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「彼はいつだって私の会長だ」 トビー・アルデルヴァイレルトが元チームメートをFIFAの要職に推すサプライズ発言
アルデルヴァイレルト、コンパニのFIFA会長就任を支持
元ベルギー代表DFのアルデルヴァイレルトは、将来的にFIFAを率いる理想的な候補として、バイエルンを率いるコンパニ監督の名を挙げた。元トッテナムのセンターバックは、世界の統括団体には真のフットボール経験を持つリーダーが必要だと考えている。
コンパニは現在、ドイツの強豪バイエルンを指揮しており、すでにブンデスリーガ連覇を達成している。40歳の同監督は現役時代にも輝かしいキャリアを送り、イングランドとベルギーでのプレーを通じて数々のタイトルを手にした。ベルギー代表の最終ラインで47試合にわたって共闘したアルデルヴァイレルトは、かつてのチームメートがこの競技を統治するための完璧なビジョンを備えていると強調している。
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「彼はいつだって、私の大統領だ」
アルデルヴァイレルトは、コンパニが現役時代には指導者の道が当初明確ではなかったとしても、常にピッチ外からこのスポーツに影響を与えたいという野心を持っていたと明かした。
「次のFIFA会長に誰を推すかって？ ヴァンサン・コンパニだ」と、アルデルヴァイレルトはHajperに語った。「彼が監督になりたがっているとは以前は思わなかった。彼はいつも、サッカーを変える使命に向かうことについて話していた。でも、もしかしたら彼の使命はサッカーを守ることなのかもしれない。彼こそ私の会長だ。いつだってね」
商業的利益から伝統を守る
この提言は、現FIFA会長ジャンニ・インファンティーノに対する広範な批判の中で出されたものだ。インファンティーノはプロ選手としてプレーしたのではなく、UEFAで事務方として出世してきた。アルデルヴァイレルトは、管理職の人間にはサッカー文化を守るために必要な見識が欠けていることが多いと考えている。
「FIFA会長が、実際にプレー経験があり、サッカーを理解している人物であることは非常に重要だ」と同選手は付け加えた。「僕たちはみんなファンだった。そしてその後、サッカー選手になった。両方の立場を知っている。子どもの頃は、アウェーゲームにはいつもバスで行っていた。僕たちはただプレミアリーグやチャンピオンズリーグでプレーして大金を稼いだ人間というだけではない。
僕たちもサッカーファンだ。実際にプレーしてきたし、その世界がどういうものか分かっている。選手であること、ファンであることがどういうことかも分かっている。ひとつ非常に重要なのは、発言する立場の人物がサッカー人であるべきだということだ。ワールドカップを見ればいい。ハーフタイムに20分間のショー？ そういう時にこそ、サッカーを分かっている人が『ノー』と言わなければならない。
このスポーツで最も美しいのは、その伝統だ。新しいものにも居場所はあるが、伝統も守らなければならない。だからこそ、ビジネスマンをけん制するために、サッカー選手や、長くこの競技に関わってきたサッカー人が必要なんだ」
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今後、実業家たちを抑制すること
アルデルヴァイレルトは、サッカーが長年築いてきた伝統を守るには、商業的な野心と伝統的な価値観の均衡を取るため、統治の最高レベルに元選手が必要だと強調した。
コンパニは現在もバイエルンで監督としての職務に集中しているものの、アルデルヴァイレルトは、時が来ればかつての主将が次の段階へ進み、世界のサッカーを守る存在になると固く信じている。
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