彼の電話は「ここ数ヶ月、鳴り止まない」！レアル・マドリードは超一流の監督の獲得を検討しているようだ

デシャンは2001年にASモナコで監督デビュー。2004年には同クラブをCL決勝へ導いた。2006年には古巣ユヴェントス（当時セリエB）の監督となり、クラブをセリエAへ復帰させた。 2009～2012年はマルセイユを率い、その後フランス代表監督に就任。2018年ロシアW杯制覇が最大の功績で、3年後にはネーションズリーグでも優勝した。

もしレアル・マドリードへの移籍が実現すれば、ジネディーヌ・ジダンがフランス代表の後任となる形で役割が入れ替わる可能性もある。

現在レアルを率いるのはアルバロ・アルベロア。今年初めにシャビ・アロンソの後任としてトップチームを任されたが、契約期間は明言されていない。タイトル獲得の望みが薄れる中、ペレス会長は新監督招聘に傾く可能性がある。

長らく最有力とされたユルゲン・クロップは否定。米国代表のマウリシオ・ポチェッティーノやミランのマッシミリアーノ・アッレグリも候補に挙げられている。