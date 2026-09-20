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「彼の言葉をそのまま使う！」 マルコ・シウバが主審の平等な裁定を要求、ポルトのダービーで引き分けを禁じる
シウヴァがオ・クラシコ決戦へ高いเดิมพันを設定
ベンフィカのマルコ・シウバ監督が、日曜日にエスタディオ・ド・ドラゴンで行われるFCポルトとの注目のオ・クラシコを前に記者会見に臨んだ。プリメイラ・リーガ首位は射程圏内にある。ベンフィカはライバルに勝ち点2差の2位につけており、勝利すれば王者をかわすことができる。
シウバ監督は、MFエンソ・バレネチェアが試合直前にコンディションチェックを受ける見通しである一方、それ以外のメンバーは全員が起用可能だと明かした。
ポルトにわずかなホームアドバンテージがあることは認めつつも、指揮官はベンフィカが勝ち点3獲得だけに集中してこの一戦に臨むと強調した。
- ZUMA Press Wire
指揮官が審判の公平性を要求、引き分けという選択肢を否定
判定への厳しい視線について問われたシウヴァは、ポルトのフランチェスコ・ファリオーリ監督の発言をそのまま引き合いに出し、試合を通じて審判団に完全な公平性を求めた。また、敵地で勝ち点1を狙う考えについても明確に否定した。
無失点での勝利をつかむことが、あらゆる試合準備の中心にあるとも強調している。
「30分前にファリオーリ監督が言ったことを繰り返す。我々は常に両チームに平等であることを求めている」とシウヴァは主張した。「勝利以外の結果を前提に準備する試合は一つもない。我々の目的は明確に勝つことだ」
ポルトの守備ブロックを攻略するために設計された戦術プラン
シルバは、ポルトの2段階の戦術的な布陣について詳細に分析し、フィジカルの強い中盤と低い位置に構える5バックの守備ラインに言及した。その一方で、ベンフィカには個別のプレスをかいくぐるための複数の攻撃的な解決策があると強調した。
また、多才なMFフレドリク・アウルスネスは、サイドバックではなく中央で起用すると明かした。
アウルスネスについてシルバは「彼は良いフルバックになれるが、常に優れたミッドフィルダーだ。彼を“良い”だけのポジションで起用するつもりはない。あのプレッシャーを打開するための異なる解決策がある」と説明した。
- NurPhoto
欧州での勝利は、ダービーに向けた過信を生まない
週半ばのヨーロッパリーグによる日程が疲労や高揚感を生むとの見方を退け、シルバはチームの国内戦への集中は揺らいでいないと強調した。また、1週間フルにトレーニングできたことでポルトが明確な優位にあるとの指摘にも反論した。
リーグ最多得点を誇るベンフィカの攻撃陣は、この大一番でリーグ最高の守備をこじ開けることを目指す。
ベンフィカはタイトルレースの主導権を握るため、自分たちのゲームプランを遂行したい考えだ。
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