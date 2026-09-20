ベンフィカのマルコ・シウバ監督が、日曜日にエスタディオ・ド・ドラゴンで行われるFCポルトとの注目のオ・クラシコを前に記者会見に臨んだ。プリメイラ・リーガ首位は射程圏内にある。ベンフィカはライバルに勝ち点2差の2位につけており、勝利すれば王者をかわすことができる。

シウバ監督は、MFエンソ・バレネチェアが試合直前にコンディションチェックを受ける見通しである一方、それ以外のメンバーは全員が起用可能だと明かした。

ポルトにわずかなホームアドバンテージがあることは認めつつも、指揮官はベンフィカが勝ち点3獲得だけに集中してこの一戦に臨むと強調した。