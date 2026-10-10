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「彼はあまりにリスキーな形で解決しようとした！」。エベルル、アウクスブルクとのドローでブンデスリーガ史上最速失点を喫したバイエルンのノイアーのミスを批判
エーベルがノイアーの冷静さの欠如を強調
この試合は、バイエルンというドイツの強豪にとって望まぬ歴史的瞬間として記憶されることになりそうだ。ルイス・ディアスのキックオフ直後、ボールはノイアーのもとへ下げられたが、同選手はそのパスをうまくコントロールできなかった。そこに好機を見いだしたアウクスブルクのロビン・フェルハウアーがこぼれ球に素早く反応し、ノイアーらしくないためらいを突いてボールをゴールへ流し込んだ。
エベールは、多くのファンがまだ席に着く前にバイエルンが先制を許したこの場面について、「彼はミスをした。ボールの処理が悪く、その後で自分で解決しようとしたが、そのやり方があまりにもリスキーすぎた」と語った。
- AFP
ブンデスリーガ史上、8秒で新たな歴史が作られる
注目度の高いミスではあったが、エベルは結果がゴールマウスに立つ1人だけの責任ではないとすぐに強調した。チーム全体として、試合を決定づけるだけの数多くのチャンスを生かせなかったとも指摘している。『一連のミスによって、自分たちで試合を難しくしてしまった。マヌもそこに関わっているが、他の選手たちも同じだ』と、『Sky Sports』が伝えている。『それでも、試合に勝つだけのチャンスは十分にあった』
この試合の主役となったフェルハウアーは、試合終了の笛の後、もしかするともっと早くシュートを打てたかもしれないと認めつつも、慌てるより正確性を選んだと語った。『もっと早く打つこともできた。でも、枠を外してしまうリスクが大きすぎた』とフェルハウアーはメディアに話した。ゴールの公式記録は8秒をわずかに超えるタイムで、ドイツ1部で記録された史上最速ゴールの新記録となった。この電光石火の一撃により、彼はケヴィン・フォラントとカリム・ベララビが共同保有していた9秒の従来記録を更新し、サッカー史上屈指のGKの1人を相手に、自らの名をブンデスリーガの記録簿に刻んだ。
ノイアーの珍しいミスを徹底検証
今回の珍しいミスにもかかわらず、40歳のGKはバイエルン・ミュンヘンで輝かしい実績を誇っている。2011年にシャルケから加入して以降、ノイアーはブンデスリーガ優勝を13回、DFBポカール制覇を6回果たし、チャンピオンズリーグとクラブワールドカップもそれぞれ2度ずつ制してきた。その他にも数多くのタイトルを獲得している。圧巻のキャリアを通じて、バイエルンでの公式戦出場は全大会通算604試合に上り、その間に272試合でクリーンシートを記録している。
「マヌエル・ノイアーにああいうプレーが出ることは、めったにないのは誰もが知っている」とエベールは続けた。「彼の公式戦800試合以上すべてを私は把握しているわけではないし、その中で今回より大きなミスがあったかどうかも分からない。ミスをして、ボール処理がうまくいかなかった。そのあと自分で解決しようとしたが、最終的にはリスクを取りすぎる形で対処してしまった」
- AFP
首位浮上のチャンスを逃す
この引き分けはバイエルン・ミュンヘンにとって大きな取りこぼしとなった。前日にボルシア・ドルトムントがブレーメンと引き分けたことで、週末を迎えた時点ではブンデスリーガ首位の座を奪い返すチャンスがあったためだ。今季第2節でもシャルケと引き分けていたバイエルンは、ドルトムントの足踏みを生かせず、勝ち点11の2位。首位とは2ポイント差となっている。
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