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「彼はいつだって私の会長だ」 トビー・アルデルヴァイレルトが元チームメートをFIFAの衝撃的人事に推す
アルデルヴァイレルトがコンパニのFIFA会長就任を支持
ベルギー代表の元DFトビー・アルデルヴァイレルトが、将来的にFIFAを率いる理想の候補として、バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督の名前を挙げた。元トッテナムのセンターバックは、世界統括団体には真のフットボール経験を持つリーダーが必要だと考えている。
コンパニは現在、ドイツの強豪バイエルンを指揮しており、すでにブンデスリーガ2連覇を成し遂げている。40歳の同監督は現役時代にも輝かしいキャリアを送り、イングランドとベルギーでの在籍期間を通じて数々のタイトルを獲得した。ベルギー代表の最終ラインで47試合にわたってともにプレーしたアルデルヴァイレルトは、かつてのチームメートがこの競技を統治するための完璧なビジョンを備えていると主張している。
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「彼はいつだって私の会長だ」
アルデルヴァイレルトは、コンパニが現役時代には当初、監督への道が明確だったわけではなかったものの、常にピッチの外からもこのスポーツに影響を与えたいという野心を持っていたと明かした。
「次のFIFA会長に誰を選ぶかって？ ヴァンサン・コンパニだ」とアルデルヴァイレルトは『Hajper』に語った。「彼が監督になりたがっているとは以前は思っていなかった。彼はいつも、サッカーを変えるという使命を持っていると話していたが、もしかしたら彼の使命はサッカーを守ることなのかもしれない。彼こそ私の会長だ。いつだってね」
商業的利益から伝統を守る
この提言は、現FIFA会長ジャンニ・インファンティーノ氏に対する広範な批判が高まる中で出された。インファンティーノ氏はプロ選手としてプレーしたのではなく、UEFAで事務方としてキャリアを積み上げてきた。アルデルヴァイレルトは、運営側の人間はしばしばサッカー文化を守るために必要な見識を欠いていると考えている。
「FIFA会長は、実際にプレーしたことがあり、サッカーを知っている人であることが非常に重要だ」と、同選手は付け加えた。「僕たちはみんなファンだった。そしてフットボール選手になった。両方の側面を知っている。子どもの頃、僕はアウェーゲームのたびにバスで行っていた。僕たちはただプレミアリーグやチャンピオンズリーグでプレーして大金を稼いだだけの人間ではない。
「僕たちもサッカーファンなんだ。実際にプレーしてきたし、それがどんなものか分かっている。選手であること、ファンであることがどういうことかを知っている。ひとつ非常に重要なのは、発言する立場の人物がサッカーの人間であるべきだということだ。ワールドカップを見れば分かる。ハーフタイムに20分のショー？ そういう時こそ、サッカーを分かっている人が『ノー』と言わなければならない。
「このスポーツで最も美しいものは、その伝統だ。新しいものにも居場所はあるが、伝統も守る必要がある。だからこそ、ビジネスマンを抑えるためにも、サッカーをプレーしてきた人、サッカー界に身を置いてきた人間が必要なんだ」
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今後、実業家たちを抑制し続けること
アルデルヴァイレルトは、フットボールが長年受け継いできた伝統を守るには、最高意思決定の場に元選手が入り、商業的な野心と伝統的な価値観の均衡を取る必要があると強調した。
コンパニは引き続きバイエルンで監督業に集中しているが、アルデルヴァイレルトは、かつての主将が時が来れば次の段階へ進み、世界のフットボールを守る存在になる運命にあると強く信じている。
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