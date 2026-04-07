リヴァプールFCのレジェンド、スティーヴン・ジェラードは、今シーズン終了後にリヴァプールFCを去ることになるモハメド・サラーの後継者として、バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼが理想的だと見ている。
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彼の離脱はバイエルン・ミュンヘンに大きな打撃となるだろう：スティーブン・ジェラードがFCBのスーパースターをリヴァプールFCに推薦
「サラーの完全な代役を探そうとしても、選択肢はごくわずかだ」とジェラードはtalkSPORTで強調し、次のように付け加えた。「オリゼならその一人になるだろうね」 しかし、元リヴァプールのキャプテンは、この攻撃的選手をバイエルンから引き抜くのはほぼ不可能であることを認識している。「彼が移籍市場に出ることはないだろう」とジェラードは語った。
オリゼはミュンヘンで2029年まで長期契約を結んでいる。したがって、バイエルンが夏に主力選手の一人を手放す可能性は極めて低い。 「こうした噂はクラブの誰もが笑ってしまうようなものだ」と、バイエルンのカール＝ハインツ・ルンメニゲ監督は最近、リヴァプールだけでなくレアル・マドリードやFCバルセロナとも関連付けられているオリゼをめぐる移籍の憶測について、ドイツ紙『AS』に語った。「彼にはまだ3年の契約が残っている。それ以上言うことはない。 彼のような選手がいるからこそ、人々はスタジアムに足を運ぶのだ」と、ルンメニゲはオリゼの退団説に一線を画した。
メディアの報道によると、リヴァプールはオリゼをアンフィールド・ロードに引き寄せるために、なんと2億ユーロもの巨額を投じる意向だという。しかし、FCBのスポーツディレクター、マックス・エベルは最近『Sport Bild』紙に対し、ゼーベナー・シュトラーセではオリゼの移籍の可能性について「一切考えていない」と強調した。
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マイケル・オリゼの獲得は絶望的か？リヴァプールは夏にサラーの後継者が必要だ
2024年にクリスタル・パレスから移籍金5300万ユーロで加入したフランス代表選手は、今やバイエルンにとって欠かせない存在となっている。今シーズン、オリゼはこれまでに44ゴールに直接関与しており、24歳の彼は16ゴールを自ら決め、28ゴールをアシストしている。
そのため、リヴァプールのような世界のトップクラブにとってオリゼは一層魅力的な存在となっている。特にリヴァプールは、今夏にクラブの象徴であるサラーの後継者を探さなければならないからだ。エジプト出身のサラーは3月末、2027年まで契約が残っているにもかかわらず、今シーズン終了後に現イングランド王者を早期に退団すると発表していた。
サラーは2017年以来、リヴァプールにとって絶対的な成功の保証人であり、33歳の彼はこれまでレッズで436試合に出場し、255ゴールを記録している。夏以降、彼がどこでキャリアを続けるかはまだ未定だが、最近ではサウジアラビアのアル・イッティハドが関心を示していると報じられている。
「リヴァプールのスカウト部門は複数の選択肢を検討しているはずだ。必ずしも1対1の代替選手である必要はない」とジェラードは語り、オリゼ獲得に向けた努力はおそらく無駄に終わるだろうが、リヴァプールはサラの代役として相応しい選手を提示できると確信している。
マイケル・オリゼ：FCバイエルン・ミュンヘンでの成績
試合
ゴール
アシスト
95
36
51