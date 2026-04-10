RMC Sportによると、この57歳は来季監督候補に名を連ねている。
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彼の電話は「ここ数ヶ月、鳴り止まない」！レアル・マドリードは超一流の監督の獲得を検討しているようだ
フランス代表を14年間率いてきたデシャン監督は、今夏で退任する。北米開催のワールドカップ後に契約が満了となるためで、2025年初頭に本人が表明していた。
ただし代表監督を辞めるだけで、指導者としては続ける意向を示した。「長く素晴らしい時間を終えるが、引退するわけではない。 この先も、形は違えど素晴らしい日々が続く」と語った。 同時に、他国代表を率いる可能性は否定した。 「『絶対にない』とは言わないが、他国の代表監督になることは想像できない。別の国歌が流れる中でベンチに座るなんて、想像できない」
- AFP
ディディエ・デシャンはモナコ、ユヴェントス、マルセイユを指揮した
デシャンは2001年にASモナコで監督デビュー。2004年には同クラブをCL決勝へ導いた。2006年には古巣ユヴェントス（当時セリエB）の監督となり、クラブをセリエAへ復帰させた。 2009～2012年はマルセイユを率い、その後フランス代表監督に就任。2018年ロシアW杯制覇が最大の功績で、3年後にはネーションズリーグでも優勝した。
もしレアル・マドリードへの移籍が実現すれば、ジネディーヌ・ジダンがフランス代表の後任となる形で役割が入れ替わる可能性もある。
現在レアルを率いるのはアルバロ・アルベロア。今年初めにシャビ・アロンソの後任としてトップチームを任されたが、契約期間は明言されていない。タイトル獲得の望みが薄れる中、ペレス会長は新監督招聘に傾く可能性がある。
長らく最有力とされたユルゲン・クロップは否定。米国代表のマウリシオ・ポチェッティーノやミランのマッシミリアーノ・アッレグリも候補に挙げられている。
レアル・マドリードがデシャン監督に興味を示せば、CL最多優勝記録保持者は孤立しない。RMC Sportによると、デシャンと代理人の電話は数ヶ月前から鳴り止まない。
昨年末にはサウジアラビアから高額オファーが報じられたが、デシャンにとっては選択肢ではないという。ユヴェントス残留の噂も流れている。
- Getty
ディディエ・デシャン監督のフランス代表成績
ゲーム 177 勝利 115 引き分け 32敗 敗戦 30 得失点差 380:167 平均勝ち点 2.13 タイトル 2