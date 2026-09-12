Getty Images Sport
翻訳者：
「彼はこのクラブの未来だ！」 リサンドロ・マルティネス、チャンピオンズリーグで圧巻のパフォーマンスを見せたマンチェスター・ユナイテッドの若手を称賛
欧州で存在感を高める
ヨロは木曜の夜、今季初先発を果たし、守備の中央でマルティネスとコンビを組んだ。この2人は最終ラインを効果的に支え、ユナイテッドがチャンピオンズリーグでサバに4-0の快勝を収めるとともに、待望のクリーンシート達成にも貢献した。
この欧州の一戦を前に、マイケル・キャリック監督は異なる守備の組み合わせを選択していた。開幕戦のハル・シティ戦ではエイデン・ヘブンが先発に起用され、その後のイプスウィッチ・タウン戦とエバートン戦ではハリー・マグワイアがマルティネスと並んで先発した。
- Getty Images Sport
マルティネス、守備の相棒を絶賛
大陸の舞台でチャンスをつかんだヨロは、明らかに年長の同僚へ強い印象を残した。マルティネスは試合終了直後、20歳DFの成熟ぶりと技術力をすぐさま称賛した。
アルゼンチン代表は記者団に対し、「レニー・ヨロのパフォーマンスは素晴らしかった。守備でも、ボールを持った場面でも本当に良かった。落ち着いていて、あらゆる状況で冷静だった。1対1でもね」と語った。
さらに「正直、彼はこのクラブの未来だ。だからこそ、僕たちが彼を助けていかなければならない」と続けた。
守備面の苦戦を徹底検証
ヨーロッパで結果を残している一方で、ユナイテッドは国内での今季序盤に守備の不安を抱えている。マンチェスター・ユナイテッドはここまでのプレミアリーグ全試合で2失点を喫しており、この記録はロッカールームに不満をもたらしている。
直近の国内での戦いぶりを振り返り、マルティネスは守備面でのミスに失望を示した。「エバートン戦では、無失点を目指してプレーしていたと思う。でも失点してしまった。それが僕たちをいら立たせるんだ」と認めた。
「本当に良くないのは間違いない。僕たちは上を目指しているし、競い合いたいならクリーンシートを達成しなければならない。それはとても重要だからだ。でも今日はそれができたし、これを土台にしていかなければならない」
- Action Plus
迫るマンチェスター・ダービーの試練
ヨロは昨季、前任指揮官ルベン・アモリムの下で第一選択肢としての地位を確立したが、秋には出場機会を減らし、最終的にプレミアリーグでは18試合先発でシーズンを終えた。今後はスターティングXIの座を維持するための争いに直面する。
キャリックは今週末の大一番となるマンチェスター・ダービーで、経験豊富なマルティネスとマグワイアのコンビに戻すと広く予想されている。しかし、サバフを無失点に封じる完璧なプレーを見せたことで、ヨロは宿敵である同じ街のライバルとの重要な一戦を前に、指揮官に難しい判断を迫ったことは間違いない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。