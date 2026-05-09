ラジオ局「コレイオ・ダ・マニャ・ラジオ」の局長ペドロ・ソウザ氏は、テレビ番組「Liga NOW」で、リスボンの2大クラブ、スポルティングとベンフィカがパルヒニャに関心を示していると語った。
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彼の移籍は「最優先事項」だ。2つの強豪クラブがバイエルン・ミュンヘンのジョアン・パルヒニャに接触したと報じられている。
ベンフィカが夏の移籍を打診したが、スーザ氏はパルヒニャのスポルティング復帰を「最優先事項」と位置づける。30歳のパルヒニャは子供たちの近くで暮らすためポルトガル復帰を希望している。
現在パルヒニャはバイエルン・ミュンヘンからトッテナム・ホットスパーへレンタル移籍中。チームが苦戦する中、彼は安定感のある選手として活躍したが、将来は依然として不透明だ。
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トッテナムはジョアン・パルリーニャの買い取りオプションを保有している
パルヒニャは2024年、トーマス・トゥヘル監督の希望で移籍金5100万ユーロでFCフルハムからFCバイエルンへ移籍した。 しかし加入時にトゥヘルはすでに退任。ヴィンセント・コンパニ体制下ではベンチが定位置となり、1年でレンタル移籍でロンドンへ戻った。トッテナムはレンタル料500万ユーロ、買い取りオプション2500万ユーロで獲得した。
序盤はレギュラーとして得点を重ね、チームもプレミアやCLで上位争いをした。だが11月以降、チーム状態の急落とともに彼はベンチ要員に転落した。
バイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントは4月中旬、「彼の所属クラブは現在厳しい状況にあるが、ジョアンは闘志あふれる選手だ」と語った。来シーズンの所属リーグが未定のため「現時点では具体的なことは言えないが、トッテナムは彼がどれほど貴重な存在か理解している」と続けた。
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ジョアン・パルヒニャはスポルティングでプロキャリアをスタートさせた。
Skyによると、トッテナムは完全移籍を検討しており、2500万ユーロの買い取りオプション再交渉を希望している。バイエルン・ミュンヘンも応じる見込みだ。
ただし、パルヒニャにとって現実的なのは、トッテナムが降格を回避した場合のみ。バイエルン首脳もその実現を願っている。パルヒニャのバイエルンとの契約は2028年までで、年俸約1000万ユーロとされるが、出番が少ないため削減が検討されている。
スポルティングへの復帰はパルヒニャにとって魅力的だ。同クラブでは2013～2022年に3度のレンタル移籍を挟みながらプレーし、プロとしてブレイクしてリーグ優勝を経験。その後約2500万ユーロでフルハムに移籍した。
FCバイエルンの記録的な売上
選手 ポジション 移籍先 年 移籍金 マタイス・デ・リフト DF マンチェスター・ユナイテッド 2024年 4500万ユーロ ルーカス・エルナンデス ディフェンダー PSG 2023 4500万ユーロ ロベルト・レヴァンドフスキ 攻撃 FCバルセロナ 2022 4500万ユーロ ダグラス・コスタ 攻撃 ユヴェントス 2018 4000万ユーロ ライアン・グラフェンベルク MF リヴァプールFC 2023 4000万ユーロ