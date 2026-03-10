世界ボクシング評議会（WBC）は、ウクライナ人選手にカバエルとのタイトル防衛戦を早急に行うよう迫っていました。33歳の同選手は、1月にポーランドのダミアン・クニバと対戦し、プロ27戦目にして27勝目を挙げました。

「どうして彼は、ランキング1位、つまり義務的な挑戦者を指名しないのか？彼は、デュボアやフューリーに2度も勝利しているにもかかわらず、3度目の対戦を希望していることは、ただただ悲しいことだ」とカバエルは語った。