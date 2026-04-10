アルベルト・リエラは、サッカーという世界の厳しい現実を熟知している。 「誰にも猶予はない。3連敗すれば、昨季チャンピオンズリーグを制しても意味がない」とアイントラハト・フランクフルトの監督は語る。彼はこうした格言を頻繁に口にするが、発言は時として度を超え、クラブ関係者の眉をひそめている。
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彼の物議を醸す発言に、人々は首をかしげている。ブンデスリーガの監督は、就任からわずか数週間でまた辞めなければならないのだろうか？
1.FCケルン戦（2-2）の引き分け後、リエラ監督は記者会見で奇抜な発言をし、以来メディアの集中砲火を浴びている。土曜15時30分キックオフのVfLヴォルフスブルク戦に勝てば、監督は落ち着きを取り戻すだろう。
2月1日に就任した際、チームは「ブンデスリーガだけでなく欧州でも最も失点の多いチームだった」と語ったが、これは誇張で、当時フランスのFCメスの方が1点多く失っていた。
就任後に勝利がなかった試合を挙げるとき、彼は0-0だったザンクト・パウリ戦を省いた。小さなミスだが、これも彼の傾向だ。サッカー専門家として優秀でも、自己顕示が強いゆえに周囲を不快にさせている。
批判的なクラブ内では、その態度が反感も招いている。リエラは通訳を使わない。英語は流暢だが早口で、アクセントも強く、聞き取りにくい。その性格もあり、質問とはズレた長い回答が度々返ってくる。
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リエラ監督率いるフランクフルト、8試合でわずか2敗
ケルン戦後、得点者ジョナサン・ブルクハルトの重要性を聞かれたリエラは、2分間も自身のビジョンを語った。「私たちは前進し、何かを築こうとしている。時間が必要だ」。ではブルクハルトについて？「ジョニーは非常に重要だ」だけだった。
個性的な性格はさておき、リエラ率いるSGEは8試合2敗とまずまずの成績を残している。彼の采配が徐々に現れ、以前脆弱だった守備も安定してきた。ケルン戦では戦術アイデアが当たり、終盤まで勝利へ近づいていた。
終盤の同点弾で勢いは止まったが、彼の行動はヴォルフスブルク戦を前に注目を浴びることになった。余裕がないのはリエラ自身も重々承知だ。