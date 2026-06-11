複数のメディアは、再選されたばかりのレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が、この2人のポルトガル人選手を獲得したいと報じていた。

しかし、2人のMFの移籍の可能性は閉ざされたもようだ。代理人のホルヘ・メンデス氏がロマーノ氏に「ヴィティーニャとジョアンはどのクラブの選択肢にも入っていなかった。彼らはPSGで居心地がよく、今後もタイトルを獲得し続ける」と明言した。

2月にはスペインのラジオ局カデナ・セルが、ヴィティーニャに1億ユーロの紳士協定があるとも報じたが、契約には移籍条項はない。

2人は2029年6月30日までの長期契約を結んでおり、違約金条項はないとされる。