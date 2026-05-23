ナゲルスマン監督は、土曜日に開催されるバイエルン対シュトゥットガルトのDFBポカール決勝を前にARDのインタビューで、1.FSVマインツ05のMFナディエム・アミリについて「時間が遅かったこともあり、かなり感情的になっていた」と語った。
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「彼はかなり遅くに知らされた」：ユリアン・ナーゲルスマン、ドイツ代表W杯メンバー発表時の最も感動的な電話について明かす
「彼は直前に連絡を受け、出場できるとは思っていなかった」と、TSGホッフェンハイム時代からアミリを知るナゲルスマン監督は語った。 「当時、U-19選手権の優勝を一緒に祝ったものだ」と代表監督は振り返る。2014年、ナゲルスマンが監督、アミリが選手としてホッフェンハイムU-19で優勝した。
2016年2月にブンデスリーガのホッフェンハイムを率いたナゲルスマンは、その後3年半アミリと共働し、2019年にそれぞれRBライプツィヒ、バイエル・レバークーゼンへ移籍した。 「知らせは遅かったが、彼はとても喜んでくれた。感慨深い話だ」とナゲルスマンは29歳の同選手をW杯に招集したことを語った。
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ナゲルスマン監督は長期離脱していたアミリをドイツ代表に復帰させた。
アミリは2019年10月にドイツ代表デビューし、約1年間定期的に招集された。しかし2020年11月から2025年3月までは約4年半招集がなかった。その後、ナゲルスマン監督によって代表に復帰した。
マインツ所属のアミリは、コンディションが整えば復帰後常に代表に選ばれ、昨年9月のワールドカップ予選北アイルランド戦（3-1勝利）では途中出場して得点を挙げた。10月の合宿では出場機会がなく、11月と3月の代表戦はけがで欠場した。 このためルートヴィヒスハーフェン出身のアミリにとって、W杯出場の可能性は低下していただけに今回の代表選出は驚きだった。しかし、今季もマインツ05で好調を維持するアミリは、その選出を十分に勝ち取ったと言える。
ナゲルスマン監督はW杯でアミリをスーパー・ジョーカーとして起用する計画だ
ナゲルスマン監督は、米国・メキシコ・カナダ開催のW杯でアミリを補欠として起用する見込みだ。接戦の途中出場時に、彼の独創的なプレーとダイナミズムで流れを変えることを期待している。木曜の代表発表では、かつてホッフェンハイムで指導した教え子を特に強調した。
「彼にはウォーミングアップの必要がない。入ればすぐに全力だ。10分でも90分でも、常に走り続ける。 もちろん最初は控えだが、出場機会は得られるはずだ」とナゲルスマン監督は語った。さらに監督は、マインツでの高い得点力だけでなく「彼の情熱が、70分過ぎに両チームが疲れて試合が停滞し始めたときにチームに再び火をつける」と強調した。
代表チームは水曜日、ヘルツォーゲンアウラッハのDFBキャンパスでW杯に向けた準備を開始する。 5月31日にはフィンランドと最終テストを行い、6月6日に共催国アメリカと対戦する。6月14日の開幕戦では初出場キュラソーと会い、グループリーグではコートジボワールとエクアドルも待つ。
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ナディエム・アミリ：2025/26シーズンの成績
ゲーム
35
ゴール
17
アシスト
4