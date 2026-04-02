「彼はあのクラブを率いることができる！」――ニッキー・バット、ジョゼ・モウリーニョのマンチェスター・ユナイテッドでの2度目の指揮に絶大な信頼を寄せる

ジム・ラトクリフ卿とINEOSが主導する体制下で、マンチェスター・ユナイテッドの監督人事の行方は依然として議論の的となっており、現在はマイケル・キャリックが暫定監督としてトップチームを率いている。来シーズン以降の監督が誰になるかはまだ確定しておらず、ユリアン・ナーゲルスマンやトーマス・トゥヘルといった名前が候補として挙がっている。

バット氏は、より大きな権限を与えなければ一流の監督を引き寄せるのは難しいだろうと警告し、現時点ではキャリックが正式な監督に就任する可能性が高いと指摘した。彼は次のように付け加えた。「予算、時間、そして指揮権に関する保証がなければ、実績のある監督は誰もマンチェスター・ユナイテッドに来ようとはしないだろう。現在の体制ではそれが難しく、彼らはむしろマイケル・キャリックのような人物を好むかもしれない。」