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「彼の疑念が疑念を生んだ」 ジョゼ・モウリーニョが、レアル・マドリーが新たにバルセロナに加入したロドリの獲得を見送った理由を明かす
バルセロナ、ロドリの大型移籍を成立させる
ロドリがこの夏の大型移籍でバルセロナへの加入を正式に完了した。2025年のバロンドール受賞者は火曜日にカタルーニャでお披露目され、2030年6月までの4年契約にサインした。
バルセロナはシティと、固定で6000万ユーロの基本移籍金で完全合意に達した。ただし、出来高条項によって総額は最大7650万ユーロにまで膨らむ可能性がある。
スペイン代表の同選手は、大きな成功を収めた在籍期間を経て、エティハド・スタジアムを離れることを望んでいた。当初はレアル・マドリーがこの注目の大型移籍実現に向けて最も積極的に動いており、代理人のパブロ・バルケロも抗いがたいオファーを提示したと認めていたが、その後このMFは宿敵を選んだ。
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選手の躊躇がレアル・マドリー移籍を台無しにする
マドリーを率いるモウリーニョ監督が、実現しなかった獲得の舞台裏を明かした。ベテラン指揮官は、スペインの名門が高額な契約オファーを提示したことを認めた一方で、最終的には選手本人のためらいがこの取引を破談にしたと説明している。
モウリーニョ監督は『エル・チリンギート』に対し、「私は彼と2回ほど話をしたし、レアル・マドリーは彼に非常に良いオファーを出した」と説明。「シティとは非常に良い関係にあると思っている。シティと交渉することなく、クラブはロドリに接触し、彼に大きなオファーを出した。ロドリには迷いがあった。彼はためらい、ロドリの迷いが私にも迷いを生じさせた。
「彼は並外れた選手で、我々に対して非常に敬意を示してくれた。悪く言うことは何もない。だが、レアル・マドリーは、自分自身に迷いを持つ選手を抱えられるような規模のクラブではない。接触をしたら、選手から『いつ行けばいいんだ？』と聞かれるくらいでなければならない。おおよそ、そういう考え方だ。しかし、彼は我々に非常に敬意を払ってくれた。彼の幸運を祈っている……もちろん、祈りすぎはしないが……それでも幸運を祈っている」
モウリーニョ、チームに補強は不要と主張
2026年ワールドカップのゴールデンボール受賞者を獲得できなかったにもかかわらず、モウリーニョは後悔が残っているとの見方を一蹴した。トニ・クロースとルカ・モドリッチの時代が終われば、多くの人がロドリをテンポを支配する完璧な後継者と見ていた。だが、モウリーニョは自身のチームが中盤の心臓部で機能面の空白を抱えているとの主張を否定。ポルトガル人指揮官は選手の成長を強く信じており、現在のタレント陣に信頼を置いている。
「私はロドリを欠いているわけではない」とモウリーニョは語った。「我々は選手を欠いてはいない。市場は開いているので、これ以上補強がないとは言わない。だが、私に直接、私にとってはもう閉じているのかと聞くなら……答えはイエスだ。もう閉じている。私はこのスカッドが本当に気に入っている」
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首都のクラブが抱える中盤のパズルを解く
プレシーズンを通じて、モウリーニョは攻撃ラインの後方にダブルボランチを置く、自身が好む4-2-3-1の布陣を採用してきた。フェデリコ・バルベルデとベルナルド・シウバは、この夏の日程で中盤のコンビとして最も多くの出場時間を記録した。リーガ開幕が急速に迫る中、マドリーの中盤の力学は新シーズンに向けた大きな論点であり続けている。
一方、ロドリは今後、バルセロナの体制に適応することに集中することになる。MFはすぐにでも、新天地でモウリーニョ率いるチームをスペインのタイトルレースで打ち破る助けとなることを目指す。
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