合で初めて得点を挙げたのです。 昨シーズンは、リーグ戦でのFCバルセロナ戦とパリ・サンジェルマン戦、そしてノックアウトステージでのバイエル・レバークーゼン戦とインテル・ミラノ戦では、いずれも無得点に終わりました。今シーズンは、パフォス戦での得点のみであり、チェルシー、PSG、アーセナル戦では得点はありませんでした。

オリセのアルタランタ戦での素晴らしい活躍を、もうひとつの統計が裏付けている。2得点、1アシスト、攻撃的選手としてのほぼすべての指標で最高値を記録しただけでなく、バイエルン・ミュンヘン側で最多のボール奪取数（8回）も記録したのだ。