「私はウシクを、そのスポーツの成績を常に高く評価し、『彼は挑戦を恐れない、約束を守る男だ』と評してきました。しかし、彼にとって重要なのはお金だけであり、それ以外はまったく興味がないのです。そのことを、私は今回改めて強く実感しました」と、カバエルは RTL/ntv および sport.de のインタビューで述べています。
Getty
翻訳者：
「彼はお金しか考えていない」：ボクシングスターのアギット・カバエルがオレクサンドル・ウシクを批判
ヘビー級ボクサーのウシクは、雑誌「ザ・リング」で、キャリアの最後の3試合となると思われる試合の計画を発表していた。彼は、リコ・フェルホーフェン、ファビオ・ウォードリーとダニエル・デュボアとの試合の勝者、そして古くからのライバルであるタイソン・フューリーと対戦するつもりだ。
- Getty Images Sport
カバエルとウシクの間で戦いが起こるのか？
世界ボクシング評議会（WBC）は、ウクライナ人選手にカバエルとのタイトル防衛戦を早急に行うよう迫っていました。33歳の同選手は、1月にポーランドのダミアン・クニバと対戦し、プロ27戦目にして27勝目を挙げました。
「どうして彼は、ランキング1位、つまり義務的な挑戦者を指名しないのか？彼は、デュボアやフューリーに2度も勝利しているにもかかわらず、3度目の対戦を希望していることは、ただただ悲しいことだ」とカバエルは語った。
広告