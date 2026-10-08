ロナウドとジョルジェ・ジェズスの緊張関係は、ポルトガル代表のUEFAネーションズリーグ合宿中に表面化した。41歳の主将はウォーミングアップをしていたにもかかわらず、ノルウェー戦でベンチに置かれた。その後の非公開ミーティングを経て、ロナウドはデンマーク戦を前に合宿を離脱。ジェズスが2度にわたって約束を破り、公の場で攻撃的な振る舞いをしたと非難した。その後、ロナウドはチームメートとファンに謝罪したが、ジェズスは自身のチーム選考の権利を擁護した。この対立は今やサッカー界に衝撃を与えており、史上最高のフィニッシャーの1人も見解を示す事態となっている。1994年ワールドカップ優勝メンバーのロマーリオは、『Charla Podcast』出演時に率直に語り、ポルトガル代表主将への全面支持を表明した。

バロンドールを5度受賞したロナウドの人柄について、ロマーリオはそのプロ意識と率直さをすぐに称賛した。対立について語る中で、「クリスティアーノは非常に明確な人間に見える」と説明した。一方でロマーリオは、現ポルトガル代表指揮官との過去の関係は良好だったと認めている。「私はジョルジェ・ジェズスが好きだ。彼がフラメンゴを率いていた時に関係があった。5、6回会ったが、いつも素晴らしい人物だった」と述べたが、その友好関係によって今回の対立に関する自身の判断を曇らせることはなかった。