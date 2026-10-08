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「彼の過ちは、もっと早く去らなかったことだ」 ロマーリオがジョルジェ・ジェズスとの確執でロナウドを支持
ロマーリオがロナウドの退団方針を支持
ロナウドとジョルジェ・ジェズスの緊張関係は、ポルトガル代表のUEFAネーションズリーグ合宿中に表面化した。41歳の主将はウォーミングアップをしていたにもかかわらず、ノルウェー戦でベンチに置かれた。その後の非公開ミーティングを経て、ロナウドはデンマーク戦を前に合宿を離脱。ジェズスが2度にわたって約束を破り、公の場で攻撃的な振る舞いをしたと非難した。その後、ロナウドはチームメートとファンに謝罪したが、ジェズスは自身のチーム選考の権利を擁護した。この対立は今やサッカー界に衝撃を与えており、史上最高のフィニッシャーの1人も見解を示す事態となっている。1994年ワールドカップ優勝メンバーのロマーリオは、『Charla Podcast』出演時に率直に語り、ポルトガル代表主将への全面支持を表明した。
バロンドールを5度受賞したロナウドの人柄について、ロマーリオはそのプロ意識と率直さをすぐに称賛した。対立について語る中で、「クリスティアーノは非常に明確な人間に見える」と説明した。一方でロマーリオは、現ポルトガル代表指揮官との過去の関係は良好だったと認めている。「私はジョルジェ・ジェズスが好きだ。彼がフラメンゴを率いていた時に関係があった。5、6回会ったが、いつも素晴らしい人物だった」と述べたが、その友好関係によって今回の対立に関する自身の判断を曇らせることはなかった。
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プロとしての敬意の問題
ブラジルのレジェンドFWはさらに、ロナウドがなぜこれほど唐突にポルトガル代表のトレーニングキャンプを離れることを選んだのかについて正当性を主張した。ロナウドはウェールズとの初戦で1-0の勝利を収めた試合に出場し、先発した後に交代していた。ロマーリオは、ロナウドほどの立場にある選手が、公の場で繰り返し敬意を欠く扱いを受け続ける必要はないと主張した。「彼が代表を離れたと言われている。もちろんだ。彼はすでに一度屈辱を味わっている。なぜ二度目を味わわなければならないんだ？」。ロマーリオはそう疑問を呈し、ポルトガル代表キャプテンの決断に理解を示した理由を強調した。
ロマーリオはさらに、この対立がイエス側の特定のメディア対応の取り決め不履行によって悪化したと詳しく説明した。ブラジル人の同氏は、監督が会見対応の際に触れるべき事前に決められたポイントがあったものの、最終的にはそれが無視されたと主張した。「彼が記者会見で話す内容についてはいくつか合意があったのに、彼はまったく何も言わなかった。ロナウドによれば、彼は傲慢で、クリスティアーノをさらし者にした」と、この60歳はインタビューで付け加えた。
傲慢さに屈しない姿勢
ロマーリオにとって、代表チーム内で自分が軽視されていると感じたことが、元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリーのアイコンにとって最後の決め手となった。彼は、選手が自分はもはや首脳陣の目に重要な存在ではないと感じた時、その環境にとどまる意味はほとんどないと考えている。「そうした状況では、彼は信用を失った人間のように、自分にはもはや何の重要性もない人間のように感じていた。だから去ったんだ。私でもまったく同じことをしていただろう」とロマーリオは認めた。
ロナウドはポルトガル代表として234試合に出場し、146得点を記録。代表レベルで輝かしい実績を誇っている。UEFAユーロ2016優勝とUEFAネーションズリーグ2度制覇に貢献し、ポルトガル史上でも屈指のタイトル獲得数を誇る選手としての地位をさらに確固たるものにしている。
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沈黙を続けたという過ち
いかにも歯に衣着せぬ締めくくりとして、ロマーリオは、ロナウドの唯一の本当の失敗は、監督の権威を退けるにあたって、もっと強硬に出なかったことだと主張した。両者の関係は、完全にきっぱりと決別することだけが唯一の理にかなった解決策だったと言えるほど悪化していた、というのが彼の考えだ。「まず第一に、俺ならドアをたたきつけて出て行っていた。彼の間違いは去らなかったことだ。彼の間違いは、あいつにもっと早く『くたばれ』と言わなかったことだ」と、持ち前の遠慮のなさで結論づけた。
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