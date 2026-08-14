この提言は、現FIFA会長ジャンニ・インファンティーノ氏に対する広範な批判が高まる中で出された。インファンティーノ氏はプロ選手としてプレーしたのではなく、UEFAで事務方としてキャリアを積み上げてきた。アルデルヴァイレルトは、運営側の人間はしばしばサッカー文化を守るために必要な見識を欠いていると考えている。

「FIFA会長は、実際にプレーしたことがあり、サッカーを知っている人であることが非常に重要だ」と、同選手は付け加えた。「僕たちはみんなファンだった。そしてフットボール選手になった。両方の側面を知っている。子どもの頃、僕はアウェーゲームのたびにバスで行っていた。僕たちはただプレミアリーグやチャンピオンズリーグでプレーして大金を稼いだだけの人間ではない。

「僕たちもサッカーファンなんだ。実際にプレーしてきたし、それがどんなものか分かっている。選手であること、ファンであることがどういうことかを知っている。ひとつ非常に重要なのは、発言する立場の人物がサッカーの人間であるべきだということだ。ワールドカップを見れば分かる。ハーフタイムに20分のショー？ そういう時こそ、サッカーを分かっている人が『ノー』と言わなければならない。

「このスポーツで最も美しいものは、その伝統だ。新しいものにも居場所はあるが、伝統も守る必要がある。だからこそ、ビジネスマンを抑えるためにも、サッカーをプレーしてきた人、サッカー界に身を置いてきた人間が必要なんだ」