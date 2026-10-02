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「彼はあまりにも苦しみすぎた」 ウィリアン・サリバの復帰時期が判明、アーセナルの主力が負傷から大きな前進を見せる
回復への道のり
厄介な背中の問題で手術を回避したサリバは、ようやくフィジカル面のリハビリで前進を見せている。25歳の同選手は7月、フランスが最終的な優勝国スペインに敗れたワールドカップ準決勝で突然早い時間にピッチを去った後、長期離脱と診断された。
メスを入れる代わりに、このセンターバックはアーセナルでマッサージと理学療法による集中的な日課をこなしてきた。クラブのメディカルスタッフは意図的に慎重なアプローチを取り、ようやくこのDFが自転車トレーニングからランニングへ移行することを認めた。
『L'Equipe』によると、サリバは前季終盤とワールドカップを乗り切るために鎮痛剤に大きく頼っていたという。身体への負担は深刻で、試合後は最長で2日間、自由に動けないこともたびたびあった。
- Getty Images Sport
「彼は苦しみすぎた」
現在の代表ウィークでDFはイル・ド・フランスで休養を取っており、その周辺関係者は忍耐の必要性を強調している。
サリバの関係者は『レキップ』に対し、L'Equipe「本人も時間をかけなければならないと分かっている。苦しみすぎたし、100％の状態で戻りたいと思っている」と語った。
この慎重なアプローチは、クラブが夏に取っていた姿勢とも重なる。センターバックの当初の状態について問われた際、ミケル・アルテタ監督は、フランス人DFがしっかり回復するための時間を与えてほしいとサポーターに呼びかけていた。
アーセナルの指揮官は「彼は現時点で休養モードにある」と説明した。「ほとんど何もしてはいけなかった。負傷が悪化していたので、治るまでには時間がかかる。それは分かっている。新たな情報が入り次第、皆さんにお伝えできる」と続けた。
守備陣の大きな欠場者
サリバの長期離脱により、アルテタ監督は今季、タイトル獲得を果たした最終ラインの組み替えを余儀なくされている。今夏加入のエズリ・コンサがその穴を埋め、ここ3試合のプレミアリーグでガブリエウ・マガリャンイスとともに守備の中央で先発している。
フランス人DFのエミレーツ・スタジアムでの影響力は疑いようがない。2019年の加入以来、サリバは公式戦通算184試合に出場し、プレミアリーグ優勝1回とコミュニティ・シールド2回を獲得。さらにチャンピオンズリーグとカラバオカップではいずれも準優勝を経験している。
その支配的なパフォーマンスは、個人としても高い評価を集めてきた。このDFは4シーズン連続でPFA年間ベストイレブンに選出され、バロンドールにも2度ノミネートされており、アーセナルが何を欠いているのかをまさに物語っている。
- AFP
復帰が近づいている
ピッチ上で増加したトレーニング負荷に身体がうまく反応すれば、サリバは11月の実戦復帰を目指している。アーセナルは今後数週間にわたって身体面の反応を慎重に見極め、トップチームに復帰させる前に再発や後退を避けられるようにする方針だ。それまでは、アーセタ監督がガブリエウと並んで守備の軸を担うコンサに引き続き大きく依存しながら、アーセナルは過密な秋の日程を乗り切ることになる。
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