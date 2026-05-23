ナゲルスマン監督は、米国・メキシコ・カナダ開催のW杯でアミリを補欠として起用する見込みだ。接戦の途中出場時に、彼の独創的なプレーとダイナミズムで流れを変えることを期待している。木曜の代表発表では、かつてホッフェンハイムで指導した教え子を特に強調した。

「彼にはウォーミングアップの必要がない。入ればすぐに全力だ。10分でも90分でも、常に走り続ける。 もちろん最初は控えだが、出場機会は得られるはずだ」とナゲルスマン監督は語った。さらに監督は、マインツでの高い得点力だけでなく「彼の情熱が、70分過ぎに両チームが疲れて試合が停滞し始めたときにチームに再び火をつける」と強調した。

代表チームは水曜日、ヘルツォーゲンアウラッハのDFBキャンパスでW杯に向けた準備を開始する。 5月31日にはフィンランドと最終テストを行い、6月6日に共催国アメリカと対戦する。6月14日の開幕戦では初出場キュラソーと会い、グループリーグではコートジボワールとエクアドルも待つ。