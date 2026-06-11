Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Christian Guinin

翻訳者：

「彼はかけがえのない存在だ！」レアル・マドリード、また移籍交渉で失敗か

ラ・リーガ
移籍情報
リーグ・アン
レアル・マドリー
パリ・サンジェルマン
ヴィティーニャ
ジョアン・ネヴェス

レアル・マドリードの野心的な移籍計画が、またも大きな打撃を受けた。

移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードがPSGのMFヴィティーニャとジョアン・ネヴェスを獲得する見込みは低いという。

  • 複数のメディアは、再選されたばかりのレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が、この2人のポルトガル人選手を獲得したいと報じていた。

    しかし、2人のMFの移籍の可能性は閉ざされたもようだ。代理人のホルヘ・メンデス氏がロマーノ氏に「ヴィティーニャとジョアンはどのクラブの選択肢にも入っていなかった。彼らはPSGで居心地がよく、今後もタイトルを獲得し続ける」と明言した。

    2月にはスペインのラジオ局カデナ・セルが、ヴィティーニャに1億ユーロの紳士協定があるとも報じたが、契約には移籍条項はない。

    2人は2029年6月30日までの長期契約を結んでおり、違約金条項はないとされる。

    • 広告
  • Michael Olise - Bayern Munich 2025-26Getty

    レアル・マドリード、移籍市場でさらなる打撃を受ける

    レアル・マドリードにとって、今回のオファー拒否は移籍市場での新たな挫折となった。会長選で再選されたペレス氏は大型補強を約束していたが、マイケル・オリゼ獲得を目指したバイエルン・ミュンヘンからのオファーは口頭で拒否され、その後、アトレティコ・マドリードもフリアン・アルバレスの提案を即座に断った。

    総額1億5000万ユーロ超のオファーは両クラブに即座に拒否され、アトレティコはSNSでレアルの公開オファーを嘲笑した。