デ・ブルイネはセリエA初年度を苦戦。その原因は元監督とのサッカー哲学の相違だった。ベルギーメディア『ヘット・ニウスブラッド』のインタビューで彼は「私とコンテ監督のサッカー観は大きく異なる。その事実を遠回しに言う必要はない」と語った。 また、最適なポジションで起用されなかったと感じており、全力を尽くしたにもかかわらず影響力は限定的だった。

彼はナポリの守備的な布陣を強く批判した。「我々は非常に守備的なサッカーをしている。5-4-1で試合ごとに1ゴールしか決められないとしたら…… チームの得点王でもシーズン10ゴールしか取れなかった」と語った。コンテ監督の退任を聞かされたとき、デ・ブライネはこう言った。「彼が去ることを喜んでいるか？ 私はそうだ。彼が残留する必要はなかった」



