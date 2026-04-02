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「彼はあのクラブを率いることができる！」――ニッキー・バット、ジョゼ・モウリーニョのマンチェスター・ユナイテッドでの2度目の指揮に絶大な信頼を寄せる
モウリーニョのオールド・トラッフォード復帰に期待が集まる
バットは、モウリーニョがマンチェスター・ユナイテッドに復帰する可能性について支持を表明し、このポルトガル人監督には、オールド・トラッフォードのプレッシャーに対処するために必要な資質と経験が依然として備わっていると主張した。 モウリーニョは2016年から2018年にかけてのユナイテッドでの初監督時代に、ヨーロッパリーグとリーグカップのタイトルをもたらしたが、最終的には不和の中で退任し、現在はポルトガルの名門ベンフィカを指揮している。バットはかつてモウリーニョのスタッフの一員であり、彼が依然として世界有数のビッグクラブを率いる能力を持っていると信じている。
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「権力者たちは決してそれを許さないだろう」
しかし、元マンチェスター・ユナイテッドのMFは、現在のクラブ首脳陣がモウリーニョの再招聘を検討することはおそらくないだろうと認めている。「僕なら彼を呼び戻すね」とバットはパディ・パワーへの独占インタビューで語った。「彼は勝者であり、そのクラブを牽引できる人物だ。だが、現在の首脳陣は決してそれを許さないだろう。彼らは今、選手補強をコントロールするよりも、純粋に指導に専念する監督を好んでいるからだ」
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次期マンチェスター・ユナイテッド監督の課題
ジム・ラトクリフ卿とINEOSが主導する体制下で、マンチェスター・ユナイテッドの監督人事の行方は依然として議論の的となっており、現在はマイケル・キャリックが暫定監督としてトップチームを率いている。来シーズン以降の監督が誰になるかはまだ確定しておらず、ユリアン・ナーゲルスマンやトーマス・トゥヘルといった名前が候補として挙がっている。
バット氏は、より大きな権限を与えなければ一流の監督を引き寄せるのは難しいだろうと警告し、現時点ではキャリックが正式な監督に就任する可能性が高いと指摘した。彼は次のように付け加えた。「予算、時間、そして指揮権に関する保証がなければ、実績のある監督は誰もマンチェスター・ユナイテッドに来ようとはしないだろう。現在の体制ではそれが難しく、彼らはむしろマイケル・キャリックのような人物を好むかもしれない。」
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ガーナーが好印象を残し、ワールドカップ出場の夢が膨らむ
一方、バットは、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身で、エヴァートンに移籍して以来、目覚ましい活躍を見せているジェームズ・ガーナーの成長を称賛した。バットは、ガーナーがイングランド代表の2022年ワールドカップメンバーに選出されるべきだと考えており、将来的にユナイテッドに復帰する可能性もあると示唆した。
「彼は今シーズン、驚異的な活躍を見せている。パス、守備、タックル、そして走力、すべてを兼ね備えている」と彼は語った。「彼は間違いなく代表入りの資格を勝ち取っており、ワールドカップの代表メンバーに選ばれるべきだ。彼がユナイテッドに戻ってきてもおかしくないと思う。彼は好調だし、サポーターからの大きな期待が寄せられるビッグクラブでプレーしているのだから」