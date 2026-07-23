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「彼の言葉には納得できない」。MFケヴィン・デ・ブライネが元監督アントニオ・コンテを痛烈に批判したことを受け、ナポリのディレクターがデ・ブライネの将来に言及した。
デ・ブルイネとコンテの確執が露呈
デ・ブルイネはセリエA初年度を苦戦。その原因は元監督とのサッカー哲学の相違だった。ベルギーメディア『ヘット・ニウスブラッド』のインタビューで彼は「私とコンテ監督のサッカー観は大きく異なる。その事実を遠回しに言う必要はない」と語った。 また、最適なポジションで起用されなかったと感じており、全力を尽くしたにもかかわらず影響力は限定的だった。
彼はナポリの守備的な布陣を強く批判した。「我々は非常に守備的なサッカーをしている。5-4-1で試合ごとに1ゴールしか決められないとしたら…… チームの得点王でもシーズン10ゴールしか取れなかった」と語った。コンテ監督の退任を聞かされたとき、デ・ブライネはこう言った。「彼が去ることを喜んでいるか？ 私はそうだ。彼が残留する必要はなかった」
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マンナがコメントし、デ・ブルイネの将来に触れた。
ナポリのマンナ・ディレクターは記者会見でその発言を追及され、クラブとして認識していることを認めつつ、長期的な影響は否定した。 マンナ氏は『フットボール・イタリア』の取材に「一部発言には納得できないが、問題はない」と答え、デ・ブルイネの状況は単純だと強調した。同氏は、このMFの契約が2年間で3年目の延長オプションが付いていることを挙げ、クラブとしては事実上決着がついていると指摘した。
また、アッレグリ監督率いる新プロジェクトでもデ・ブルイネの立場は不変で、選手自身が去就を左右する余地はないと強調した。 「ケヴィンが残るか去るかを決める必要はない。彼はプロジェクトの一員であり、他の選手たちと同様に監督の指示に従う」と述べた。マンナは、デ・ブルイネが昨季は潜在能力を発揮できなかったと認めつつも、クラブは彼を重要な投資と位置づけていると強調。さらに、デ・ブルイネはアッレグリ監督とまだ面談していないが、プレシーズンが始まれば話し合う予定だと明かした。
マンナはルカクとアンギッサにも言及した。
マンナ氏は、ワールドカップでベルギー代表として活躍したロメル・ルカクについて、「休暇中の彼と戻ってから話し合う」と述べ、去就に関する急ぎの交渉はないことを示唆した。
さらにマンナは、アンドレ・フランク・ザンボ・アンギッサについても「契約があるので交渉する必要はない。売却対象ではない」と明言し、両選手ともアレグリ体制下でクラブの計画に含まれていると強調した。
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負傷者が相次ぐ中、アレグリ体制がスタートした。
コンテからアッレグリへの監督交代で新章が始まったが、クラブはすでに大きな怪我に悩まされている。DFアレッサンドロ・ブオンジョルノは半月板手術で最大3か月離脱見込み。マンナは「予想外」としながらも、守備陣補強としてサム・ブケマがプレシーズン後半に合流すると明かした。
マンナは新監督について「彼は意欲的で、昨季初めて目標を達成できなかった」と説明。「どの大会でも優勝を狙える。監督ごとに指導方法は異なるので、代表選手が合流してから状況を評価する」と語った。
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