2024年にクリスタル・パレスから移籍金5300万ユーロで加入したフランス代表選手は、今やバイエルンにとって欠かせない存在となっている。今シーズン、オリゼはこれまでに44ゴールに直接関与しており、24歳の彼は16ゴールを自ら決め、28ゴールをアシストしている。

そのため、リヴァプールのような世界のトップクラブにとってオリゼは一層魅力的な存在となっている。特にリヴァプールは、今夏にクラブの象徴であるサラーの後継者を探さなければならないからだ。エジプト出身のサラーは3月末、2027年まで契約が残っているにもかかわらず、今シーズン終了後に現イングランド王者を早期に退団すると発表していた。

サラーは2017年以来、リヴァプールにとって絶対的な成功の保証人であり、33歳の彼はこれまでレッズで436試合に出場し、255ゴールを記録している。夏以降、彼がどこでキャリアを続けるかはまだ未定だが、最近ではサウジアラビアのアル・イッティハドが関心を示していると報じられている。

「リヴァプールのスカウト部門は複数の選択肢を検討しているはずだ。必ずしも1対1の代替選手である必要はない」とジェラードは語り、オリゼ獲得に向けた努力はおそらく無駄に終わるだろうが、リヴァプールはサラの代役として相応しい選手を提示できると確信している。