現在の代表ウィークでDFはイル・ド・フランスで休養を取っており、その周辺関係者は忍耐の必要性を強調している。

サリバの関係者は『レキップ』に対し、L'Equipe「本人も時間をかけなければならないと分かっている。苦しみすぎたし、100％の状態で戻りたいと思っている」と語った。

この慎重なアプローチは、クラブが夏に取っていた姿勢とも重なる。センターバックの当初の状態について問われた際、ミケル・アルテタ監督は、フランス人DFがしっかり回復するための時間を与えてほしいとサポーターに呼びかけていた。

アーセナルの指揮官は「彼は現時点で休養モードにある」と説明した。「ほとんど何もしてはいけなかった。負傷が悪化していたので、治るまでには時間がかかる。それは分かっている。新たな情報が入り次第、皆さんにお伝えできる」と続けた。



