彼の移籍は「最優先事項」だ。2つの強豪クラブがバイエルン・ミュンヘンのジョアン・パルヒニャに接触したと報じられている。

パルヒニャは2024年、トーマス・トゥヘル監督の希望で移籍金5100万ユーロでFCフルハムからFCバイエルンへ移籍した。 しかし加入時にトゥヘルはすでに退任。ヴィンセント・コンパニ体制下ではベンチが定位置となり、1年でレンタル移籍でロンドンへ戻った。トッテナムはレンタル料500万ユーロ、買い取りオプション2500万ユーロで獲得した。

序盤はレギュラーとして得点を重ね、チームもプレミアやCLで上位争いをした。だが11月以降、チーム状態の急落とともに彼はベンチ要員に転落した。

バイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントは4月中旬、「彼の所属クラブは現在厳しい状況にあるが、ジョアンは闘志あふれる選手だ」と語った。来シーズンの所属リーグが未定のため「現時点では具体的なことは言えないが、トッテナムは彼がどれほど貴重な存在か理解している」と続けた。