この提言は、現FIFA会長ジャンニ・インファンティーノに対する広範な批判の中で出されたものだ。インファンティーノはプロ選手としてプレーしたのではなく、UEFAで事務方として出世してきた。アルデルヴァイレルトは、管理職の人間にはサッカー文化を守るために必要な見識が欠けていることが多いと考えている。

「FIFA会長が、実際にプレー経験があり、サッカーを理解している人物であることは非常に重要だ」と同選手は付け加えた。「僕たちはみんなファンだった。そしてその後、サッカー選手になった。両方の立場を知っている。子どもの頃は、アウェーゲームにはいつもバスで行っていた。僕たちはただプレミアリーグやチャンピオンズリーグでプレーして大金を稼いだ人間というだけではない。

僕たちもサッカーファンだ。実際にプレーしてきたし、その世界がどういうものか分かっている。選手であること、ファンであることがどういうことかも分かっている。ひとつ非常に重要なのは、発言する立場の人物がサッカー人であるべきだということだ。ワールドカップを見ればいい。ハーフタイムに20分間のショー？ そういう時にこそ、サッカーを分かっている人が『ノー』と言わなければならない。

このスポーツで最も美しいのは、その伝統だ。新しいものにも居場所はあるが、伝統も守らなければならない。だからこそ、ビジネスマンをけん制するために、サッカー選手や、長くこの競技に関わってきたサッカー人が必要なんだ」