移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードがPSGのMFヴィティーニャとジョアン・ネヴェスを獲得する見込みは低いという。
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「彼はかけがえのない存在だ！」レアル・マドリード、また移籍交渉で失敗か
複数のメディアは、再選されたばかりのレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が、この2人のポルトガル人選手を獲得したいと報じていた。
しかし、2人のMFの移籍の可能性は閉ざされたもようだ。代理人のホルヘ・メンデス氏がロマーノ氏に「ヴィティーニャとジョアンはどのクラブの選択肢にも入っていなかった。彼らはPSGで居心地がよく、今後もタイトルを獲得し続ける」と明言した。
2月にはスペインのラジオ局カデナ・セルが、ヴィティーニャに1億ユーロの紳士協定があるとも報じたが、契約には移籍条項はない。
2人は2029年6月30日までの長期契約を結んでおり、違約金条項はないとされる。
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レアル・マドリード、移籍市場でさらなる打撃を受ける
レアル・マドリードにとって、今回のオファー拒否は移籍市場での新たな挫折となった。会長選で再選されたペレス氏は大型補強を約束していたが、マイケル・オリゼ獲得を目指したバイエルン・ミュンヘンからのオファーは口頭で拒否され、その後、アトレティコ・マドリードもフリアン・アルバレスの提案を即座に断った。
総額1億5000万ユーロ超のオファーは両クラブに即座に拒否され、アトレティコはSNSでレアルの公開オファーを嘲笑した。