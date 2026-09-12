ヨーロッパで結果を残している一方で、ユナイテッドは国内での今季序盤に守備の不安を抱えている。マンチェスター・ユナイテッドはここまでのプレミアリーグ全試合で2失点を喫しており、この記録はロッカールームに不満をもたらしている。

直近の国内での戦いぶりを振り返り、マルティネスは守備面でのミスに失望を示した。「エバートン戦では、無失点を目指してプレーしていたと思う。でも失点してしまった。それが僕たちをいら立たせるんだ」と認めた。

「本当に良くないのは間違いない。僕たちは上を目指しているし、競い合いたいならクリーンシートを達成しなければならない。それはとても重要だからだ。でも今日はそれができたし、これを土台にしていかなければならない」



