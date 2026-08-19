ロドリがこの夏の大型移籍でバルセロナへの加入を正式に完了した。2025年のバロンドール受賞者は火曜日にカタルーニャでお披露目され、2030年6月までの4年契約にサインした。

バルセロナはシティと、固定で6000万ユーロの基本移籍金で完全合意に達した。ただし、出来高条項によって総額は最大7650万ユーロにまで膨らむ可能性がある。

スペイン代表の同選手は、大きな成功を収めた在籍期間を経て、エティハド・スタジアムを離れることを望んでいた。当初はレアル・マドリーがこの注目の大型移籍実現に向けて最も積極的に動いており、代理人のパブロ・バルケロも抗いがたいオファーを提示したと認めていたが、その後このMFは宿敵を選んだ。