彼の物議を醸す発言に、人々は首をかしげている。ブンデスリーガの監督は、就任からわずか数週間でまた辞めなければならないのだろうか？

1.FCケルン戦（2-2）の引き分け後、リエラ監督は記者会見で奇抜な発言をし、以来メディアの集中砲火を浴びている。土曜15時30分キックオフのVfLヴォルフスブルク戦に勝てば、監督は落ち着きを取り戻すだろう。

2月1日に就任した際、チームは「ブンデスリーガだけでなく欧州でも最も失点の多いチームだった」と語ったが、これは誇張で、当時フランスのFCメスの方が1点多く失っていた。

就任後に勝利がなかった試合を挙げるとき、彼は0-0だったザンクト・パウリ戦を省いた。小さなミスだが、これも彼の傾向だ。サッカー専門家として優秀でも、自己顕示が強いゆえに周囲を不快にさせている。

批判的なクラブ内では、その態度が反感も招いている。リエラは通訳を使わない。英語は流暢だが早口で、アクセントも強く、聞き取りにくい。その性格もあり、質問とはズレた長い回答が度々返ってくる。