この試合は、バイエルンというドイツの強豪にとって望まぬ歴史的瞬間として記憶されることになりそうだ。ルイス・ディアスのキックオフ直後、ボールはノイアーのもとへ下げられたが、同選手はそのパスをうまくコントロールできなかった。そこに好機を見いだしたアウクスブルクのロビン・フェルハウアーがこぼれ球に素早く反応し、ノイアーらしくないためらいを突いてボールをゴールへ流し込んだ。

エベールは、多くのファンがまだ席に着く前にバイエルンが先制を許したこの場面について、「彼はミスをした。ボールの処理が悪く、その後で自分で解決しようとしたが、そのやり方があまりにもリスキーすぎた」と語った。